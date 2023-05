„Eine Ehre“: Heidi Klum spielt in der ZDF-Serie „Die Bergretter“ mit

Im deutschen Fernsehen ist Heidi Klum vor allem durch ihre Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ auf Pro Sieben präsent – jetzt könnte sich die 49-Jährige ein völlig neues Publikum erschließen: Das Model übernimmt eine Rolle in der erfolgreichen ZDF-Serie „Die Bergretter“, Hauptdarsteller Sebastian Ströbel postete am Donnerstagabend bei Instagram ein Foto vom Set. „Das war ein lustiger Dreh“, schrieb er zu dem Bild, das ihn mit Heidi Klum bei den Dreharbeiten zeigt.

Das Supermodel sagte der „Bild“-Zeitung: „Ja, es stimmt, ich bin dabei! Ich freu‘ mich riesig, dass ich bei den ‚Bergrettern‘' mitspielen darf.“ Klum spiele die Rolle der Isabelle Klett in Folge 2 der 15. Staffel „Die Bergretter“, die voraussichtlich in diesem Herbst im ZDF ausgestrahlt wird, berichtete die Zeitung.

Hintergrund der ungewöhnlichen Kooperation: Klums Ehemann Tom Kaulitz hatte im Podcast mit seinem Bruder im vergangenen Herbst erzählt, dass er und seine Frau „wahnsinnig gerne ‚Die Bergretter‘“ gucken. Im November nahm Sebastian Ströbel auf Instagram ein Video auf und lud das Paar ans Set ein.

„Tatsächlich hat sich Heidi kurz darauf bei mir gemeldet und dabei den Wunsch geäußert bei uns auch mal mitzuspielen beziehungsweise gerettet zu werden“, sagte Ströbel, der in der Serie den Leiter der Bergwacht Markus Kofler spielt, der „Bild“-Zeitung. In dieser Woche war das deutsche Supermodel jetzt bei den Dreharbeiten. Vom erfahrenen TV-Darsteller Ströbel bekam Klum anschließend ein dickes Lob: „Sie ist ein Vollprofi. Trotz widriger Umstände und ungemütlicher Hanglage hat sie alles mit Bravour gemeistert. Kein Jammern, keine Allüren. Super.“

Heidi Klum begeistert vom „Bergretter“-Dreh

Ins Schwärmen geriet auch Heidi Klum, die „eigentlich überhaupt kein Fernsehen“ guckt. „Die Bergretter“ hätten es ihrem Mann Tom Kaulitz und ihr aber angetan: „Das Gesamtpaket stimmt. Es passieren zwar immer viele Unglücke, aber am Ende wird alles gut. Irgendwie ist die Welt da noch in Ordnung. Es ist spannend, die Menschen sind liebevoll und es erinnert uns natürlich an die Heimat.“

Jetzt in der ZDF-Serie mitspielen zu dürfen, sei „eine Ehre“ gewesen. „Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war.“

