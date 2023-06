Telekom-TV-Chef Arnim Butzen: „Wir werden die Heimat der Heim-EM“

Die Telekom ist mit ihren Streamingangeboten Magenta TV und Magenta Sport längst ein wichtiger Akteur im TV-Sportbereich. Europa- und Weltmeisterschaften im Fußball gehören ebenso zum Programm wie die 3. Liga, die Frauen-Bundesliga und zahlreiche Teamsportarten wie Eishockey. Arnim Butzen (49), TV-Chef des Bonner Konzerns, spricht mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) über die EM 2024 in Deutschland, die Entwicklung im Frauenfußball und die Konkurrenz anderer Anbieter.

Herr Butzen, wofür steht das Sportangebot der Telekom?

Wir sind die Heimat für Sport abseits von Bundesliga und 2. Liga im Fußball, also für Wettbewerbe und Sportarten, die etwas im Schatten stehen. Dort wollen wir sie rausholen und ihnen möglichst viel Licht geben. Das klappt gut, wie ein Blick auf die zurückliegende Saison zeigt: Wir haben mehr als 2000 Liveevents mit einer Gesamtreichweite von über 80 Millionen Zuschauern übertragen. Das ist ein Zuwachs von 20 Prozent im Vergleich zur Saison davor.

Besonders im Aufschwung ist die Frauenfußball-Bundesliga, für die Sie weiter die Rechte haben. Ist sie ein zentraler Markenkern?

In der Frauen-Bundesliga haben wir eine Steigerung von 150 Prozent im Vergleich zur Vorsaison erzielt. Das ist eine überragende Zahl. Für die nächste Saison haben wir die ehemalige Nationalspielerin Tabea Kemme als Botschafterin und Expertin gewinnen können. Sie ist künftig das Gesicht für das gesamte Thema Frauenfußball bei Magenta Sport. Tabea hat es bei der vergangenen WM der Männer in Katar fantastisch gemacht – authentisch, inhaltlich überzeugend, kompetent. Die Frauen-Bundesliga ist ein wichtiger Bereich, wo wir trotz des positiven Trends genau wissen, dass sie noch immer am Anfang der Entwicklung steht.

Die Rechte für die Frauen-WM ab August in Australien und Neuseeland sind auf dem deutschen Markt immer noch nicht verkauft. Sind sie für die Telekom kein Thema?

Damit haben wir uns nie beschäftigt. Wir haben unsere Chips in diesem Jahr auf andere Schwerpunkte gesetzt. Je länger die Frage ungeklärt ist, desto schwieriger wird es, dieses Turnier am anderen Ende der Welt zu stemmen. Die Qualitätsansprüche, die wir haben, geben es nicht her, eine Harakiri-Aktion zu starten.

Auch die 3. Liga gibt es weiter bei Magenta Sport. Welchen Stellenwert hat der Wettbewerb für Sie?

Wir zeigen kommende Saison im Rahmen des neuen Vertrags weiterhin alle Spiele der 3. Liga und haben so viel Exklusivität wie noch nie. Bis zuletzt waren 86 Spiele bei den öffentlich-rechtlichen Programmen zu sehen. Mit der SportA (Rechtevermarkter der Öffentlich-Rechtlichen; d. Red.) haben wir nun eine Einigung über 68 Spiele erzielt – zehn mussten es aufgrund der Bestimmungen im Free-TV mindestens sein. Das unterstreicht, wie wichtig die 3. Liga für uns ist. Um noch breiter aufgestellt zu sein, integrieren wir zudem das Angebot von Sportdigital Fußball ab August ohne Zusatzkosten für Kunden von Magenta Sport. Damit sehen sie zusätzliche Topspiele live, unter anderem aus europäischen Pokalwettbewerben.

Ab der nächsten Saison geht mit der Plattform DYN ein Konkurrent an den Start, der nun statt Ihnen etwa die Rechte für die Basketball-Bundesliga hat.

Es kommt ein neuer Player auf den Markt. Doch da wir uns bei Magenta TV als Aggregator sehen, um unseren Kundinnen und Kunden möglichst viele Inhalte zu bieten, werden wir auch DYN auf unsere Plattform bringen. Wir befinden uns in einem kooperativen Wettbewerb. Im Basketball sind wir selbst gut aufgestellt. Wir haben die Euroleague als besten europäischen Klubwettbewerb ebenso wie die WM im Spätsommer und die EM der Frauen im Programm.

… und im kommenden Jahr auch die Fußball-EM. ARD, ZDF und RTL zeigen einen Großteil der Spiele dank Sublizenz, einige laufen exklusiv bei Magenta TV – wie bei der WM.

Wir werden die Heimat der EM 2024 in Deutschland mit allen Livespielen. Der innovative Weg der WM soll weitergehen, etwa mit Formaten, die wir geschaffen haben. Für die Telekom als Ganzes wird das Turnier eine große Strahlkraft haben. Unser Ziel ist es, ein neues Sommermärchen mit einer Begeisterung zu schaffen, wie sie es 2006 bei der WM gab.