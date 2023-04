﻿DDR-Sportreporter Heinz Florian Oertel gestorben: Eine Marathonübertragung machte ihn zur Legende

Leipzig. Als Heinz Florian Oertel im vergangenen Dezember 95 Jahre alt wurde, ging es ihm schon nicht mehr wirklich gut. Anrufer hatten an seinem Ehrentag erst nach dem Mittag eine Chance, ehe der Jubilar aufgestanden war und kurze Glückwünsche am Telefon entgegennahm. Nun ist der bekannteste DDR-Sportreporter in Berlin verstorben. Das bestätigte am Mittwoch seine Familie der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oertel stammte aus Cottbus, wo er nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst am Theater arbeitete. Wenige Jahre später gehörte er im DDR-Hörfunk und DDR-Fernsehen zu den Reportern der ersten Stunde. Selbstironisch nahm er sich in einer seiner Autobiografien aufs Korn, als er beschrieb, wie er als junger Journalist beim Eiskunstlauf mit den Worten „Ihr Röckchen flattert im eigenen Wind“ eine Bauchlandung hinlegte.

Legendäre Marathonmoderation: „Liebe junge Väter, haben Sie Mut!“

Eiskunstlauf gehörte über viele Jahrzehnte zu seinen Spezialgebieten. Oertel kommentierte in aller Welt die Küren aller DDR-Größen auf dem Eis, insbesondere der Schützlinge der Trainerin Jutta Müller aus Karl-Marx-Stadt, die fast gleich alt war und heute mit 94 Jahren in einem Berliner Pflegeheim lebt. Mit „Katarina, wir sind alle bei dir“ stimmte er das Publikum auf die wichtigste Goldkür von Katarina Witt ein. Er vergaß nie, den Millionen am Schwarz-Weiß-Gerät die wichtige Zusatzinformation zu geben: „Sie läuft in einem türkisfarbenen Kleid.“ Und in jeder Übertragung wurde die Erfurter Preisrichterin Walburga Grimm erwähnt, die im Vorjahr im Alter von 89 Jahren verstorben war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fast unsterblich wurde Heinz Florian Oertel mit seinen olympischen Marathonübertragungen. Als Waldemar Cierpinski aus Halle 1980 in Moskau seinem zweiten Olympiagold entgegenlief, gab es für den Starreporter kein Halten mehr. Intuitiv rief er ins Mikro: „Liebe junge Väter, haben Sie Mut! Nennen Sie Ihre Neuankömmlinge ruhig Waldemar! Waldemar ist da.“ Als Cierpinski drei Jahre später in Helsinki noch einmal WM-Bronze holte, schob Oertel nach: „Waldemar, du bist wunderbar.“

Antwort auf Vorwürfe: „Ich war der Beste“

Auch Jens Weißflog bekam bei seinem olympischen Goldsprung 1984 von der Normalschanze in Sarajevo einen typischen Oertel-Spruch mit in die Anlaufspur: „,Jens, jeh aufs Janze’, würde ich als Berliner dem Erzgebirger am liebsten zurufen.“ Seine ersten Goldreportagen von DDR-Stars fanden noch im Rundfunk statt. Zum Beispiel überschlug sich Oertels Stimme 1958 beim WM-Titel von Radsportlegende Täve Schur in Frankreich.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Über Jahrzehnte glänzte er bei seinen Reportagen nicht nur mit Wortwitz und Fachwissen, sondern auch mit seiner markanten Stimme sowie seiner humorvollen, freundlichen Art. Nach Abwicklung des DDR-Fernsehens wurde er in einem Interview mit dem Vorwurf konfrontiert, er habe sich die lukrativsten Dienstreisen meist selbst ausgesucht, ehe die Kollegen zum Zug kamen. Darauf erwiderte Heinz Florian Oertel: „Ich war eben der Beste.“

DDR-Fernsehliebling, Ablehnung unter Fußballfans

Oertel, der 1981 an der Karl-Marx-Universität Leipzig promovierte, war tatsächlich republikweit beliebt und wurde von den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht von ungefähr 17-mal in den erlesenen Kreis der „DDR-Fernsehlieblinge“ gewählt. Er erhielt den Vaterländischen Verdienstorden in Gold und wurde von der Staatssicherheit als „Gesellschaftlicher Mitarbeiter“ unter dem Decknamen „Heinz“ geführt. Er selbst betonte aber anlässlich seines 80. Geburtstages: „Ich war nie ein Stasi-Spitzel.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein sehr geteiltes Echo gab es lediglich unter den Fußballfans. Unter ihnen stieß Heinz Florian Oertel auf teils erhebliche Ablehnung, weil er dem ungeliebten Serienmeister BFC Dynamo zu unkritisch gegenüberstand – dies bekam er auch in diversen Stadien von Jena über Dresden bis Leipzig zu hören, wenn er aus seiner Reporterkabine kam.

Heinz Florian Oertel berichtete von 17 Olympischen Spielen sowie acht Fußball-Weltmeisterschaften. Er war längst nicht nur im Sport zu Hause. Er bewies als Moderator und Sänger seine Vielseitigkeit. Er moderierte mehrfach die größte DDR-Unterhaltungsshow „Ein Kessel Buntes“ und interviewte zahlreiche Persönlichkeiten hintergründig und einfühlsam in „Porträt per Telefon“. Oertel war verheiratet und hatte drei Kinder. Er lebte bis zuletzt in Berlin.

Dieser Text erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.