Mehr als 130.000 Menschen feierten am vergangenen Samstag Helene Fischers Mega-Konzert in München. Am 1. Oktober soll ein Konzertfilm vom München-Konzert des Schlagerstars im Fernsehen erscheinen. Regie führte beim Konzert ein Grammy-nominierter Filmemacher.

Helene-Fischer-Konzert in München am 1. Oktober im TV

München/Mainz. Sechs Wochen nach Helene Fischers Riesenkonzert in München soll es an einem Samstagabend (1.10., 21.45 Uhr) im Fernsehen einen 75-minütigen Zusammenschnitt davon geben. „Mit dem Konzertfilm „Helene Fischer – Wenn alles durchdreht“ zeigt das ZDF exklusiv die Highlights vom Messegelände in München“, heißt es in der von der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt in Mainz veröffentlichten Programmplanung für den 1. Oktober. Das Konzert vergangenen Samstag (20.8.) war Fischers bisher größtes Konzert und 2022 das einzige Deutschlandkonzert. Mehr als 130.000 Zuschauer waren dabei.

Das Portal „watson“ schrieb am Donnerstag, bevor Fischer in München die Bühne betreten habe, sei das Publikum auf die Aufzeichnung vorbereitet worden. „Man filme das Konzert mit, wurde den Publikum mitgeteilt – und zwar fürs ZDF. „Schaut also, dass ihr mit jemandem hier seid, mit dem ihr auch gesehen werden dürft“, wurde scherzend hinzugefügt.“ Regie bei dem Konzertfilm führte laut ZDF „der preisgekrönte und Grammy-nominierte Paul Dugdale“.

Helene Fischer selbst postete am Mittwochabend bei Instagram Dank an ihr Publikum: „Ich bin immer noch am Verdauen, Regenerieren und Realisieren, was ich am Samstag durch euch erleben durfte. Es war unbeschreiblich! Was ihr alles auf euch genommen habt, um mich, diese Show, dieses Spektakel mit zu erleben, hat mich an diesem Abend oftmals berührt und demütig gemacht.“ Sie sei „zutiefst dankbar für diesen weiteren Meilenstein“ ihrer Karriere.

RND/dpa