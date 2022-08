„Guten Abend, die Gaspreise steigen rapide“ – mit diesen Worten begrüßte Anne Gellinek am Donnerstagabend erstmals die Zuschauerinnen und Zuschauer beim „heute-journal“ im ZDF. Anschließend führte die 60-Jährige souverän durch ihre Premierensendung, in der es unter anderem um den Dreier-Gipfel zum Krieg gegen die Ukraine ging, außerdem führte Gellinek ein Expertengespräch über die Kriegshandlungen rund um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja. Kleinere Versprecher wie der, die ständige Impfkommission als „Siko“ statt „Stiko“ zu bezeichnen, dürften der eventuell doch vorhandenen anfänglichen Nervosität geschuldet gewesen sein.

Dazu, dass ihr Start als „heute-journal“-Moderatorin glückt, hatte vorab bereits das Redaktionsteam beigetragen, wie Gellinek bei Twitter verriet: „Die können nicht nur Nachrichten, die können auch Nervennahrung für Menschen, die zum ersten Mal das ⁦@heutejournal⁩ moderieren. Danke, liebe heute-journal-Redaktion!!!“ Dazu postetet die 60-Jährige ein Foto eines Schokoladenkuchens in ihrem Büro.

Gellinek wird auch an den drei folgenden Abenden zusammen mit Gundula Gause das „heute-journal“ präsentieren. Am Montag (22. August) beginnt die „heute-journal“-Woche dann wieder mit Moderatorin Marietta Slomka. In der Woche darauf moderiert erneut Christian Sievers.

Gellinek ist in erster Linie die neue ZDF-Hauptredaktionsleiterin Aktuelles, sie tritt zum 1. Oktober die Nachfolge von Bettina Schausten an. Schausten wird dann Chefredakteurin und Nachfolgerin von Peter Frey, der in den Ruhestand geht.

