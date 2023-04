﻿Zwei Frauen aus Niedersachsen in der „Höhle der Löwen“: Wer investiert in ihren Tragerucksack?

Springe. „Ich will auf den Arm!“ Das kennen alle Eltern, die mit Kindern unterwegs sind. 2010 ist Stefanie Fischer bei Freunden in London zu Besuch: Und sieht, dass die sich für solche Situationen eine Art Kindertrage gebastelt haben.

Aus dieser Idee entwickeln Fischer aus Hannover und Nina Sommer aus Springe später ihr Projekt Homb. Die Abkürzung steht für „Hop on my back“ – zu Deutsch „Hüpf auf meinen Rücken“ – und beschreibt die Idee ziemlich genau: Kinder im Alter von anderthalb und etwa vier Jahren können sich in die Stehschlaufen von einem speziellen Rucksack samt Sicherung stellen und so einfach bei ihren Eltern auf- und absteigen für eine kurze (oder längere) Verschnaufpause.

2021 Patent angemeldet

Die beiden Frauen entwickelten und tüftelten an ihrer Idee, an ihrem Produkt – und meldeten 2021 schließlich ein Patent an. Damals berichteten sie dieser Zeitung, wie sie vor der Anmel­dung die Trage heimlich im Wald testeten – um sie vor neugierigen Blicken zu schützen, bevor sie offiziell als Marke registriert war.

Per Crowdfunding-Kamapgne (eine Finanzierung durch viele, oft private Anlieger) sammelten Fischer und Sommer Geld für Homb; inzwischen kann man die Trage im Internet kaufen. Dass Homb auf einem guten Weg war, bestätigte Fischer und Sommer aber auch eine Auszeich­nung: 2021 gewannen sie beim Start‑up-Wettbewerb von Sparkasse Hannover und Hannover­impuls den zweiten Platz – und damit 21.000 Euro Preisgeld.

Auf Investorensuche im Fernsehen

Nun stehen die Gründerinnen vor einem großen Schritt: Am Montag, 1. Mai, wird beim TV‑Sender Vox und beim Streamingdienst RTL+ die fünfte Folge der 13. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ ausgestrahlt. Um die Investoren buhlen dann zwei Teams – eins davon: Nina Sommer und Stefanie Fischer. Sie wollen dort Homb vorstellen und hoffen, dass sich einer oder eine aus der Gruppe der Investoren – darunter der Hannoveraner Carsten Masch­meyer – für das Produkt begeistert.

Das Konzept der Sendung sieht vor, dass die Erfinderinnen und Erfinder ihr Angebot vorstellen und dann Unternehmensanteile anbieten – quasi eine Investorensuche im TV. Die spannenden Fragen: Lassen sich die Investoren auf den Deal ein – und einigen sich beide am Ende auch auf einen Vertrag? Immer mal wieder kommt es vor, dass man sich in der Sendung einig wird – der Deal dann aber im Nachhinein doch platzt.

Hoffnung auf Unterstützung in Höhe von 150.000 Euro

Aus der Ankündigung für die Folge wird schon klar, dass sich die „Löwen“ genannten Investoren den Homb vom Deister nicht nur anschauen, sondern ihn auch testen: Unter­nehmerin Judith Williams (unter anderem Kosmetik und Schmuck), selbst Mutter, streift sich den Rucksack spontan über. Ob die Begeisterung hält? Weder Sender noch Gründerinnen verraten vorab, wie es ausgeht.

Laut Vox erhoffen sich Fischer und Sommer ein Investment von 150.000 Euro für 20 Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen. Zu den Investoren, die seit dem Sendestart 2014 dabei sind oder waren, gehören neben Maschmeyer und Williams auch Erlebnisanbieter Jochen Schweizer, Reiseunternehmer Vural Öger oder Ralf Dümmel, der mit seiner Firma Tausende Non-Food-Produkte vertreibt.

Zu den erfolgreichsten Produkten, die Teil der von Ermias Habtu moderierten Sendung waren, gehören der Geschmackszusatz Waterdrop, Gewürz- und Teehändler Ankerkraut oder die Trinkmahlzeit Yfood. Die 13. Staffel läuft seit 3. April. Die Folgen erreichen auf Vox bis zu zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer; dazu kommen Nutzer von RTL+ per Internet­stream.

2020 war schon einmal ein heimisches Start‑up bei der „Höhle der Löwen“ vertreten: 75.000 Euro Investition für 15 Prozent Firmenanteile – mit diesem Ziel reisten Alexander Wies und Jannis Birth von Ahoi Bio aus Flegessen damals zu den Dreharbeiten nach Köln. Doch ihre veganen Knabbereien überzeugten die Investoren am Ende nicht.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.