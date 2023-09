Nach dem Autorenstreik: Mit diesen Serien und Filmen kann es weitergehen

„Stranger Things“-Fans in Freude. Und nicht nur sie. Die Film- und Serienautoren in Hollywood werden nach 146 Tagen Streik (fast wäre der 154-Tage-Rekord von 1988 eingestellt worden) wieder ihre Arbeit aufnehmen. Autoren und Filmfirmen sind am Sonntag (24. September) zu einem Ergebnis gekommen.

Der Frieden an der Skriptfront gilt als sicher

„Wir können mit großem Stolz sagen, dass diese Einigung außergewöhnlich ist - mit bedeutenden Errungenschaften und Schutz für Autoren in allen Bereichen der Mitgliedschaft“, teilte die Writers Guild of America (WGA) ihren Mitgliedern mit. Heute (Montag) sollten die 11.000 organisierten Autorinnen und Autoren jedoch noch nicht an die Schreibtische zurückkehren, erst müsse noch der WGA-Vorstand zustimmen. Immerhin sind die Streikposten aufgehoben. Der Frieden an der Skriptfront gilt als sicher.

Die Betroffenen freuten sich umgehend in den sozialen Medien. „This is the end, beautiful friends“, zitierte Larry Karaszewski, Mitschöpfer von „American Crime Story“, den vornehmlich bei Vietnamstoffen eingesetzten Song „The End“ von den Doors. Robert King, der mit seiner Frau Michelle die Serien „The Good Wife“, „The Good Fight“ und „Evil“ ersann, jubelte: „Wir haben einen Deal!“ Und Justin Halpern, einer der Showrunner von „Abbott Elementary“ erinnerte bei X, der früher als Twitter bekannten Plattform, in Finanznot geratene Kolleginnen und Kollegen an die gefüllten Streikkassen. Jetzt also können zumindest die Vorbereitungen für Kino und geskriptetes Fernsehen wieder anrollen.

Schon Ende dieser Woche: Talk-Shows kehren als erste Produktionen zurück

Talk und Comedy zuerst: Late-Night-Comedy-Shows und Late-Night-Talkshows könnten im Prinzip sofort wieder auf Sendung gehen, da der noch laufende Streik der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA sie nicht als bestreikte Produktionen klassifiziert. Die amerikanischen Zuschauer können sich auf die Rückkehr von Shows wie „Jimmy Kimmel live!“ von „The Late Show“ mit Stephen Colbert, „The Tonight Show“ mit Jimmy Fallon, von „Late Night“ mit Seth Meyers freuen. Auch sogenannte Daytime-Talkshows wie „The Drew Barrymore Show“, „The Jennifer Hudson Show“ und „The Talk“ könnten schon Ende dieser Woche zurückkehren, wie das Onlinemagazin „Deadline“ meint – wegen des anhaltenden Darstellerstreiks werden allerdings Stargäste aus Hollywood vorläufig fehlen.

Wir haben einen Deal! Robert King, Miterfinder der Serien "The Good Wife" und "The Good Fight"

„Yellowstone“ first? Immerhin muss Taylor Sheridan die Bücher nicht mehr umschreiben

Serien: Es geht endlich wieder voran! Sobald dieser Tage von der Gewerkschaft grünes Licht gegeben wird, sind die Skripts zu diversen sehnlichst erwarteten Produktionen frei zur Bearbeitung. Darunter findet sich die letzte Staffel der Teeniehorrorserie „Stranger Things“ (Netflix) ebenso wie die zweite von „The Last of Us“ (Wow), worin es die „Game of Thrones“-Stars Pedro Pascal und Bella Ramsey mit Zombies durch Pilzbefall zu tun bekommen. Am schnellsten könnte die Westernserie „Yellowstone“ (Paramount+) zurückkehren, nachdem Autor Taylor Sheridan die vor Streikbeginn fast fertigen Skripts doch nicht mehr für Kevin Costner umschreiben muss. Der launische Superstar ist raus, angeblich werden schon Vorproduktionsarbeiten zu Staffel 5B geleistet.

An der Dystopie „The Handmaid‘s Tale“ mit Elisabeth Moss nach Margaret Atwoods Roman über einen frauenverachtenden amerikanischen Gottesstaat (bei Magenta TV) kann nun ebenfalls weiter geschrieben werden, und George R. R. Martin freut sich auf die Wiederaufnahme der Drehbucharbeiten zu „Der Heckenritter von Westeros“, einer Serie, die wohl – ähnlich der Mutterserie „Game of Thrones“ – bei Wow zu streamen sein wird. Auch in der Schreibphase auf Eis gelegt: Das Überlebensdrama „Yellowjackets“ (bei Wow).

Autoren bedeuten alles für uns Colin Farrell, Hauptdarsteller in "The Penguin", gegenüber "Variety"

Weiter könnte es jetzt auch mit Trickfilmserien wie „American Dad!“, „Family Guy“ (beide Disney+) und „Rick und Morty“ (Netflix, Wow) gehen, mit Skriptarbeiten zur vierten Staffel der Romanze „Emily in Paris“ (Netflix), den dritten Staffeln der Identitätssuche „Euphoria“ (Wow), der Gesellschaftssatire „The White Lotus“ (Wow), und der Sci-fi-Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ (Paramount+) sowie der zweiten der Arbeitswelt-Utopie „Severance“ (Apple TV+) mit Matt Scott. Die Fortführung der Skriptarbeit an „The Penguin“, einer Serie, in der Colin Farrell seine Rolle des Bösewichts Pinguin aus dem Film „The Batman“ wieder aufnimmt, dürfte Freunde von Comicverflimungen freuen (dann vermutlich bei Wow). „Autoren bedeuten alles für uns!“, wurde Farrell im Juni bei „Variety“ zitiert. Schon vor dem Schauspielerstreik hatte der Schauspieler die WGA-Streikposten besucht.

Wann die neuen Staffeln dieser und zahlreicher anderer Serien zu sehen sein werden, ist offen. Für Herbst wird ob des Streiks ein eher schmaler Output für Serienmaniacs erwartet: Wer sich etwa auf die für Herbst angekündigten neuen Staffeln der Lehrer-Sit-Com „Abbott Elementary“ oder des Krankenhaus-Klassikers „Grey‘s Anatomy“ freute (in Deutschland sind beide bei Disney+ zu sehen), geht leer aus. Wiedersehen erst 2024,

Die Kinoverschiebungen betreffen oft Superhelden

Kinofilme: Wegen des Autorenstreiks wurden gleich drei Sequels des Sci-fi-Franchise „Avatar“ von James Cameron zum Teil um mehrere Jahre verschoben, „Avatar 5″ soll demgemäß erst 2031 starten. Gleiches gilt für zwei Filme um Marvels Superheldentruppe „Avengers“, die auf 2026 respektive 2027 verlegt wurden, wie überhaupt Superheldenfilme das Gros der Streik-Delays zu stellen scheinen. Auch ihre Kollegen von den „Fantastischen Vier“ können mit ihrem Neustart im Kino erst 2025 loslegen.

Die Fortsetzung von „The Batman“ wird erst 2024 gedreht, zwei „Star Wars“-Kinoprojekte werden wegen des Autorenstreiks erst 2026 in die Kinos kommen. Aber die Tastaturen flüstern wieder. Auch die Drehbuchentwicklung zum Remake von „Cleopatra“, bei dem Gal „Wonder Woman“ Gadot in Elizabeth Taylors Schuhen wandeln will, kann jetzt auch wiederaufgenommen werden.

Außer Schreiben läuft nichts - die Schauspieler streiken weiter

Beim letzten Streik der Writers Guild in den Jahren 2007 und 2008 wurde am 96. Tag des Ausstands eine vorläufige Einigung erzielt, der Streik aber war erst am 100. Tag vorbei. Eine für Dienstag erwartete Entscheidung des WGA-Vehandlungskomitees könnte den Schreibern aber gestatten, schon während der Ratifizierungsabstimmung die Arbeit wieder aufzunehmen.

Außer Schreiben läuft aber nichts, die Kameras bleiben einstweilen noch aus. Erst muss auch die Schauspielergewerkschaft zu einem Ergebnis kommen, dann können die Traumfabriken ihre Arbeit vollständig wieder aufnehmen.

Die 160.000 Mitglieder der 2012 zu der Union SAG-AFTRA fusionierten Screen Actors‘ Guild und American Federation of Television and Radio Artists, die der WGA umgehend zu ihrem Deal gratulierte, streiken seit 14. Juli. Ihre Forderungen gehen zum Teil über die der Autoren hinaus. Die Schauspielerinnen und Schauspieler wollen beispielsweise zwei Prozent der Gesamteinnahmen aus Streamingshows – bisher ein striktes No-Go für die Studios.

„Stranger Things“ und „Cleopatra“ sind daher, um es mit dem Titel eines Wim-Wenders-Films zu sagen, „in weiter Ferne so nah“.