„House of the Dragon“ bekommt zweite Staffel

Die HBO-Serie „House of the Dragon“ geht in die zweite Staffel.

Die HBO-Serie „House of the Dragon“ geht in die zweite Staffel. Das kündigten der US-Streamingdienst und Sky am Freitag an. Ein Veröffentlichungsdatum von Staffel 2 der „Game of Thrones“-Vorgeschichte steht noch aus.