„Immer wieder sonntags“ 2023: Sendetermine für neue Saison bekannt

Endlich neigt sich die Winterpause dem Ende zu: „Immer wieder sonntags“ mit Moderator Stefan Mross startet am 7. Mai in eine neue Saison. Alle Infos zur Show und den Sendeterminen finden Sie hier.

2023 geht die Schlagersendung „Immer wieder sonntags“ in eine neue Runde. Über den ganzen Sommer werden insgesamt 13 Folgen produziert, die wöchentlich für gute Stimmung bei Schlagerfans sorgen sollen. Mit dabei ist nicht nur Moderator und Schlagerurgestein Stefan Mross, sondern auch zahlreiche weitere Schlager-, Volksmusik- und Comedy-Stars aus Deutschland und dem internationalen Raum.

Die Ausstrahlung von „Immer wieder sonntags“ startet am Sonntag um 10 Uhr. Insgesamt wird es zwölf Livesendungen und eine abschließende Best-of-Folge geben, die jeweils rund zwei Stunden dauern. Das ist die Übersicht der Sendetermine für „Immer wieder sonntags“ 2023:

Folge 1 am 07.05.2023

Folge 2 am 14.05.2023

Folge 3 am 21.05.2023

Folge 4 am 04.06.2023

Folge 5 am 18.06.2023

Folge 6 am 25.06.2023

Folge 7 am 02.07.2023

Folge 8 am 16.07.2023

Folge 9 am 23.07.2023

Folge 10 am 06.08.2023

Folge 11 am 13.08.2023

Folge 12 am 27.08.2023

Best of am 03.09.2023 (ohne Publikum)

Welche Gäste in der ersten Folge dabei sein werden, hat die ARD noch nicht verraten. Fest steht aber: Moderator Stefan Mross wird wieder mit an Bord sein.

„Immer wieder sonntags“ wird im Ersten ausgestrahlt und ist somit Teil des Free-TVs. Als Sendung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens können die jeweiligen Folgen ebenfalls als Livestream der ARD online verfolgt werden. Dafür ist keine zusätzliche Registrierung notwendig.

Die Wiederholung von „Immer wieder sonntags“ wird voraussichtlich am folgenden Sonntag im hr-Fernsehen ausgestrahlt. Zudem sind alle Ausgaben jeweils für 30 Tage in der ARD-Mediathek abrufbar.

Wer „Immer wieder sonntags“ live vor Ort erleben will, kann Tickets für eine der Sendungen erwerben. Diese haben seit 2022 einen neuen Standort bei Rulantica, der Wasserwelt im Europa-Park Erlebnis-Resort, auch 2023 wird der Park wieder Veranstaltungsort sein. Bei der Show handelt es sich um eine Open-Air-Bühne, die meisten Plätze sind nicht überdacht. Zuschauer sollten dementsprechend also je nach Wetterlage mit passendem Sonnenschutz oder beispielsweise Regenschirm ausgerüstet sein. Tickets sind bereits ab 19 Euro zu haben.

Der Vorverkauf wurde bereits gestartet, Tickets sind über den Europapark-Shop erhältlich.

Stefan Mross ist nicht nur bekannter Fernsehmoderator der Volksmusikwelt, sondern machte sich auch als Trompeter und Sänger einen Namen. Schon als 13-Jähriger wurde er entdeckt und erfolgreich vermarktet, für Österreich gewann er 1989 den Grand Prix der Volksmusik. Für einen Karriereschub sorgte ebenso die spätere Ehe mit Stefanie Hertel, selbst eine bekannte Sängerin aus dem Bereich des volkstümlichen Schlagers.

Kleinere Skandale wie etwa der sogenannte „Trompeterkrieg“, laut dem Mross gar nicht selbst Trompete spielen könne, aber auch eine Einweisung ins Krankenhaus aufgrund einer Alkoholvergiftung konnten dem Image des Sängers langfristig nichts anhaben: Schon seit 2005 moderiert er die ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ live aus dem Europa-Park in Rust.

In den letzten Monaten sorgte der Moderator mehrfach für Schlagzeilen. So wurde nicht nur die Trennung von Freundin und Co-Moderatorin Anna-Carina Woitschack bekannt, sondern auch der Erlass eines Strafbefehls im vergangenen Jahr. Darin ging es um eine körperliche Auseinandersetzung mit einem anderen Mann in einem Hotel. Mittlerweile hat sich Mross in einem Instagram-Statement optimistisch geäußert, dass er dem Saisonstart von „Immer wieder sonntags“ am 7. Mai entgegenfiebert und den Fans demnach dennoch als Moderator der Show erhalten bleibt.

