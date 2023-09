„In aller Freundschaft“: So geht es in der nächsten Folge weiter

Seit mehr als zwanzig Jahren auf Sendung: Die Krankenhausserie „In aller Freundschaft“ zieht ein Millionen­publikum in ihren Bann. Und auch wenn die Zuschauerquote zuletzt unter die lange Jahre stabile Marke von fünf Millionen gesunken ist, bleibt die Telenovela ein Publikums­magnet für die ARD.

„In aller Freundschaft“: aktuelle Sendetermine

Eine neue Folge von „In aller Freundschaft“ läuft in der Regel jeden Dienstagabend um 21 Uhr im Ersten. Wer wissen möchte, wie es in der nächsten Folge weitergeht, findet hier die aktuelle Vorschau.

Dienstag, 26.09.2023, 21 Uhr: „Vatergefühle“ Folge 1027

Dienstag, 10.10.2023, 21 Uhr: „Herz und Herd“ Folge 1028

„In aller Freundschaft“: Darum geht‘s am 26.09.2023

Kai Hoffmann liegt immer noch im künstlichen Koma. Nachdem ein erster Versuch, die Sedierung zu beenden, gescheitert war, ist der nächste Anlauf für Maria Weber nun mit großer Angst verbunden. Nach langem Warten und Bangen reagiert er endlich auf die Ansprache des Ärzteteams. Maria ist überglücklich, doch Kais Reaktion in dieser Situation verläuft anders als gedacht.

Gerhard „Gerry“ Ost ist es als Oberhaupt einer Schaustellerdynastie gewohnt, die Autorität auf dem Platz zu sein und keine Schwäche zu zeigen. So hat er auch eine Nierenerkrankung vor seiner Tochter Melody verheimlicht und die Behandlung verschleppt. Zu seinem Sohn Leon hat er aufgrund eines Streits seit Jahren keinen Kontakt mehr. Das rächt sich jetzt, ohne neue Niere müsste er mehrmals wöchentlich in die Klinik zur Dialyse. Eine Lösung gäbe es, dafür müsste er aber ein Geheimnis preisgeben, das er eigentlich mit ins Grab nehmen wollte.

Nach langer Zeit haben Roland Heilmann, Kathrin Globisch und Martin Stein endlich mal wieder ein gemeinsames Freundeswochenende fernab vom Alltag geplant. Roland merkt jedoch schnell, dass weder Martin noch Kathrin ihre Alltagsverpflichtungen so richtig loslassen wollen. Also verordnet er ihnen allen unter Strafandrohung eine digitale Auszeit.

Wie viele Staffeln gibt es von „In aller Freundschaft“?

Mit Folge 1006 begann am 28. März 2023 die 26. Staffel von „In aller Freundschaft“. In der Regel umfasst eine Staffel 41 Folgen, die jeweils 45 Minuten lang sind.

In unregelmäßigen Abständen werden auch TV-Filme in Spielfilmlänge produziert. Die letzte Ausstrahlung eines solchen Sonderformats erfolgte am 5. Februar 2018 anlässlich des 20. Jubiläums der Serie.

Seit 2015 gibt es mit „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“ zudem einen Ableger der Hauptserie. Eine neue Folge läuft in der Regel jeweils donnerstags um 18.50 Uhr im Ersten.

Wo und wann laufen Folgen von „In aller Freundschaft“?

Eine neue Folge der aktuellen Staffel von „In aller Freundschaft“ wird regulär dienstags im Ersten ausgestrahlt, Sendezeit ist ab 21 Uhr. Daneben gibt es täglich eine Vielzahl an Wiederholungen alter Folgen auf verschiedenen Dritten Programmen der ARD. Hier gibt es eine Übersicht der aktuellen Sendetermine und Sender.

Wo kann man „In aller Freundschaft“ online sehen?

Aktuelle Folgen von „In aller Freundschaft“ sind in der ARD-Mediathek nach ihrer Ausstrahlung im Free-TV ein Jahr lang als Stream abrufbar. Dort finden sich auch Folgen des Ablegers „Die jungen Ärzte“ sowie Interviews mit den Darstellerinnen und Darstellern der Serie. Parallel zur TV-Ausstrahlung sind Folgen auch im Livebereich zu sehen.

Wo sind die Drehorte von „In aller Freundschaft“?

Schauplatz der Serie ist die fiktive „Sachsenklinik“. Gedreht wurde in den ersten Jahren auf dem Alten Messegelände in Leipzig. Für Außenaufnahmen diente zudem die tatsächliche Sachsenklinik in Bad Lausick, rund 30 Kilometer von Leipzig entfernt. Seit 2001 wird die Serie komplett in den Studios der Leipziger „Media City“ nahe dem MDR gedreht.

Vorschautexte von ARD