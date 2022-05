Einer der beliebtesten Helden der Filmgeschichte kehrt zurück – und nun steht auch der Starttermin für den charismatischen Archäologen mit Hut und Peitsche fest: Am 30. Juni 2023 soll „Indiana Jones 5″ in den US-Kinos anlaufen. Dies wurde im Rahmen einer Lucasfilm-Podiumsdiskussion bei der „Star Wars Celebration“ angekündigt. Doch nicht nur das versetzte die Fans in Verzückung: Es gibt bereits ein erstes Bild, das Harrison Ford in seiner Kult-Rolle zeigt. Der offizielle „Indiana Jones“-Account postete das Foto, das den Schauspieler in seiner ikonischen Archäologen-Kluft auf einer Hängebrücke abbildet, auf Twitter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

41 Jahre nach seinem Debüt als Indiana Jones in „Jäger des verlorenen Schatzes“ erschien Ford, der im Juli 80 Jahre alt wird, gemeinsam mit Regisseur Mangold bei der Podiumsdiskussion, um für den fünften Teil des Franchise zu werben: eine freudige Überraschung für die anwesenden Fans. „Ich bin wirklich stolz auf den Film, den wir gemacht haben“, sagte Harrison Ford. Bislang ist noch nicht viel über „Indiana Jones 5″ bekannt. Einen großen Anteil seiner Redezeit nutzte der Hollywood-Star, um dem Komponisten John Williams zum 90. Geburtstag zu gratulieren.

Mehr zum Thema Deutsch-französisches Fernsehen 30 Jahre Arte: Europäisches Fernsehen auch in Krisenzeiten

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Man darf gespannt sein, wohin sich die Reihe entwickelt. Zuletzt kam 2008 „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ in die Kinos. Bei Fans und Kritikern stieß er auf deutlich weniger Gegenliebe als die ersten drei Filme, allerdings spielte er weltweit 790 Millionen Dollar an den Kinokassen ein.

RND/Teleschau

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter