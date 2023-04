﻿Iris Berben: „Es macht mich wütend, dass wir wieder so viele Despoten haben“

Mit ihren 71 Jahren spielt Iris Berben in ihrem neuen Film eine sterbende Frau. Ob Sie sich dadurch selbst mehr mit dem Tod auseinandersetzt? Darüber spricht Iris Berben im RND-Interview. Und erklärt auch, warum sie nicht aufhören will zu arbeiten und was die aktuelle Weltpolitik mit ihr macht.

Iris Berben (71) drehte bereits mit 18 Jahren ihren ersten Kinofilm „Detektive“ – ganz ohne Schauspielausbildung. Zuvor war die Tochter zweier Gastronomen bereits mehrerer Schulen verwiesen worden und hatte die Schule dann ohne Abitur beendet. Doch das schadete ihrer Karriere nicht: Es folgten in den kommenden mehr als 50 Jahren zahlreiche Filme, Serien und Auszeichnungen. Berben hat einen Sohn, den Filmproduzenten Oliver Berben. Während viele Schauspielerinnen sich mit zunehmendem Alter über ausbleibende Rollenangebote beschweren, hat sie dazu keinen Anlass. Am 7. April ist sie ab 20.15 Uhr im Ersten im Film „Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster“ zu sehen. Sie spielt darin die kranke Karla, die von einem Vater und dessen Sohn beim Sterben begleitet wird.

Frau Berben, in Ihrem neuen Film spielen Sie eine sterbende Frau. Was hat das mit Ihnen gemacht?

Ich bin schon häufig in Filmen gestorben. Aber je älter man wird, umso mehr ist das Sterben ein biologischer Vorgang, der irgendwie fällig wird. Wenn man jung ist, ist das Sterben – glaubt man – noch weit von einem entfernt. Ich habe mich aber nicht anders vorbereitet als vor anderen Filmen. Ich habe versucht, möglichst wahrhaftig und ehrlich in diese Figur hineinzugehen und dem Roman und Drehbuch gerecht zu werden.

Ihrer Figur Karla ist ein selbstbestimmter Umgang mit dem Tod wichtig, sie will nicht ins Hospiz und hat bereits viele Verbindungen zu anderen Menschen gekappt. Könnten Sie sich vorstellen, so zu agieren?

Wenn ich in die Situation käme, in der ich diese Entscheidungen vor dem Tod noch treffen könnte, wäre ich sehr nah an Karlas Vorgehen. Deshalb mag ich die Figur wahrscheinlich so.

Sie haben also einige Gemeinsamkeiten?

Ja, ich bin auch eine alte Rock-‘n‘-Rollerin, wie Karla. Sie ist eine Frau, die ihr Leben immer selbstbestimmt gelebt hat. Das tue ich auch, ich bin nach wie vor nicht verheiratet, nach wie vor bestimme ich meine Melodie im Leben selbst. Ich mag auch diesen lakonischen Umgang mit anderen und mit sich selbst. Es gibt da ein paar Berührungspunkte.

Können Sie es nachvollziehen, dass die Figur am Ende keinen mehr in ihrem Leben belasten möchte?

Ja, ich kann dieses Gefühl, niemandem zur Last fallen zu wollen, sehr gut nachempfinden. Ich finde es eine sehr starke, richtige und selbstbestimmte Handlung. Man will letztlich Menschen, die man liebt, wie die eigene Familie, nicht wirklich belasten. Das ist auch nicht meine Intention.

Wenn man wie Karla alle Beziehungen kappt, ist man natürlich auch einsam. Haben Sie das Gefühl, dass die Einsamkeit mit dem Älterwerden zunimmt?

Mir fehlen viele Menschen, aber einsam werde ich nicht. Ich bin sehr gerne alleine, ich kann mich sehr gut mit mir beschäftigen. Wenn ich einen Film drehe, habe ich rund 150 Leute um mich herum. Die Menschen sind so nah an mir, meinen Emotionen, Unsicherheiten, Albernheiten und Peinlichkeiten, die bekommen alles mit. Das Alleinsein ist für mich ein Kraftort. Aber mir fehlen natürlich Menschen, die ich gerne weiterhin um mich gehabt hätte. Manche fehlen auch in diesem Beruf, weil sie streitbar waren, eine Haltung und was Eigensinniges hatten.

Für einige Menschen ist Versöhnung ein Thema vor dem Sterben. Hätten Sie noch Klärungsbedarf?

Ich kann von mir behaupten, dass ich alles erledigt habe, was man erledigen müsste. Ich habe nichts offen an Entschuldigungen oder klärenden Gesprächen. Ich schiebe nichts auf die lange Bank. Ich bin jemand, der gerne Klarheit hat im Leben. Das gibt einem die viel größere Freiheit, als wenn man immer ein Paket mit sich herumschleppt. Ich habe keine Bucketlist, die noch abgearbeitet werden muss.

Lassen wir mal das Thema Sterben beiseite: Was haben Sie schauspielerisch noch vor? Ist es eine Option für Sie, irgendwann nicht mehr zu arbeiten?

Nein. Ich höre erst dann auf zu arbeiten, wenn es nicht mehr geht, die Kraft nicht mehr da ist, die Leidenschaft oder Neugierde nachlässt oder wenn ich überhaupt kein Publikum mehr bekomme. Aber das ist alles nicht der Fall. Die Arbeit ist ein großer Teil meines Lebens. Ich bin da extrem privilegiert. Ich suche mir aus, was ich mache, und nehme nur die Dinge an, die ich gern machen möchte. Die Vorstellung, gar nichts zu machen, fällt mir extrem schwer. Aber man weiß ja nicht, wie man sich entwickelt. Vor allem weiß man nicht, was in dieser Welt passiert. Wir reden manchmal so, als könnten wir das alles bestimmen. Dabei hängen wir ganz stark am Tropf: Vieles ist abhängig davon, wie die Welt sich entwickelt.

Machen Ihnen die aktuellen Entwicklungen Angst?

Nein, aber es macht mich wütend, dass wir wieder so viele Despoten haben, dass ein Krieg in Europa geführt wird, dass überhaupt Kriege geführt werden, dass wir – wenn wir auf den Iran blicken, wenn wir nach Afghanistan blicken, wenn wir egal wohin blicken – merken, was mit Frauenrechten passiert und wohin sich unser Planet entwickelt. Ich bin Jahrgang 1950 und weiß, wofür ich schon alles auf die Straße gegangen bin. Manchmal habe ich das Gefühl, wir entwickeln uns gerade wieder zurück. Aber es ist ein permanenter Prozess, und da muss man den Staffelstab an die nächsten Generationen weitergeben. Im Moment ist eine gute, junge, starke Generation dran.

Wie gehen Sie mit dieser Wut um?

Da wo ich aktiv sein kann, bin ich aktiv, sowohl finanziell als auch in meiner Haltung, in meinen Lesungen, in meinen Aufrufen. Ich bin ein sehr politischer Mensch. Es ist Teil meines Lebens, eine Haltung zu haben.

Suchen Sie sich danach auch Ihre Filme und Projekte aus?

Wenn es passt, ist es gut. „Triangle of Sadness“ etwa, in dem ich mitgespielt habe, der in Cannes gewonnen hat und dreifach oscarnominiert war, ist ein Film über den Status quo dieser Welt. Er verhandelt das Patriarchat, Machtmissbrauch und das Ende des Turbokapitalismus. Der hat mich beeindruckt, weil er weltweit die unterschiedlichen Generationen ins Kino zieht. Das passiert selten. Filme haben häufig die Tendenz, nur bestimmte Altersgruppen anzusprechen. Ich hatte Glück, so einen Film machen zu dürfen. Aber es gibt auch Filme, da hast du keine politische Message, aber vielleicht eine gesellschaftliche.

Ihre Filme werden auch nach Ihrem Tod für die Nachwelt bleiben. Wie wichtig ist Ihnen das?

Ich habe dazu eine zwiegespaltene Haltung. Ich bin kein gläubiger Mensch, der an ein Leben nach dem Tod glaubt. Das hilft ja vielen Menschen, irgendeine Antwort zu haben, wie es weitergehen könnte oder was von einem bleibt. Für mich ist eher wichtig, was meinen Kindern, Enkelkindern oder anderen Menschen, die mir nahe sind, von mir bleibt: Ist es ein gutes Gespräch gewesen oder Momente oder eine Lebenshaltung? Das macht für mich das Weiterleben aus. Natürlich passiert es mir oft, dass ich verstorbene Kollegen in Filmen sehe und die Kraft des Moments spüre. Das ist ein schönes Gefühl, aber ich glaube, was man wirklich hinterlässt, ist das, was einen als Menschen ausgemacht hat für ein paar andere Menschen.