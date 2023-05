Israel beim ESC 2023: der Act, der Song, die Aussichten

Die legendäre Musikmetropole Liverpool ist Gastgeber des 67. Eurovision Song Contests. 26 Länder kämpfen am Samstag um den ESC-Titel 2023. Wir stellen die Teilnehmenden und ihre Songs vor – hier: Noa Kirel aus Israel.

Israel beim ESC: Statistik und Chancen

ESC-Teilnahmen: 45 (inklusive Liverpool 2023)

ESC-Siege: 4 (1978, 1979, 1998, 2018)

Prognose 2023: Bei den Wettanbietern hat Israel derzeit eine Gewinnchance von 3 Prozent. Stand: 11.05.2023

Das ist Noa Kirel

Noa Kirel, geboren 2001 in der Nähe von Tel Avid, ist eine der bekanntesten Popsängerinnen Israels. Eine Jury wählte sie zur Vertreterin ihrer Heimat in Liverpool. In Israel war sie schon als junger Teenager ein TV-Star und wurde als eine Art israelische Miley Cyrus vom Fernsehgesicht zum internationalen Popstar, der inzwischen beim US-Label Atlantic Records unter Vertrag ist.

Das ist der Song

Noa Kirels Song „Unicorn“ ist vor allem eine spektakuläre Tanzchoreographie: In einem Lichtkubus befreit sie sich quasi aus Gitterstäben aus Licht und singt dann einen hochmodernen Popsong, der höchstens einen Makel hat: Er ist ein bisschen zu glatt und seelenlos, um wirklich zu begeistern.

Das sind die Lyrics von „Unicorn“:

Hey, you don‘t like the way I‘m talking

Hey, so you stand there keep on call me names

No, I‘m not your enemy so

If you‘re gonna do it, don‘t do it





Hey, do you wanna check my DNA?

Older stories, time to go away

And believe in fairytales oh

If you‘re gonna do it….





I‘m gonna stand here like a unicorn

Out here on my own

I got the power of a unicorn

Don‘t you ever learn?

That I won‘t look back

I won‘t look down

I‘m going up

You better turn around

The power of a unicorn

The power of a unicorn





History caught in a loop

Don‘t you wanna change it?

You know that we can, you and me

Can write a new book

Don‘t you wanna change it now?





It‘s gonna be

Phenomen-phenomen- phenomenal

Phenomen- phenomenal

Feminine- feminine- femininal





I‘m gonna stand here like a unicorn

Out here on my own

I got the power of a unicorn

Don‘t you ever learn?

That I won‘t look back

I won‘t look down

I‘m going up

You better turn around

The power of a unicorn

The power of a unicorn

It‘s gonna be

Phenomen-phenomen- phenomenal

Phenomen- phenomenal





(Hebrew):

An‘lo kmo kulam (I‘m not like everybody else)

Mul kol ha‘olam (in front of the rest of the world)





It‘s gonna be

Phenomen-phenomen- phenomenal

Phenomen- phenomenal

You can call me queen

(Hebrew): Ein li da‘awin (I‘m not trying to impress)





U wanna see me dance?

U wanna see me dance?

U wanna see me dance?!

Watch me!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

I‘m standing like a…

(Text: Doron Medalie, May Sfadia, Noa Kirel, Yinon Yahel)