Ja, ist denn schon Halloween? – „From“ ist auch in der zweiten Staffel die gruseligste Serie weit und breit

So ein Murmeltierstädtchen als Rückzugsort wäre doch ganz fein. Man kommt nicht mehr raus, aber es kommt dafür auch keiner von denen rein, die einem sonst so das tägliche Sein verleiden. Endlich hat man mal seine Ruhe, arrangiert sich mit den anderen unfreiwillig Gestrandeten und hält den Stressball einfach mal etwas flacher.

Wären da nicht die Monster, man könnte es gut aushalten in der Twilight Zone

Gut, dieses Uraltdesign von Gebäuden und Mobiliar, das Fehlen jeglicher Hightech, die kabellose, rätselhafte Elektrizität – all das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber sonst? Wären da nicht diese nächtlichen Monster – man könnte es gut aushalten im Namelesstown der Serie „From“.

Die erste Staffel der Serie von John Griffin war so ziemlich die gruseligste Horrorserie seit Mike Flanagans „Spuk in Hill House“ (2018). Menschen passieren an allen Ecken der USA einen umgestürzten Baum und sind von diesem Moment an Gefangene der Twilight Zone. Sie versuchen, aus der Not eine kleine Zivilisation zu machen, unterschiedliche Lebensauffassungen führen zu Gruppenbildung.

Ist das Böse erst über die Türschwelle, ist es nicht mehr freundlich

Aufgehängte Steintalismane halten die ortsansässigen (oder aus einer anderen Welt hierher verfrachteten) Kreaturen fern, die tagsüber im Wald schlafen und nächtens an den Türen klopfen, die freundlich lächeln, Einlass begehren und seltsamerweise jeden Bewohner der Siedlung beim Namen kennen. Hat sich das vampirähnliche Böse erst die Erlaubnis erbettelt, die Türschwelle überschreiten zu dürfen, verwandelt es sich, und verwandelt auch sein Opfer in einen Brocken Fleisch- und Knochenreste.

Kein klassisches vornehmes, kussartiges Beißen in schlanke, weiße Hälse, das zwei Einstichstellen und einen schönen Blutstropfen zurücklässt. Die Wechselbälger dieser Serie haben flache silberne Fischaugen und ein piranhaartiges Gebiss, mit dem sie in den Leibern ihrer Opfer wüten. Jeder schaut tunlichst, dass er zu Hause ist, bevor die Hungerleider in Anzug, Blaumann oder Brautkleid aus dem Wald schweben, um Menschen zu mahlzeiten.

In diesem Flecken, der von Sheriff Boyd Stevens („Lost“-Star Harold Perrineau) und seinem Deputy Kenny (Ricky He) sowie der robusten Kommunenchefin Donna (Elizabeth Saunders) geführt wird, sind in der ersten Staffel das nach dem Verlust ihres Sohnes vor der Scheidung stehende Paar Jim (Eion Bailey) und Tabitha Matthews (Catalina Sandino Moreno) mit ihrer Tochter Julie (Hannah Cheramy) und ihrem Nesthäkchen Ethan (Simon Webster) aufgeschlagen.

„Jim!“, erklang eine Stimme aus dem Äther

Während alle Figuren sich dem Zuschauer binnen der zehn Episoden nahebrachten, wurde zugleich das übernatürliche Szenario etabliert. Es passierte viel erstklassig creepiges Zeug, das Serienunkundigen unverraten bleiben soll. Jim, von der fixen Idee besessen, er könne Versuchskaninchen in einer Art Laborexperiment sein, baute einen Sender, um eine Botschaft ins Draußen zu schicken. Klar – mit solchen Nachtmahren als Nachbarn will man irgendwann doch wieder in die alte Hood zurück.

„Jim!“, hört Jim seinen Namen aus dem Äther, bevor aus dem Nichts ein Sturm losbricht und der komplexe Versuchsaufbau spektakulär in die Luft fliegt. Just in diesem Moment rollt – Auftakt von Staffel zwei – ein Bus in die Stadt und bereichert das Personal der Serie um 25 alles Übernatürliche zunächst als Ammenmärchen begreifende Leute – darunter der hyperaggressive Randall (A. J. Simmons), der seherisch begabte Elgin (Nathan D. Simmons) und die rationale Busfahrerin Bakta (Angela Moore).

Dass freilich auch eine junge Frau namens Marielle (Kaelen Ohm) unter den Passagieren ist, spielt dem einen höheren Plan hinter allem vermutenden Jim in die Karten – sie ist die Verlobte der Twilight-Ärztin Kristi (Chloe Van Landschoot). Kann ja wohl kaum ein Zufall sein.

„From“ entwickelte sich vom Geheimtipp zum Serienhit

Ein Geheimtipp war „From“ zu Beginn – bevor sich die Serie in den USA im Nu zum größten Serienhit des als MGM+ relaunchten Streamingservice Epix entwickelte (in Deutschland ist „From“ in der Flatrate von Paramount+ enthalten). Von Serienschöpfer John Griffin weiterhin über weite Strecken enorm spannend erzählt, hält dieser Schrecken, der Bezüge zu Guillermo del Toros „The Strain“ (2014–2017), Frank Darabonts „The Walking Dead“ (2010–2022) und Brian K. Vaughans Stephen-King-Serie „Under the Dome“ (2013-2015) aufweist, auch im zweiten Durchgang, was er verspricht.

Immer stärker werden die Anzeichen, dass man unter jemandes Mikroskop ums Überleben kämpfen könnte, und wer im Publikum anfällig ist für Verschwörungstheorien über geheim agierende Weltlenkungsgremien, der sollte von „From“ vielleicht besser die Finger lassen.

Zwar lässt sich der Verdacht einer Fernlenkung der Schicksale bis zur siebten Episode (sieben von zehn wurden zur Sichtung überlassen) nicht beweisen, dennoch ist das von einem formidablen Ensemble gespielte Schauerstück in Zeiten von Krisen, Krieg und wahrheitsverdrehenden Populisten ein Befeuerer von Paranoia in Flammenwerferstärke.

Eine Spieluhr kündigt lebensechte Albträume an

Viel Unglaubliches gibt es zu sehen, hier nur ein paar Beispiele: ein aus heiterem Himmel kollabierendes Haus, ein Autofriedhof am Rande der Stadt, die unterirdische Schlafstätte der Monster, ein Gewölbe, in dem ein angeketteter Eremit lebt, der den Sheriff mit Parasiten infiziert, Erscheinungen von maladen bleichen Kindern und eine Spieluhr mit einer Ballerina, die lebensechte Albträume ankündigt.

Griffin schafft creepige Momente in Serie, türmt weiter Rätsel auf Rätsel, lässt Totgeglaubte zurückkehren, vertieft die Beziehungen seiner Charaktere zueinander. Und als man gerade meint, jetzt könne mal was passieren, das über das diabolische Klopf-Klopf des übelsten Nachtwanderers (Jamie McGuinn) hinausgeht, passiert genau das. Die sechste Episode ist nicht nur ein Gänsehautevozierer ersten Ranges, die Erkenntnisse, die die Gefangenen von Raum und Zeit hier gewinnen, verändern jetzt das ganze schaurige Spiel.

Die Pixies spielen als Titelsong zu Beginn jeder Folge ihre herrliche, düster twangende Gespensterversion von Doris Days „Que Sera Sera“: „Whatever will be, will be / the future‘s not ours to see“ und so weiter. Und jedes Mal ist man froh, sich danach aufs Neue 45 Minuten fürstlich fürchten zu dürfen. Zugegeben: Am meisten Angst hat man ehrlicherweise vor der Auflösung der großartigen Geheimniskrämerei. Die ja noch in weiter Ferne steht – ab Juli soll in Halifax zunächst die dritte Staffel gedreht werden.

Wird Griffin all das schlüssig beenden können? Dass der überragende Perrineau mitspielt, ist diesbezüglich leider eher ein schlechtes Vorzeichen. War er doch auch in der Insel-Mystery „Lost“ dabei. Und an das völlig vergurkte Ende dieser Serie nach sechs Staffeln werden wir nur ungern erinnert – eins der schlimmeren Unglücke der jüngeren Fernsehgeschichte.

Wir hoffen und bangen. Mysteryserien machen eben in mehrerer Hinsicht Angst.

„From“, zweite Staffel, zehn Episoden, von John Griffin, mit Harold Perrineau, Hannah Cheramy, Catalina Sandina Moreno, Avery Konrad, Chloe Van Landschoot, Eion Bailey (ab 25. Juni bei Paramount+)