ZDF-Star Jan Böhmermann ist der einfluss­reichste TV-Influencer des Landes. Mit solidem Journalismus wurde seine Sendung „ZDF Magazin Royale“ zum Stachel im Pelz der Nation. Jetzt geht der Moralist in die Sommer­pause – nach seiner bisher erfolg­­reichsten Saison.

Er sei doch nur ein „unseriöser Quatsch­vogel“, sagt Jan Böhmermann gern in branchen­unüblicher Demut. Ganz so, als staune er noch immer selbst über die Wirkung manches seiner Worte und die Wucht seines Schaffens. Da steht er, der optisch unscheinbare Polizisten­sohn aus Bremen, und hat wieder mit einem Tweet im Affekt, einem bösen Satz in einem Interview oder einer 20-minütigen TV-Enthüllung in seiner Sendung „ZDF Magazin Royale“ an den Grund­festen der Republik gerüttelt. Warum? Weil er es kann.

Nun endet die zweite Saison nach der Neuausrichtung seiner Show. Und so viel kann man zu Beginn der Sommer­pause 2022 fest­halten: Die Rund­erneuerung der Figur Jan B. ist gelungen. So viel Relevanz war nie. Und so viel Quote auch nicht. Seit der „Entquatschung“ seiner Show, seit der Hinwendung zu mehr Journalismus und Tiefgang im Herbst 2020 liegt die Zuschauerzahl zumeist bei rund 2,5 Millionen. Für einen TV-Agenten, der aus der Nische kam, ist das ein spektakulärer Wert.