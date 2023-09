Jan Böhmermann im RND-Interview: „Am Ende ist das alles Kunst“

Herr Böhmermann, Ihre Show „Lass dich überwachen“ hatte drei Jahre Corona-Zwangspause. Nun gibt‘s eine Neuauflage. Worum geht es?

Die Idee ist: Wir bauen eine Unterhaltungssendung aus dem, was Menschen freiwillig und öffentlich über sich selbst ins Internet gestellt haben. Und das Besondere ist, dass sie nicht wissen, dass es heute um sie geht, wenn sie unser Studio betreten. Sie glauben, dass sie eine Aufzeichnung des „ZDF Magazin Royale“ sehen. In Wahrheit haben wir sie wochenlang lang digital gestalkt, nachdem sie bei der Ticketbestellung Namen und Geburtsdatum angegeben haben. Wir kennen ihre Geschichten, wir sammeln alles – von ihren Laufstrecken über 15 Jahre alte Facebook-Posts bis hin zu irgendwelchen Twitter-Drittaccounts.

Wie hat das Publikum reagiert?

Der Adrenalinpegel ist deutlich gestiegen, als klar wurde, worum es geht. Es war die längste Aufzeichnung, die wir jemals gemacht haben: fast fünfeinhalb Stunden. Die Show selbst ist neunzig Minuten lang. Denn wenn einer nun partout nicht wollte, dann waren wir natürlich fair und vernünftig. Für die anderen gab‘s aber sehr schöne, maßgeschneiderte Geschenke.

Ist denn die digitale Leichtsinnigkeit gestiegen oder gesunken?

Den meisten ist bewusst, was sie da tun. Wir haben aber den Eindruck, dass die Leute während Corona viel Zeit im Netz verbracht und viele ältere Sachen gelöscht haben. Aber die Bereitschaft, mit dem Material auf der Bühne ein bisschen Quatsch zu machen, ist größer geworden.

Ich arbeite beim Fernsehen. Ich spüre seit Jahre nichts mehr. Jan Böhmermann, ZDF-Entertainer

Die Show läuft um 20.15 Uhr. Ist das noch immer etwas Besonderes?

Ich arbeite beim Fernsehen. Ich spüre seit Jahre nichts mehr. Nein, ernsthaft: Es ist eine klassische Überraschungsshow, bei der man ein bisschen was lernt, das passt da sehr gut hin.

„Ich finde es grundsätzlich begrüßenswert, mehr Macht unterstellt zu bekommen, als man eigentlich hat“: Jan Böhmermann, Moderator und Journalist, in seinem Büro in den Räumen von Studio Ehrenfeld in Köln. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Das Format mischt Entertainment und Aufklärung. Beim Mutterschiff „ZDF Magazin Royale“ dominiert inzwischen eher das Politische. Oder irre ich?

Nein, die Sendung hat sich schon verändert. Wir wollten nach dem Wechsel zum ZDF den inhaltlichen Teil ausbauen und mehr recherchierte Geschichten erzählen, die wahr sind. Das Ziel war aber immer eine relevante Sendung. Wir haben eine starke, selbstbewusste und mutige Redaktion und sehr gute Autorinnen und Autoren, die sehr verrückt und lustig sind. Die Kombination aus den journalistischen und den eher dem Metaphysischen zugeneigten Leuten im Team sorgt dafür, dass wir oft andere Perspektiven finden, die herkömmlichen Redaktionen eher schwerfallen. Es ist ja nicht so, dass hier jeden Freitag einer rausgeht und losgelöst von Fakten einfach erzählt, was ihm grade so durch den Kopf schwirrt.

Zur Person Jan Böhmermann (42), geboren in Bremen, gehört zu den bekanntesten Entertainern Deutschland. In seiner Show „ZDF Magazin royale“ mischt er politische Recherchen und Satire, außerdem ist er Musiker, Produzent und Autor und wurde vielfach ausgezeichnet. Seine Show „Lass dich überwachen!“ ist am Mittwoch, 20, September 2023, um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen.

Einer der aktuellen Aufreger: Hat das „ZDF Magazin Royale“ die Unwahrheit über die Russlandkontakte des ehemaligen Cybersicherheits-Chefs Arne Schönbohm berichtet? Innenministerin Nancy Faeser soll Schönbohm versetzt haben, weil sie offenbar aufgeschreckt war von Ihrer Sendung.

Unsere Recherche und alle Quellen unserer ‚Cyberclown‘-Sendung vom 7. Oktober 2022 stehen weiterhin online. Die Haltung unserer Redaktion hat sich nicht verändert. Unsere Kritik an der Kompetenz und Amtsführung des ehemaligen BSI-Chefs Arne Schönbohm steht weiterhin. Es ist einfach nicht richtig, dass wir Falschbehauptungen verbreitet oder falsche Vorwürfe gemacht haben. Auch wenn es reizvoll ist, das zu behaupten.

Es ist leider nur eine bösartige Verschwörungstheorie, dass sich hier das Bundesinnenministerium mit einem Comedian verbündet haben könnte, um einen missliebigen Beamten abzusägen. Was für ein herrlich deutscher Quatsch. Absurd. Jan Böhmermann, ZDF-Entertainer, um die umstrittenen Recherchen zum früheren Cybersicherheits-Chef Arne Schönbohm und dessen Entlassung durch Innenministerin Nancy Faeser

Es gibt also kein „Geheimkomplott“ zwischen Ihnen und dem Ministerium?

Ich finde es grundsätzlich begrüßenswert, mehr Macht unterstellt zu bekommen, als man eigentlich hat, und möchte darum nur ungern widersprechen. Wir sind aber nicht verantwortlich für das Handeln eines Ministeriums. Wir haben einen kritischen Beitrag veröffentlicht, der vielleicht ein klitzekleines bisschen gemein war. Das liegt aber im Wesen der Sendung – manchmal – und verändert nichts am wahren Kern und unseren handfesten Recherchen. Es ist leider nur eine bösartige Verschwörungstheorie, dass sich hier das Bundesinnenministerium mit einem Comedian verbündet haben könnte, um einen missliebigen Beamten abzusägen. Was für ein herrlich deutscher Quatsch. Absurd.

„Die Ablehnung ist jetzt viel besser organisiert“: Jan Böhmermann, Moderator und Journalist, in seinem Büro in den Räumen von Studio Ehrenfeld in Köln. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Sie haben mal gesagt, das Hauptfeedback auf Ihre Arbeit sei Ablehnung. Hat sich das verändert?

Die Ablehnung ist jetzt viel besser organisiert. Und sie hat Leute erreicht, deren Job es eigentlich wäre, zu fragen, ob eine Geschichte überhaupt stimmen kann. Weil ein parajournalistischer Artikel viel besser klickt als die Wahrheit. Ich kann den Reiz solcher Geschichten gut nachvollziehen. Es erzählt sich gut und lässt sich auch gut glauben – und super politisch instrumentalisieren. Es hat nur mit der Wahrheit nichts zu tun.

Es gilt der Satz: Pure Vernunft darf niemals siegen. Und gewisse Dinge zwischen Himmel und Erde lassen sich mit den reinen Tatsachen nicht erklären. Am Ende ist das alles Kunst. Jan Böhmermann, ZDF-Entertainer

Wären Sie manchmal lieber wieder der Nischensatiriker für ein Nerd-Publikum, dessen Tun und Lassen nicht jedes Mal die Republik erregt?

Natürlich ist das viel Arbeit. Aber was soll man machen? Es gibt natürlich auch mal Themen, die ein bisschen entspannter sind, weil wir vielleicht Urlaub planen. Aber der Reiz ist natürlich größer bei Themen, die einfach interessant sind. Das war schon immer so, nur haben wir heute ein viel schlagkräftigeres Team, das methodischer arbeiten kann. Und es findet ja zum Glück sein Publikum. Es gilt der Satz: Pure Vernunft darf niemals siegen. Und gewisse Dinge zwischen Himmel und Erde lassen sich mit den reinen Tatsachen nicht erklären. Am Ende ist das alles Kunst.

Ich würde mir wünschen, dass Harald Schmidt mal wieder eine Late-Night-Show macht, ich produziere die auch. Ich bin bereit, jederzeit. Er hat ja meine Nummer. Jan Böhmermann, ZDF-Entertainer

Markus Lanz hat kritisiert, Sie würden sich in die Erklärung flüchten, das sei ja alles nur „Satire“. Ist der Stempel „Satire“ ein Notausgang?

Markus Lanz ist ja kein Unterhalter wie ich, sondern vor allem Journalist. Oder Philosoph.

Ihr früherer Kollege Harald Schmidt hat sich gerade mit Matthias Matussek und Hans-Georg Maaßen fotografieren lassen. Was denken Sie darüber?

Ich werde öffentlich kein schlechtes Wort über Harald verlieren. Er ist und bleibt eine unerreichte Lichtgestalt. Ich würde mir nur wünschen, dass er mal wieder eine Late-Night-Show macht, ich produziere die auch. Ich bin bereit, jederzeit. Er hat ja meine Nummer.

Herr Böhmermann, vielen Dank für das Gespräch.