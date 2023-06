Oh deutsches Fernsehen: Warum blamierst du US-Stars so gern?

„Excrutiating“, quietscht Jennifer Lawrence, als eine Reporterin der „Bild“ sie fragt, wie der Auftritt beim „Germany‘s Next Topmodel“-Finale für sie gewesen sei. Excrutiating lässt sich als qualvoll, entsetzlich oder extrem peinlich übersetzen. Welches Detail genau an diesem vor Peinlichkeiten nicht scheuen Format auf Lawrence solch einen Eindruck gemacht hat, erklärt sie ihrer Interviewpartnerin nicht genau. Aber sie habe mit den Teilnehmerinnen sehr mitgefühlt, während Heidi stets cool „Next“ rief.

„Wetten, dass...?“: Von Katzenmützen und alten Säcken

Tom Hanks musste sehr geduldig sein an diesem Abend bei „Wetten, dass...?“ im November 2012. Er kam als einer der ersten Gäste mit Halle Barry in die Show von Markus Lanz, der versuchte Thomas Gottschalks Lagerfeuer-TV am Leben zu halten. Vielleicht wollte er ganz unbedingt den US-Stars beweisen, dass deutsche auch Humor haben, aber wirklich ganz dollen Humor. Oder es fiel ihm und seinem Autorenteam schlicht nichts anderes ein. In jedem Fall gipfelte der Abend darin, dass Markus Lanz wie eine wütende Kartoffel im Sack herumhüpfte.

Der Oscar-Preisträger Hanks stand derweil mit einer unerklärbaren Katzen-Mütze auf dem Kopf sehr unamüsiert daneben. Später sagte er in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ): „Ich war vor ein paar Jahren schon mal in dieser Show, damals mit Leonardo DiCaprio. Ich habe die Show damals nicht verstanden, und ich verstehe sie heute noch weniger.“ Wenn in den USA jemand eine solch stundenlange absurde TV-Show durchziehen würde, würde das gesamte Team gefeuert werden, bilanzierte er in einem weiteren Interview mit dem RBB. „Ich habe zugeguckt, wie der Moderator in einem Sack um mich rumhüpft - wenn das nicht Hochqualitätsfernsehen ist!“

„Wetten, dass...?“ ist wohl wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt.

So erging es auch Gerard Butler. Der bekam im Sommer 2013 beispielsweise bei „Wetten, dass...?“ einen Topf mit Eiswürfeln, den er sich in den Schritt gießen sollte. Was der auch tat. Mit stoischem Gesicht. Doch das war nicht alles, was Lanz an pubertärem Kicher-Humor für Mister Butler auf Lager hatte. Der Schauspieler sollte zuvor auch Walnüsse mit seinem Hintern knacken. Auch das zog der TV-geplagte Brite durch - Stefan Raab breit grinsend daneben, zu dem kommen wir später noch.

Butler schwieg im Gegensatz zu Hanks im Nachhinein über seinen denkwürdigen Auftritt - doch US-Medien hielten mit ihrer Häme nicht hinterm Berg. Deutschland sei mit seinen TV-Einlagen schon absurder als Russland, hieß es unter anderem bei der „Huffington Post“.

Zwischen Quatsch und Qual

Dass die Grenze von Quatsch zu Qual sehr, sehr schnell überschritten werden kann, zeigt das auch Beispiel Stefan Raab. Schließlich hat der mit seinen Quatsch-Einfällen unglaublich gute Shows gemacht, auch mit US-Stars. Unvergessen ist seine „Men in Black“-Ukulelen-Einlage mit Will Smith auf der Ukulele, an deren Ende Stefan Raab heulend vom Sofa rutscht. Oder sein Schlager-Rap-Freestyle-Jam mit Eminem.

Aber dann singt Raab 2002 für die damals 20-jährige Britney Spears bei einer ihrer Promo-Touren ein selbstgeschriebenes Lied mit folgenden Zeilen: „The way you dance gives me joy, but you never fucked a boy!“ („Die Weise, wie Du tanzt, bringt mir Freude, aber Du hast nie einen Jungen gefickt“) oder „Your song has a million hits, I love u so much baby, and your silicon tits.“ („Dein Song hat eine Millionen Hits, ich liebe Dich so sehr, Baby, und deine Silikon-Titten“). Britney Spears, ganz amerikanischer Profi, reagiert gar nicht auf die sexistischen Beleidigungen, sondern klatscht freundlich und ruft „That‘s awesome!“ („Das ist großartig!“).

Bei einem Ständchen für Rihanna (“Rihanna, du geile Sau“) 2009 - erklärte er immerhin ganz minutiös die Begriffe, „Luder“ und „Drecksau“.

Rapper 50 Cent hat Stefan Raab bei einem Auftritt 2009 sein neues Parfüm mitgebracht, es hieß Power. Und sollte halt jeden Mann per Duftmarke erfolgreich machen. So einfach war die Welt noch in den 2000ern. Raab, vielleicht fiebernd überlegend, wie er aus dieser Promo-Nummer wieder rauskommen soll, sprühte sich das Parfüm in den Mund. Das Publikum johlte. Der Moderator, vielleicht angespornt, drehte das Fläschchen auf und kippte den Rest hinterher. Die Augen von 50 Cent werden schmaler, das lächeln irritiert. Doch Raab wollte einfach nicht aufhören, schüttelte noch die letzten Tropfen heraus und strahlte: „Da ist eine ganz schöne Menge Alkohol drin.“

Deutsches Fernsehen kann durchaus süffisant, schmunzelnd oder humorig-elegant sein - aber scheinbar gibt es gerade mit Vorliebe beim seltenen Besuch von US-Stars den Drang ganz, ganz dringend beweisen zu müssen, dass Deutsche sehr wohl Humor haben. Dann hüpfen die Moderatoren wie außer Kontrolle geratene Aufziehmännchen und was bleibt den Gästen? Die Flucht in die Professionalität. Lächeln. Winken. Whatever. The Show Must Go On.