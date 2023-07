Jens Riewa: ein halbes Leben bei der „Tagesschau“

Seit dem 15. Dezember 2020 ist er der neue Jan Hofer: Das ist das Datum, an dem Jens Riewa Chefsprecher der wichtigsten Nachrichtensendung Deutschlands wurde, der „Tagesschau“. Da war der Mann, der an diesem Sonntag seinen 60. Geburtstag feiert, für die ARD-Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer aber längst ein bekanntes Gesicht. Kinder der Neunziger kennen die „Tagesschau“ gar nicht mehr ohne ihn.

Denn Riewa ist bereits seit 28 Jahren Sprecher der 20-Uhr-Ausgabe, 1995 hatte er dort sein Debüt. Fast sein halbes Leben also arbeitet er schon für die Sendung. Und sieben Jahre hat er noch vor sich, zumindest wenn es nach seinem Rentenbescheid geht, erklärt Riewa dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) schriftlich. Ein persönliches oder telefonisches Interviews möchte er nicht führen. „Wenn ich dem beruflichen Werdegang von Jan Hofer folgen würde, dann dürften es noch ein paar Extrameilen werden, sollte ich wie er mit über 70 noch mal durchstarten“, so der Sprecher und Moderator über sein zukünftiges Arbeitsleben.

Erst Fluglotse, dann Nachrichtensprecher

Bevor er die Karriere startete, die ihn dorthin führte, wo er nun ist, ging der im brandenburgischen Lübbenau geborene Riewa nach dem Abitur aber erst einmal drei Jahre zur Nationalen Volksarmee. Ein Studium zur Technologie des Bauwesens brach er danach wieder ab, ließ sich zum Fluglotsen ausbilden. Was dann folgte, legte den Grundstein für seine heutige Position: eine zweijährige Intensivsprecherziehung sowie Moderationstraining beim Berliner Rundfunk. Danach: Nachrichtensprecher beim Radio DDR, Moderator für eine Kindersendung, eine Tätigkeit beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, und dann 1991 der Wechsel zum NDR und schließlich zur „Tagesschau“, wo er erst noch als Off-Sprecher arbeitete.

Dass er dann Ende 2020 auf den freiwillig ausscheidenden Jan Hofer, lange das Gesicht der „Tagesschau“, als Chefsprecher folgte, erklärte Riewa 2020 in einem RND-Interview selbst so: „Letztlich entschied sich das Haus für die Beibehaltung des bewährten Prinzips des Dienstalters, nach dem die Funktion bisher stets besetzt wurde.“ Er war am längsten dabei, also wurde er Chefsprecher. Den Öffentlich-Rechtlichen, die sich gerade verjüngen wollen, hätte sonst sicherlich auch eine Frau unter 50 wie Judith Rakers gut zu Gesicht gestanden.

Als mein Sohn mich sehr ernst fragte, wann ich mal wieder für ihn Zeit hätte, da war das ein ziemlicher Stich ins Herz und eine ganz klare Grenze ist seitdem markiert. Jens Riewa, Chefsprecher der „Tagesschau“

Die Chefsprecherrolle erfordert von Riewa ein „Zeitmanagement höchster Güte“, wie er selbst berichtet. „Ich bin seitdem in ungleich mehr Meetings und Schalten dabei als vorher.“ Das seien Stunden, die zu dem bisherigen Job als „Tagesschau“-Sprecher dazugekommen seien. „Ich habe lernen müssen, Nein zu sagen, lernen müssen, zu delegieren. Als mein Sohn mich sehr ernst fragte, wann ich mal wieder für ihn Zeit hätte, da war das ein ziemlicher Stich ins Herz und eine ganz klare Grenze ist seitdem markiert“, so Riewa. Seit einem halben Jahr mache er nun keine Nachtdienste mehr und nennt das „eine ganz neue Erfahrung“. Denn: „Sie sind in diesem Beruf praktisch im Dauer-Jetlag wegen der täglich wechselnden Schichten, das will ich mir nicht mehr antun und es wird akzeptiert.“

Heute meidet Riewa rote Teppiche

Dass er nur selten Interviews gibt, erklärt Riewa so: „Die Nachricht zählt, es gilt, die Persönlichkeit des Sprechers oder der Sprecherin nicht in den Vordergrund rücken zu lassen.“ Er pflege „seit nunmehr zwei Jahrzehnten einen mediale Zurückhaltung. Keine roten Teppiche, keine Talkshows, extrem selten Interviews. Es lebt sich ruhiger.“

Doch so war es nicht immer. Der Mann, der auf dem Fernsehbildschirm immer höchst seriös wirkt, wurde von der „Bild“ 2020 gar als „der wilde Mister Tagesschau“ betitelt. Tatsächlich: Es gab eine Zeit, in der er auch auf roten Teppichen und Partys unterwegs war, und so manche öffentliche Aussage tätigte, die er heute vielleicht bereuen könnte. So sprach er 2002 mit der „Bild“-Zeitung über eine angebliche Beziehung mit Schlagersängerin Michelle, nannte sie im Interview die „Frau meines Lebens“, und sagte, wesentlich pikanter, sie sei „im Bett eine Granate“. Michelle hingegen bestritt später gegenüber der „Bunten“, Sex mit dem Nachrichtensprecher gehabt zu haben.

Bei diesen Behauptungen versteht Riewa keinen Spaß

Und dann gibt es noch die hartnäckigen Behauptungen, Riewa sei homosexuell – gegen die der Nachrichtensprecher immer wieder auch juristisch vorgeht. 1998 schon verklagte er den Berliner Querverlag deswegen, 2017 erwirkte er vor dem Landgericht Hamburg eine einstweilige Verfügung gegen die Seite queer.de, die über eine immer noch abrufbare „ZDF Magazin Royale“-Folge mit Jan Böhmermann und Ingo Zamperoni berichtete, in der die beiden über Riewas Sexualität spekulierten. Da versteht der heutige Chefsprecher keinen Spaß.

Mit „Tagesschau“-Pannen hingegen geht er lockerer um, zumindest nach eigenen Angaben. „Hin und wieder wird über Pannen geschmunzelt, wie jüngst, als ich Rudi Völler etwas älter gemacht habe, als er ist“, teilt er dem RND mit. „Dann wird sich entschuldigt mit einem feinen ‚Pardon‘ und weiter geht‘s. Ich habe jede vorstellbare Panne erlebt, mich erschüttert nichts mehr.“ Es sei schließlich nur Fernsehen und keine Herz-OP. „Was über den Sender ging, kann ich nicht mehr zurückholen.“