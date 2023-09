Momentan die erfolgreichste Netflix-Serie der Welt – Fünf Gründe, „Liebes Kind“ zu sehen

Die Story: Freunde von Thrillern in Buchform liebten das grimmige und perfide Debüt von Romy Hausmann (2019). Wer sich von schwarzen Buchstaben auf weißem Papier die eigene Fantasie illuminieren lässt, rümpft normalerweise die Nase über vorgefertigte Bilder. Aber das Drehbuch- und Regiegespann Isabel Kleefeld und Julian Pörksen hat den Stoff über eine Entführung und jahrzehntelange Gefangenschaft mit so viel Liebe und Sorgfalt umgesetzt, dass auch die Fans der Vorlage bis zum Ende Gefangene dieser Serie sind. Hier wird gethrillt bis wirklich zuletzt. Dialoge gut, Charaktere stark. Damit verfügt man schon über weit mehr als das Gros der Serien.

Der Vergleich zur Wirklichkeit: Fälle von Entführungen und jahrelanger Gefangenschaft kommen auch in der Wirklichkeit immer wieder vor. 2006 etwa entkam die Österreicherin Natascha Kampusch ihrem Kidnapper nach acht Jahren in dessen Gewalt. „Liebes Kind“, dessen Autorin Hausmann von diesem Fall inspiriert wurde, schafft – ähnlich wie der Film „Raum“ (2016), für den Brie Larson den Oscar erhielt – aufgrund seiner hervorragenden Macher, der erstklassigen Besetzung bis in die Nebenrollen und den Close-ups des Kameraduos Martin Langer und Alexander Fischerkoesen ein beklemmendes Gefühl dafür, was eine solche Gefangenschaft mit einem Menschen macht. Darüber hinaus lässt er den Zuschauer erkennen, wie schwer danach Freiheit zu verkraften ist.

Die Titelfigur und ihre Darstellerin: Die 2011 geborene Naila Schuberth ist Hannah, das „liebe Kind“, und sie spielt diese Figur so naiv und unheimlich zugleich, dass es die Zuschauer in einem fort fröstelt. Der Täter hat der Tochter seines Entführungsopfers, die in Gefangenschaft geboren wurde und die Welt draußen nicht kennt, ein krudes Weltbild mit absurden Prinzipien als wahr und richtig verkaufen können. Schuberth spielt dieses unheimliche Kind sensationell, sobald es wie aus dem Nichts an der Seite der entflohenen und vor ein Auto gelaufenen Mutter auftaucht. Wenn sie der Krankenhauspflegerin von ihrer „Familie“ erzählt, stellen sich die Nackenhaare der Zuschauer auf: „Mama ist manchmal ein richtiger Tollpatsch. Dann macht sie aus Versehen dumme Sachen … sie wollte aus Versehen Papa umbringen.“ Oha! Ist das Mädchen etwa eine Komplizin des Kidnappers?

Mama macht aus Versehen dumme Sachen … sie wollte aus Versehen Papa umbringen Naila Schuberth als Hannah in der Netflix-Serie "Liebes Kind"

Die Cliffhanger: Man bleibt dran. Man will aus dieser Serie mit ihren rechtzeitig vor dem Abspann aufblitzenden Wendungen zu keiner Zeit ausscheren. Nicht zuletzt darin ist die derzeitige Netflix-Nummer-1 „Liebes Kind“ der kreischbunten Piraten-Fantasy „One Piece“ überlegen, der Manga-Realverfilmung, die ihre Schlagzeilen vor allem wegen ihres Budgets (angeblich zwischen 16 und 17 Millionen Dollar pro Folge) machte und dabei wiederholt mit der HBO-Königsserie der Fantasy, „Game of Thrones“, verglichen wurde. In „One Piece“ setzte Netflix die Hoffnungen, die die Serie „Liebes Kind“, die zum Hit in mehr als 80 Ländern wurde, dann erfüllte. Schon nach der ersten Folge „One Piece“ muss man sich zur zweiten zwingen. Merke, Netflix: Geld allein macht nicht glücklich.

Die Musik: Sie stammt von dem Argentinier Gustavo Santaolalla, der mit seiner Filmmusik schon die Atmosphäre meisterhafter Filme wie „21 Gramm“ (2003), „Die Reise des jungen Ché“ (2004) und „Kaltes Land“ (2005) verstärkte und für den Western „Brokeback Mountain“ (2005) und das Drama „Babel“ (2006) in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, 2006 und 2007, jeweils den Musik-Oscar einfuhr. Für die Düsternis von „Liebes Kind“, die über die volle Distanz von acht Episoden währt, schafft Santaolalla, vorwiegend mit Streichern, einen adäquaten Trauerflor, der den Betrachter förmlich bekriecht und seine Erwartungen stets in Richtung „böses Ende“ lenkt. Ein zuschauermagnetischer Score, der die Bingelust bestens unterstützt.

Fazit: Zu Recht führt „Liebes Kind“ (internationaler Titel „Dear Child“) derzeit die Netflix-Charts an. Der Achtstünder, der bislang mehr als 25 Millionen Mal aufgerufen wurde, bietet erheblich mehr als Standardspannung. Er spielt eher in der Klasse von Meisterthrillern wie Jonathan Demmes „Das Schweigen der Lämmer“ (1991), David Finchers „Sieben“ (1995) oder der ersten Staffel von „True Detective“ (2024). Chapeau!

„Liebes Kind“, Miniserie, sechs Episoden, von Isabel Kleefeld und Julian Pörksen nach dem Roman von Romy Hausmann, mit Kim Riedle, Naila Schuberth, Hans Löw, Haley Louise Jones, Justus von Dohnányi, Julika Jenkins, Birge Schade (seit 7. September bei Netflix)