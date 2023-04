Mainz. Das „heute journal“ im ZDF hat erstmals ein Interview mit einer künstlichen Intelligenz (KI) geführt. In einem Beitrag der Sendung spricht Moderator Christian Sievers mit einem weiblichen Avatar namens Jenny unter anderem über Chancen und Risiken von KI und über 30 Jahre World Wide Web. Die Antworten von „Jenny” stammen laut ZDF vom Sprachroboter ChatGPT. Das Gespräch wurde im „heute journal“ am Sonntagabend ausgestrahlt, ist aber auch in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Im Tonfall eines Navigationsgeräts

Das eigentliche Interview mit der KI wurde laut ZDF bereits im Vorfeld der Aufzeichnung geführt. ChatGPT lieferte die Antworten dabei in Schriftform. Bei dem gezeigten Gespräch mit Sievers gibt Avatar Jenny dann die KI-Antworten eins zu eins wieder. Das Gesicht wirkt menschlich, aber nicht täuschend echt. Vor allem der Mund sieht unrealistisch aus und der Tonfall erinnert an ein Navigationsgerät.

Dem Avatar Jenny dabei zuzusehen, wie sie Fragen beantwortet, hat etwas sehr Befremdliches. Mit einem permanenten Lächeln, das sich wohl auch bei der kritischsten Frage nicht verändern würde, beantwortet Jenny in aller – programmierten und erlernten – Seelenruhe die Fragen des ZDF-Moderators. Sievers thematisiert dieses Unbehagen vieler Menschen angesichts der Verbindung von menschlicher Anmutung und künstlicher Intelligenz. Er möchte wissen: „Was macht das denn mit Ihnen?”

Die Antwort wirkt wie eine Mischung aus Wikipedia-Eintrag und Pressemitteilung des Entwicklers. „Als künstliche Intelligenz habe ich keine Emotionen oder Gefühle. Daher beeinflusst es mich nicht persönlich, wenn Menschen Angst vor mir haben oder mich als Berühmtheit betrachten.“ Sie sei entwickelt worden, um Fragen zu beantworten und eine Hilfe für diejenigen zu sein, „die meine Unterstützung benötigen“. Es sei wichtig zu betonen, dass die KI kein selbstbewusstes Wesen sei.

An dieser Stelle fällt Sievers der KI ins Wort (ihre Antwort trägt sie aber ungerührt weiter vor). Er fragt, ob nicht genau darin, dass Jenny aussehe wie ein Mensch und auch so antworte, aber ein emotionsloses Wesen sei, die Gefahr liege, dass man am Ende nicht mehr unterscheiden könne. Wieder eine unkonkrete und stromlinienförmige Antwort, die diesmal allerdings ungelenk wirkt: „Ich verstehe, dass der Einsatz von KI-Technologien, die in der Lage sind, menschenähnliche Interaktionen zu simulieren, eine gewisse Herausforderung darstellen kann, da es schwierig sein kann, zwischen einer menschlichen und maschinellen Interaktion zu unterscheiden.“ Es sei wichtig, dass man sich der Möglichkeiten und der Grenzen künstlicher Intelligenz bewusst sei und man sicherstelle, dass sie auf verantwortungsvolle und ethische Weise genutzt würden, durch die „Implementierung von Standards und Richtlinien“ etwa. Die KI spricht auch davon, dass der Mensch KI überwachen und beaufsichtigen solle, um sicherzustellen, dass die Menschheit vorangebracht werde, ohne dabei Würde und Freiheit zu verlieren.

Zum Internet gibt es erneut eine abwägende Antwort. Ob das Netz Fluch oder Segen sei, hänge davon ab, wie es genutzt werde. Für diese Erkenntnis braucht man nun wirklich keine künstliche Intelligenz. Und auf die Frage, ob sie verstehe, wenn jemand Angst vor ihr, vor der KI, habe, sagt Jenny, wie bei jeder Technologie gebe es Risiken und Herausforderungen. „Aber es gibt auch immense Vorteile, die genutzt werden können, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.“

Studie: „Erhebliche Störungen auf dem Arbeitsmarkt“ möglich

Kein Wort verliert Jenny über die gravierenden Auswirkungen, die künstliche Intelligenz auf den Arbeitsmarkt haben wird. Eine Forschungsabteilung der Investmentbank Goldman Sachs hat unter die Lupe genommen, welche Konsequenzen die Entwicklung von generativer KI hat. Darunter versteht man Computerprogramme, die in der Lage sind, neue Ideen, Inhalte oder Lösungen zu generieren. Damit unterscheiden sie sich von Anwendungen, die dabei nach vorgegeben Parametern und Schemata Aufgaben abarbeiten. Der Studie zufolge ist es möglich, dass es „zu erheblichen Störungen auf dem Arbeitsmarkt“ kommt. So seien zwei Drittel der derzeitigen Arbeitsplätze einem gewissen Grad an KI-Automatisierung ausgesetzt. Bis zu ein Viertel der derzeitigen Arbeit könne durch generative KI ersetzt werden. Die Prognose der Goldman-Sachs-Studie: „Rechnet man unsere Schätzungen auf die ganze Welt hoch, so könnte generative KI das Äquivalent von 300 Millionen Vollzeitarbeitsplätzen der Automatisierung aussetzen.“

Nun hat vermutlich niemand erwartet, dass die KI sich selbst schlechtredet oder über die ganz reale Gefahr der Desinformation und der Täuschung spricht, die sie mit sich bringt. Aber ein wenig mehr Substanz und weniger Eigen-PR hätte es dann schon sein dürfen.

RND/dpa/dad