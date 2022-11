Joko und Klaas verlieren gegen Pro Sieben - und werden an eine Plakatwand geklebt

Klamauk statt 15 Minuten Sendezeit: Die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben am Dienstagabend bei „Joko und Klaas gegen Pro Sieben“ gegen ihren Arbeitgeber verloren. Das bleibt nicht folgenlos: Die beiden Entertainer werden jetzt in einer deutschen Großstadt an einem öffentlichen Ort an eine Plakatwand geklebt und müssen Werbeansager für ihren Sender aufnehmen.

Beim entscheidenden Finalspiel „10 Würfe“ galt es für Joko und Klaas, die drohende Bestrafung abzuwenden, sich zehn Gegenstände zuzuwerfen und zu fangen - vom Dartpfeil über ein Blatt Papier, einen Blumenstrauß, eine Gießkanne bis zur Frisbee. Drei Fehlversuche durften sich beide leisten, aber selbst das reichte nicht: Am Ende landete ein Turnbeutel auf dem Boden, die Entertainer hatten verloren - und werden jetzt an eine öffentliche Plakatwand geklebt, wie Moderator Steven Gätjen nicht ohne Schadenfreude verkündete.

Joko und Klaas verschenkten ihre Instagram-Accounts

In der vergangenen Woche hatten Joko und Klaas noch gegen Pro Sieben gewonnen - und die so erspielte Sendezeit am folgenden Tag genutzt, um ein Schlaglicht auf die Proteste im Iran zu werfen. Doch die Pro-Sieben-Entertainer wollten es nicht bei den 15 Minuten Prime-Time-Fernsehen belassen: Sie stellen zwei iranischen Frauenrechtsaktivistinnen ihre Instagram-Accounts und damit ihre Reichweite zur Verfügung – für immer.

In der Vergangenheit hatten die Entertainer die Viertelstunde unter anderem auch dafür genutzt, in Echtzeit sieben Stunden die Schicht einer Pflegekraft zu zeigen – angesichts des Pflegenotstands in Deutschland unter dem Motto #Nichtselbstverständlich. Im Mai 2019 kamen drei sozial engagierte Menschen zu Wort, darunter die Kapitänin eines Schiffs, das Flüchtlinge aus dem Mittelmeer rettet. Im Mai 2020 führte Sophie Passmann durch eine Ausstellung namens „Männerwelten“, die vielfältig das Thema sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen thematisierte. Und im September 2020 schilderte in „A Short Story of Moria“ ein Flüchtling aus Afghanistan die widrigen Umstände, unter denen er nach Europa kam.

