﻿Joko Winterscheidt: „Es bringt nichts, die Weltlage mit Humor zu sehen“

Er ist als „Spaßvogel“ bekannt, doch er kann auch anders: Joko Winterscheidt im RND-Interview über Lachen in Krisenzeiten, Ernstbleiben in witzigen Situationen und seine Wunschthemen für die Zukunft.

Joachim „Joko“ Winterscheidt (44) startete seine Karriere bei MTV und wurde durch die Show „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“ deutschlandweit bekannt. Seitdem ist er in verschiedensten Sendungen zu sehen und hat unter anderem den Grimmepreis gewonnen. Nun ist er ab dem 6. April in der vierten Staffel „LOL: Last One Laughing“ bei Amazon Prime zu sehen.