Julian Reichelt: Muss er seine Abfindung an Axel Springer zurückzahlen?

Brandstelle beschlagnahmt

Bei dem Feuer in einer leer stehenden Jugendstilvilla an der Eutiner Straße in Bad Segeberg ist nach Angaben der Polizei ein hoher Sachschaden entstanden. Ein Sprecher sprach am Donnerstag von rund 500 000 Euro. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Die Kripo sucht jetzt nach der Ursache.