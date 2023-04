Kästner-Neuverfilmung „Fabian“: Die Geschichte eines Moralisten

Wenn ein Film drei Stunden dauern darf, muss es sich um ein Meisterwerk handeln; es sei denn, niemand hat sich getraut, dem Regisseur zu sagen, dass 120 Minuten auch genügen würden. Tatsächlich gibt es in Dominik Grafs Verfilmung von Erich Kästners Roman „Fabian“ viele Szenen, denen eine Kürzung gutgetan hätte. Außerdem muss sich sein Dreißigerjahredrama an „Babylon Berlin“ messen lassen, selbst wenn das nicht fair ist, weil die Macher der Serie viel mehr Geld ausgeben konnten. Die Intensität und die visuelle Wucht von „Babylon Berlin“ erreicht „Fabian“ nur in wenigen Momenten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sehenswert sind allerdings die darstellerischen Leistungen. Das gilt vor allem für Tom Schilling. Er versieht den Antihelden von Kästners erstem Roman für Erwachsene mit einer erfrischenden Jugendlichkeit, die Jakob Fabian auf Anhieb sympathisch macht. Der promovierte Germanist ist auch mit Anfang dreißig immer noch auf der Suche nach dem richtigen Weg ins Leben. Als er die Bardame Cornelia (Saskia Rosendahl) trifft, scheint er sein Glück gefunden zu haben. Doch die junge Frau hofft darauf, als Schauspielerin entdeckt zu werden, und ist bereit, dafür einen Preis zu zahlen, mit dem Fabian nicht leben kann. Er beendet die Beziehung, womit allerdings schlagartig auch jede Freude aus seinem Dasein entschwindet.

In Berlin machen sich die braunen Horden breit

Als sich sein bester Freund (Albrecht Schuch) eine Kugel in den Kopf schießt, weil er ein Opfer der sich anbahnenden „neuen Ordnung“ geworden ist, gibt es für Fabian keinen Grund mehr, am Leben zu bleiben, zumal sich in Berlin mehr und mehr die braunen Horden breitmachen. Das tragische Ende der Geschichte ist doppelt schmerzlich, weil sich kurz zuvor ein zarter Hoffnungsschimmer angedeutet hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anders als Wolf Gremms Verfilmung aus dem Jahr 1980 orientiert sich das Drehbuch (Graf und Constantin Lieb) nicht an der 1931 erschienenen Version, sondern an Kästners Originalfassung. Sein Verlag hat das autobiografisch gefärbte Buch damals politisch und erotisch entschärft. Außerdem wurde der ursprüngliche Titel „Der Gang vor die Hunde“ durch den Zusatz „Die Geschichte eines Moralisten“ ersetzt. Grafs „Fabian“ hingegen ist stellenweise recht saftig. Gerade die fellinesken Szenen in den Bordellen und Nachtclubs mit ihren zum Teil skurrilen und bühnenhaft übertrieben verkörperten Figuren ufern regelmäßig aus.

Mehr zum Thema Streit um Pornoprojekt Streit um Pornoprojekt Michel Houellebecq spielte in Sexfilm mit – jetzt will er die Verbreitung verbieten

Irritierende Kamerakapriolen

Die gelegentlichen irritierenden Kamerakapriolen wiederum haben keinen offenkundigen Bezug zur Handlung, und die Musik klingt zuweilen unnötig kakophonisch. Ganz anders verhält es sich mit den kleinen Momenten, die Graf buchstäblich als „Stolpersteine“ integriert hat; in einer Szene laufen die Mitwirkenden tatsächlich über solche vor einem Hauseingang in den Bürgersteig eingelassene Gedenktafeln, die an die Judenverfolgung erinnern. Schon der Auftakt des Films ist eine faszinierende Zeitreise: Die Kamera schwebt in der Gegenwart in eine unterirdische S-Bahn-Station; als sie auf der anderen Seite wieder auftaucht, schreibt der Film das Jahr 1931.

Es sind nicht zuletzt diese Einfälle, die „Fabian“ doch zu einem großen Werk machen. Schilling (Jahrgang 1982) ist zwar ähnlich wie Hans Peter Hallwachs in Gremms Verfilmung im Grunde zu alt für die Rolle, wirkt aber jung genug, um Fabians fast schon teenagerhafte Schwärmerei für Cornelia glaubwürdig zu verkörpern; in den entsprechenden Szenen hat der Film die Leichtigkeit einer romantischen Komödie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Titelfigur mit Melancholie

Gleichzeitig versieht der Schauspieler die Titelfigur mit einer Melancholie, die gut zu Fabians pessimistischer Grundhaltung passt: Er betrachtet sich als Schriftsteller, arbeitet aber für die Werbeabteilung einer Zigarettenfabrik. Die ironische Distanz, mit der er auf die Welt blickt, ist bloß eine Tarnung für seinen Fatalismus. Saskia Rosendahl hat mit Schilling schon in „Werk ohne Autor“ (2018) perfekt harmoniert; Lentz sorgt dafür, dass sich zumindest der männliche Teil des Publikums gemeinsam mit Fabian in Cornelia verliebt.

„Fabian oder Der Gang vor die Hunde“ läuft am 7. April ab 20.15 Uhr bei Arte.