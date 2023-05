„Kampf der Realitystars“: alle Infos zur Show

Die deutsche Realityshow „Kampf der Realitystars“ geht 2023 in eine neue Runde. Im Januar gab RTL 2 den Start der Dreharbeiten in Thailand bekannt – nun ist die neue Staffel im Free-TV gestartet. Hier werfen wir einen Blick auf Sendetermine, Teilnehmende und mehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann und wo läuft „Kampf der Realitystars“ 2023?

Staffel vier von „Kampf der Realitystars“ ist am Mittwoch, 12. April gestartet. Eine neue der insgesamt zehn Folgen läuft immer mittwochs ab 20.15 Uhr bei RTL 2.

Bei RTL+ sind neue Folgen bereits eine Woche vor der Ausstrahlung im Free-TV zu sehen. Neue Folgen sind dort immer samstags als Stream abrufbar. Hierfür ist eine Registrierung erforderlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sendetermine von „Kampf der Realitystars“: alle Sendezeiten im Überblick

Folge 1: Mittwoch, 12. April 2023, um 20.15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 19. April 2023, um 20.15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 26. April 2023, um 20.15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 3. Mai 2023, um 20.15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 10. Mai 2023, um 20.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 17. Mai 2023, um 20.15 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 24. Mai 2023, um 20.15 Uhr

Folge 8: Mittwoch, 31. Mai 2023, um 20.15 Uhr

Folge 9: Mittwoch, 7. Juni 2023, um 20.15 Uhr

Folge 10: Mittwoch, 14. Juni 2023, um 20.15 Uhr

„Kampf der Realitystars“: Wer ist raus?

Zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren in der Auftaktfolge dabei. Schluss war nach Folge 1 für Model und Reality-TV-Darstellerin Ingrid Pavic. Die Deutsch-Kroatin war bereits Teilnehmerin bei „Big Brother“. Aufmerksamkeit erregte sie auch 2012 mit einer Klage gegen Rapper Bushido wegen Beleidigung. Weiterhin dabei sind Antonia Hemmer, Daisy Dee, Daniel Schmidt, Manni Ludolf, Matthias Mangiapane, Paul Janke, Sarah Knappik, Serkan Yavuz und Uschi Hopf.

In Folge 2 wurde Sängerin Daisy Dee von den beiden Neulingen Eva Benetatou und Giulia Siegel rausgewählt.

In Folge 3 mussten zwei Promis die Show verlassen. Zum einen traf es Uschi Hopf, bekannt aus dem Format „Hot oder Schrott“. Die beiden Nachrücker Bernd Kieckhäben und Tim Sandt haben sie herausgewählt. Die Mehrheit der Teilnehmer und Teilnehmerinnen entschied sich im Voting außerdem gegen Antonia Hemmer, die ebenfalls aus der Show ausschied.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer macht bei „Kampf der Realitystars“ 2023 mit?

23 Kandidatinnen und Kandidaten nehmen an der neuen Staffel von „Kampf der Realitystars“ teil. Unter den Teilnehmenden finden sich neben Models, Musikerinnen und Musiker auch Seriendarstellerinnen und -darsteller sowie ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekannter Reality-TV-Formate und Casting-Shows wie „Der Bachelor“, „Promi Big Brother“ oder „Deutschland sucht den Superstar“ („DSDS“). Damit bleibt die Show ihrem bisherigen Konzept treu. In den vergangenen Staffeln nahm mit Willi Herren, Kevin Pannewitz oder Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein eine bunte Mischung aus deutschen Schlagerstars, Profisportlern und wiederkehrenden Reality-TV-Gästen an der Show teil.

Das sind alle Promis, die bei „Kampf der Realitystars“ 2023 mitmachen:

Aneta Sablik („DSDS“) Antonia Hemmer („Sommerhaus der Stars“) Bernd Kieckhäben („DSDS“) Daisy Dee (Sängerin) – ausgeschieden in Folge 2 Daniel Schmidt (Autor) Emmy Russ („Temptation Island VIP“) Eva Benetatou („Der Bachelor“) Giulia Siegel (Model) Ingrid Pavic („Big Brother“) – ausgeschieden in Folge 1 Jay Sirtl („Köln 50667″) Jéssica Sulikowski („Berlin – Tag & Nacht“) Lukas Baltruschat („Die Bachelorette“) Manni Ludolf (Kult-Schrotthändler) Matthias Mangiapane („Das große Promi-Büßen“) Nico „Patsche“ Patschinski (Fußball-Profi) Paul Janke („Der Bachelor“) Peggy Jerofke („Goodbye Deutschland“) Percival Duke (Sänger) Sascha Sirtl („Big Brother“) Sarah Knappik („Promi Big Brother“) Serkan Yavuz („Bachelor in Paradise“) Tim Sandt („Sommerhaus der Stars“) Uschi Hopf („Hot oder Schrott“)

Wer hat bei „Kampf der Realitystars“ bisher gewonnen?

An der ersten Staffel (22. Juli bis 9. September 2020) nahmen 22 Kandidaten und Kandidatinnen teil. Zu den Promis, die es bis in die finale achte Folge schafften, zählten Georgina Fleur, Kate Merlan, Sam Dylan, Melissa Damilia, Willi Herren und Kevin Pannewitz. Letzterer gewann die Show.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Staffel zwei (14. Juli bis 15. September 2021) zogen 25 Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen, den Titel „Realitystar 2021“ konnte sich nach zehn Folgen die Sängerin Loona sichern.

Die dritte Staffel von „Kampf der Realitystars“ lief vom 13. April bis zum 15. Juni 2022 und umfasste zehn Folgen. Am Ende setzte sich die Schweizerin Elena Miras gegen 21 Mitstreiterinnen und Mitstreiter durch.

Worum geht es bei „Kampf der Realitystars“?

Bei „Kampf der Realitystars“ versuchen sich die Teilnehmenden in diversen Spielen gegenseitig zu schlagen. Dabei können sie verschiedene Luxusgüter gewinnen oder verlieren. In jeder Folge ziehen neue Kandidaten und Kandidatinnen in die sogenannte Sala, eine offene Bambushütte am Strand. Gedreht wird an einer Strandbucht auf der thailändischen Insel Phuket.

Die Nachrücker wählen am Ende einer Folge, welcher Promi die Show verlassen muss. Sie selbst sind dabei in ihrer ersten „Stunde der Wahrheit“ vor dem Rauswurf geschützt. Wer es bis in die letzte Folge schafft und im Finale das beste Spielergebnis erzielt, gewinnt die Show und eine Siegprämie von 50.000 Euro.

Das Konzept von „Kampf der Realitystars“ ähnelt dem der 2021 nach dem Tod von Willi Herren abgebrochenen Realityshow „Promis unter Palmen“. In der Sat.1-Sendung kämpften Prominente in verschiedenen Spielen um den Verbleib in einer Villa. Als Siegprämie winkten 100.000 Euro. Gedreht wurde ebenfalls in Thailand, als Kulisse diente eine Villa in der Provinz Phang-nga im Süden des Landes.