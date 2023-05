﻿Schafft es der ESC, Europa zu einen?

Es geht um mehr als Musik

Ein Pro von Imre Grimm

Wie zum Teufel soll eine Handvoll kroatischer Popclowns mit Militärmützen die Einheit Europas fördern? Was kann finnischer Elektrobeat zum stabilen Glück eines Kontinents beitragen? Es ist leicht, das Eurovisionsspektakel als grellbunten Quark abzulehnen, bei dem es nur darum geht, sich mit Karacho zu blamieren. Den ESC sinnlos, doof und albern zu finden geht sehr einfach.

Doch der Song Contest hat mindestens zwei Ebenen: Auf der oberflächlichen Ebene tanzen bunte Derwische im Gebläse der Windmaschine über eine feurige Bühne oder singen weißrussische Retortendivas Anstrengendes zu Stampfbeat aus dem Drumcomputer „Lukaschenko 3000″. Manches schmerzt. Doch auf einer tieferen Ebene geht es um viel mehr: Der ESC ist das einzige multinationale Massenevent für den spielerischen, kulturellen Datenabgleich zwischen Völkern, ein Fest des freundlichen Entschlüsselns von Unterschieden (und überraschenden Gemeinsamkeiten) für Hunderte Millionen Europäer. (Und Australier. Und Israelis.)

Als Friedensprojekt erfunden

Der Moment, in dem sich ein Kontinent kollektiv sturzverliebt wie zum Beispiel in den zauberhaft raunenden Portugiesen Salvador Sobral (oder, ja, damals auch in Lena), hat eine magische Kraft, die Grenzen überwindet. Pathos? Gewiss auch. Aber ein bisschen Pathos, einen Schuss grellbunte Verrücktheit kann diese in Politroutine erstarrte Vision eines friedlichen Europa ganz gut gebrauchen neben der Brüsseler Gurkenbürokratie mit den dicken Regelwerken und den Ränkespielen auf ernsten EU-Gipfeln. Politik? Ist faktisch wichtiger, natürlich. 360 Tage im Jahr ist „Europa“ das Thema hüftsteifer Herren und Damen in blauen Anzügen und Blazern, die Kulis verteilen. Die übrigen fünf Tage aber gehört die Idee von Europa dem Partyvolk zwischen Lissabon und Baku, zwischen Riga und Zypern. Europa darf gern auch mal Spaß machen. Der ESC ist ein kultureller Spiegel des politischen Einigungsprozesses – und er hat für das Interesse der Europäer aneinander mehr getan als jede Europawahl der letzten 20 Jahre.

Der Moment, wenn sich ein Kontinent kollektiv verliebt: 2010 holte Lena Meyer-Landrut den ESC-Pokal für Deutschland. Seitdem waren Plätze auf den vorderen Rängen die Ausnahme. © Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Man darf das nicht vergessen: Der ESC wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg als Friedensprojekt erfunden, um Länder, die sich soeben noch blutig bekämpft hatten, mit den Mitteln der Unterhaltung behutsam ins Gespräch zu bringen. Das funktioniert hervorragend. Es war eine Weltidee. Aus dem schüchternen Fernsehfest wurde das größte Musikevent der Welt. 200 Millionen Menschen sehen heute einmal im Jahr live eine wirkliche Euro-Vision. Es ist ein paneuropäisches Gesellschaftsspiel. Sie staunen über den Geschmack der anderen. Sie erleben, wie „ihrem“ Beitrag ungeahnt die Herzen zufliegen. Sie lästern von Herzen, aber weitgehend ohne Häme über eiskalt kalkulierte, sauteure, aber seelenlose Krampfinszenierungen, über Autokraten-Starlets oder optische Experimente (polnische Butterstampferinnen, jemand?).

Leistungsschau für zeitgenössischen Pop

Seien wir ehrlich: Ohne den ESC kämen die meisten von uns nie in Kontakt mit rumänischem Folkpop, Country aus Albanien, Female Empowerment aus Israel, R‘n‘B aus Aserbaidschan (oder, nun ja, einem Gummitruthahn aus Irland). Dabei ist es gar nicht so entscheidend, ob die Musik den persönlichen Geschmack trifft (im Fall des Autors: selten).

Der ESC ist ein kultureller Spiegel des politischen Einigungsprozesses.

Gewiss: Heute schickt niemand mehr heimische Folklore auf die ESC-Bühne, die musikalischen Unterschiede verwischen. Aber es geht hier auch gar nicht um Hochschulfernsehen oder Völkerkunde. Es ist eine Leistungsschau für zeitgenössischen Pop. Und es bleibt ein friedlicher Spaß mit Vorurteilen und Nationalklischees, ein deeskalierender Gesangswettstreit, der als Europameisterschaft der Musik eine gewaltige vereinigende Kraft entwickelt, mit der die Kleinen die Großen herrlich foppen können.

Es täte den Deutschen gut, ihren Blick auf die Show mal zu weiten, sich endlich zu verabschieden von dem hierzulande so hartnäckigen Schlager-Grand-Prix-Quatsch (Schlager gab es hier seit Jahrzehnten nicht zu hören) und sich mal kurz vorzustellen, was der ESC für Länder wie Malta, Lettland oder Moldau für eine Bedeutung hat, die politisch höchstens die dritte bis vierte Geige spielen. Stattdessen suhlt man sich hierzulande im vermeintlichen ESC-Elend. Dabei liegt Deutschland trotz einer langen Durststrecke statistisch im Mittelfeld. Keiner mag uns? Unfug. Man mag uns, wenn wir einen souveränen Beitrag senden. Und wenn wir uns – auch nicht ganz einfach für Deutsche – selber mögen. Denn das überträgt sich. Und die Kosten? Sind mit 400.000 Euro übersichtlich. Ein einziger „Tatort“ kostet so viel wie drei ESCs (mit drei Liveshows).

Ein ESC vor Ort hat seine ganz eigene Atmosphäre von multiethnischer Fröhlichkeit, von Respekt und Toleranz. Deshalb ist es auch richtig, Russland auszuschließen. Gewiss wabert auch die reale Politik durch den bunten Zirkus, ganz unpolitisch kann ein Event dieser Größe nicht sein. Aber das sind Nebengeräusche. Gäbe es den ESC nicht, man müsste ihn erfinden.

Imre Grimm leitet das Ressort Gesellschaft im RND

Spiegelbild all der Zankereien

Ein Contra von Florian Holler

Auf den ersten Blick schien sich die Vision im vergangenen Jahr tatsächlich zu bewahrheiten: Als Europa beim Eurovision Song Contest die Band Kalush Orchestra aus der Ukraine mit weitem Abstand auf den ersten Platz wählte, war das nicht nur ein Votum für den vermeintlich besten Song des Abends. Es war vor allem eine gemeinschaftliche Solidaritätsbekundung für ein Land, das sich einem brutalen Angriffskrieg ausgesetzt sieht.

Der Eurovision Song Contest als Projekt der Völkerverständigung: Mit Popballaden statt mit Politik, in bunten Verkleidungen statt in grauen Anzügen. Auf der Bühne in Turin fand Europa zu sich selbst und rückte zusammen – könnte man meinen.

Projekt der Völkerverständigung? Oleh Psiuk von der Band Kalush Orchestra aus der Ukraine jubelt über den Sieg beim Eurovision Song Contest 2022. © Quelle: Jens Büttner/dpa

Die Realität sieht leider anders aus. Denn seit jeher ist der ESC, wenn man ihn überhaupt politisch interpretieren will, vor allem Spiegelbild all der Zankereien, Grabenkämpfe und kruden Beziehungsgeflechte, die die Europäer gleichermaßen auf und hinter der Bühne austragen. Der europäischen Integration jedenfalls nützt der Wettbewerb wenig, er schadet ihr bisweilen sogar.

Diskussionen über Punkte-Geschacher

Das zeigte sich beispielhaft auch im Nachgang des ESC im vorigen Jahr. Wie die Veranstalter kurz nach dem Wettbewerb herausgefunden haben, gab es im Halbfinale „Unregelmäßigkeiten bei der Punktevergabe“. Sechs Länder hätten sich gegenseitig die Punkte zugeschachert. Über das Punktesystem wird immer wieder diskutiert. Mehrmals in der Geschichte des ESC wurde es überarbeitet. Doch das Schachern blieb.

Es gibt sogar Studien, die das sogenannte „Block Voting“ belegen, also das Phänomen, dass bestimmte Länder ihre Punkte vor allem untereinander vergeben. So halten etwa Griechenland und Zypern den jeweils anderen fast jedes Jahr für den besten Beitrag. Die Skandinavier sehen die Punkte ebenfalls am liebsten im Norden. Dann gibt es den Balkan-Block, in dem die Punkte zwischen Serbien und Slowenien, zwischen Kroatien und Mazedonien aufgeteilt werden. Und natürlich die Osteuropa-Connection, in der sich Litauen, Rumänien, Estland und Aserbaidschan gegenseitig mit der höchsten Punktzahl prämieren.

Mit Völkerverständigung ist es nicht weit her beim ESC.

Dahinter muss man nicht gleich eine „Punkte-Mafia“ vermuten, wie Boulevardblätter regelmäßig mosern. Vielmehr sind es sprachliche und kulturelle Affinitäten, die dafür sorgen, dass man den Nachbarn lieber siegen sieht als zum Beispiel die Deutschen.

Trotzdem zeigt diese Praxis: Mit Völkerverständigung ist es nicht weit her beim ESC. Vielmehr wird der Schlagerwettbewerb als Bühne genutzt, um nationalistische Komplexe zu befriedigen. Damit werden Klischees und Stereotype aber nicht abgebaut, sie verstärken sich vielmehr noch, wie das Raunen von der „Punkte-Mafia“ beweist.

Mit politischem Überbau überfrachtet

Die gute Nachricht lautet allerdings: Man kann den ESC auch dann genießen, wenn man ihn nicht zu einem europäischen Integrationsprojekt hochmotorisiert. Damit überfrachtet man beste Samstagabendunterhaltung mit einem politischen Überbau, dem sie gar nicht standhalten kann.

Überhaupt wäre es mal interessant zu erfahren, warum neuerdings von jeder Musikerin und von jedem Schauspieler politische Positionierungen eingefordert werden. Da sollen Bands „Zeichen setzen“, wahlweise gegen Krieg oder Corona. Da ist man sauer, weil der Instagram-Influencer noch immer kein „Statement“ zu den Aktionen der Letzten Generation abgegeben hat. Und was Barbara Schöneberger zum Heizungsstreit zu sagen hat, das wüsste man auch so langsam mal gerne.

Aber warum eigentlich? Hyperpolitik nennt der Historiker Anton Jäger das Phänomen. Jeder Teilbereich unseres Lebens wird demnach so öffentlichkeitswirksam hochpolitisiert, dass am Ende kaum noch Platz ist, um über echte politische Zusammenhänge zu reden. Die Gesten und Zeichen verpuffen. Stattdessen verästelt man sich in der nächsten Schlacht eines drögen Kulturkrieges, der längst keine Sieger mehr kennt.

Die irrsinnigste Popshow des Jahres

Bei der Betrachtung des Eurovision Song Contests sollte man deswegen mal einen Gang zurückschalten. Denn wenn man auf all den vermeintlich politischen Zirkus verzichtet, mit dem der Gesangswettbewerb überfrachtet wird, bleibt immer noch die irrsinnigste Popshow des Jahres.

Kein Selenskyj-Grußwort beim Eurovision Song Contest Der Staatschef wollte sich angeblich am Samstag beim ESC-Finale in Liverpool mit einer Videobotschaft an das Publikum wenden. Selenskyjs Sprecher dementiert. © Quelle: dpa

Wo sonst kann man an einem Abend bosnischen Frauen beim Häkeln zusehen, während der Sänger Laka zu poppigem Indierock quäkt? Wer überträgt die Ork-Freak-Show der finnischen Heavy-Metal-Band Lordi? Und wo findet eine Band wie die Subwoolfer, ausgestattet mit gelben Wolfsmasken und dem Titel „Give that Wolf a Banana“ sonst eine Heimat, wenn nicht beim Eurovision Song Contest?

Er ist Pop im besten Sinn: gewagt, kitschig, trashig und verspielt. Die beste Gelegenheit, um für einen Moment den Zustand Europas vergessen zu können. Um europäische Integration kann man sich dann am Montag danach wieder kümmern.

Florian Holler ist Volonär beim RedaktionsNetzwerk Deutschland