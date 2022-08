Wallraff: Angriff auf Rushdie soll Islamkritiker einschüchtern

Am Freitag wurde der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie bei einer Lesung in New York niedergestochen. Die Tat löste weltweit Entsetzen aus. Publizist Wallraff sieht hinter der Attacke eine klare Agenda.