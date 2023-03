Katharina Thalbach über Angela-Merkel-Rolle: „Die Vorstellung hat mich sofort bezaubert“

In „Miss Merkel“ schlüpft Katharina Thalbach in die Rolle der pensionierten Kanzlerin, die im Stil von Miss Marple bizarre Mordfälle löst. Im Interview spricht die 69-Jährige über ihre Bewunderung für die Altkanzlerin und den Reiz der Rolle.

Katharina Thalbach (69) kam 1954 in Ost-Berlin zur Welt – sie wurde von Helene Weigel ausgebildet, der Witwe Bertolt Brechts. Thalbach war unter anderem Ensemblemitglied an der Volksbühne Berlin, 1976 verließ sie die DDR aus Protest gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Die Verfilmung von „Miss Merkel – Ein Uckermark-Krimi“ (Dienstag, 21. März, 20.15 Uhr, RTL) knüpft an die beliebten „Miss Merkel“-Krimis von Bestsellerautor David Safier an.

Frau Thalbach, hatten Sie gleich Lust darauf, Angela Merkel erneut zu spielen?

Ich kann das gar nicht vergleichen. Als ich 2013 im Fernsehfilm „Der Minister“ Angela Merkel gespielt habe, ging es um Karl-Theodor zu Guttenberg und sein fatales Verhältnis zur Wahrheit – das war eine richtige politische Satire. Danach hat man mir noch sehr oft Angela-Merkel-Rollen angeboten, das wollte ich nie wieder machen. Aber jetzt ist es anders.

Inwiefern?

Der Film nach der Romanvorlage von David Safier ist ja fast ein Märchen. Die Vorstellung, dass Frau Merkel in ihrer Rente nicht irgendeinen hoch dotierten Vorstandsposten annimmt, sondern als schrullige kleine Rentnerin einem Mordfall auf den Grund geht, das hat so etwas Charmantes, das hat mich sofort bezaubert. Diese Mutation von Angela Merkel hin zur Hobbydetektivin – das fand ich so genial, allein schon als Idee, dass ich gesagt habe: Das muss ich machen!

Wie haben Sie sich vorbereitet?

Ich habe mich für die Rolle natürlich mit Frau Merkel befasst, aber ich habe mich ohnehin 16 Jahre lang mit ihr befasst, denn sie war schließlich unsere Kanzlerin. Sie hat ja die schöne Eigenschaft, dass sie fast etwas Ikonografisches hat. Mit der Frisur und den Blazern kann man sich als Schauspielerin gut verwandeln. Außerdem bin ich derselbe Jahrgang, ich bin auch aus der DDR, ich liebe auch Physik, ich liebe auch Eintöpfe. Also wir haben einiges, was uns verbindet.

Gleich am Anfang, in einer der ersten Szenen, machen Sie die Merkel-Raute …

So, wie andere sich an der Nase kratzen, macht sie diese Raute, um sich zu beruhigen. Das erdet, das ist eine Antenne, im weitesten Sinne.

Raute, Blazer, Friseur, Halskette – das gehört zur Merkel-Grundausstattung. Was ist Ihnen noch an ihr aufgefallen, um sie zu imitieren?

Ich hatte immer das Gefühl, auf ihren Schultern lastet die Macht. Sie hatte dadurch immer sehr angespannte Schultern, und das hat mir beim Spielen geholfen, man kriegt dadurch einen anderen Gang.

„Natürlich vermisse ich Angela Merkel als Kanzlerin“

Laufen Sie Frau Merkel ab und zu in Berlin beim Einkaufen oder so über den Weg?

Es ist ewig her, da habe ich sie als ganz frisch gewählte Kanzlerin zufällig beim Friseur getroffen und habe ihr gratuliert. Das war damals bei Udo Walz, nach der berühmten Elefantenrunde mit Gerhard Schröder.

Vermissen Sie Angela Merkel als Kanzlerin?

Ja, natürlich. Auf irgendeine Art und Weise hatte man das Gefühl, es gibt da einen großen Schirm, der über uns aufgespannt ist. Und das, was blöderweise über sie gesagt wurde, meistens von Männern, dieses Wort Mutti, sehe ich eher positiv. Man hatte das Gefühl, das ist eine Landesmutter, die auch ihre elterlichen Pflichten erfüllt. Jetzt leben wir in anderen Zeiten.

Miss Merkel hat im Buch einen Hund namens Putin, im Film heißt er Helmut. Die Namensänderung war angesichts von Putins Angriffskrieg wohl unausweichlich?

Im Vorgespräch haben sofort alle gesagt, dass man den Namen Putin nicht mehr für etwas Nettes nehmen kann. Da hätte man ihn ja gleich Adolf rufen können. Putin hat sich durch seinen Krieg selber in die Hölle begeben. Da kann ja nicht der Mops so heißen, so ein niedliches kleines Tier.

Worin besteht in Ihren Augen der Reiz in David Safiers Idee, aus der historischen Figur Angela Merkel eine drollige Hobbyermittlerin zu machen?

Dadurch, dass sie überhaupt keine Leichen im Keller hat, obwohl sich bestimmt viele Leute Mühe gegeben haben, etwas zu finden. Aber für krumme Dinger war sie immer zu schlau und zu anständig, und ihr Doktortitel ist ehrlich erworben. Deshalb kann man sie auch zu einer netten alten Dame machen. Vielleicht ist sie das gar nicht. (lacht) Ich finde es toll, dass sowas in Deutschland stattfindet, dass man dafür nicht zu politisch korrekt ist, das finde ich sehr sympathisch.