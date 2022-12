Alle Jahre wieder: Hier läuft „Kevin – Allein zu Haus“ an Heiligabend

Berlin. TV-Tradition: Bei Sat.1 läuft Jahr für Jahr an Heiligabend zur besten Sendezeit derselbe Film, und zwar „Kevin – Allein zu Haus“ mit Macaulay Culkin als kleiner Junge, den die Familie bei der Abreise in den Weihnachtsurlaub vergisst. Sat.1 zeigt den Film bereits seit 2012 jährlich an Weihnachten bis zu zweimal, lediglich 2013 legte der Privatsender eine Pause ein. Die im Original als „Home Alone“ bekannte Weihnachtskomödie kam 1990 in die Kinos, zwei Jahre später folgte mit „Kevin – Allein in New York“ die Fortsetzung.

„Kevin – Allein zu Haus“: Worum geht‘s?

Kevin (Macaulay Culkin) ist acht Jahre alt und wird in den Weihnachtsferien von seiner Familie zu Hause vergessen. Ein Sturm beschädigt die Telefonleitung und dann bekommt er es auch noch mit zwei Einbrechern zu tun. Was wie ein Thriller anmutet, zählt zu den beliebtesten Familienfilmen aller Zeiten. Denn schließlich ist Kevin ein gewiefter Junge, der sich einen Spaß daraus macht, den Gaunern immer wieder ein Schnippchen zu schlagen. Traumatisiert sind hier am Ende höchstens die Bösewichte.

Wo läuft „Kevin – Allein zu Haus“ 2022 im Fernsehen?

Laut der Programmzeitschrift TV Spielfilm läuft „Kevin – Allein zu Haus“ auch 2022 wieder an Weihnachten im deutschen Free TV. Und wieder ist es der Privatsender Sat.1, der sich den Klassiker und die Fortsetzung krallt. Das sind die Sendetermine:

„Kevin – Allein zu Haus“: 24. Dezember 2022, 20.15 Uhr bei Sat.1

„Kevin – Allein in New York“: 25. Dezember 2022, 20.15 Uhr bei Sat.1

Wo kann man „Kevin – Allein zu Haus“ 2022 streamen?

Die volle Ladung „Home Alone“ mit Macaulay Culkin gibt es auch auf dem Streaminganbieter Disney Plus. Ein Abo kostet derzeit 8,99 Euro pro Monat. Auf Disney Plus gibt es zudem eine Neuverfilmung des Kultfilms. In „Nicht schon wieder allein zu Haus“ (Original: „Home Sweet Home Alone“) trägt die Hauptfigur jedoch den Namen Max und auch die Handlung ist leicht abgewandelt.

Neben Disney Plus ist „Kevin – Allein zu Haus“ auch auf Amazon Prime Video, Apple TV, Maxdome, Magenta TV und im Sky Store gegen Gebühr ausleihbar oder zu kaufen.

RND/dpa/pf