Klaas Heufer-Umlauf wird 40: „Satire ist auch dafür da, etwas zu ändern“

Für einen schmerzfreien Typen, der sich mal einen Donut aus Kochsalzlösung in die Stirn spritzen ließ, kann Klaas Heufer-Umlauf ziemlich ernsthafte Dinge sagen. Zum Beispiel über den Rechtsruck in Deutschland: „Diese Dummheit!“, zürnt er dann, „diese Ignoranz, die Menschenfeindlichkeit, die Verantwortungslosigkeit, die Fahrlässigkeit!“

Mit bestimmten Menschen, stellt der Pro7-Entertainer fest, könne man einfach nicht reden. Etwa mit den Schreihälsen im Netz, deren Zorn sich verlässlich über ihn ergießt. „Die werden alle hart weggeblockt“, sagte er, durchaus entflammt, mal im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Ich habe besseres zu tun, als mich mit solchen Amöben herumzuschlagen. Die erreichst du sowieso nicht mehr.“

Zwischen Moral und Mützewegbrennen

Klaas eskaliert. Auch das gehört zu Heufer-Umlauf. Denn es steckt - zum Glück - ein stabiler Moralist in dem Mann, der sich einst an der Seite seines Fernsehbuddys Joko Winterscheidt mit Matthias Schweighöfer und einem Tablett voller Schnäpse öffentlich die Mütze wegbrannte. Der sich aus Flugzeugen und zum Eisbaden in zugefrorene Teiche stürzt (“Luft!!!“). Der im Sexshop „Porno-Pingpong“ spielte (Wer den bescheuertsten DVD-Titel aus dem Regal zieht, hat gewonnen). Und der sich unterm Strich für viele Jahre für wirklich gar nichts zu schade war („Festlich inszenierter Trash ist unsere Kernkompetenz“).

Nun wird er also 40. Dem Quatschvogel-Klaas ist er längst entwachsen, ist Schauspieler, Sänger, Entertainer, Fernsehproduzent, Podcaster (“Baywatch Berlin“) und Unternehmer. Und immer öfter übergab er zuletzt dem Erwachsenen in sich das Regiment. Warum? Weil es ihm richtig erschien. Und weil in Unterhaltung eben doch auch „Haltung“ steckt. „Lachen hat als Nebeneffekt, dass man sich mit einem Thema emotional wenigstens mal beschäftigt“, sagt er. „Aber Satire ist auch dafür da, etwas zu ändern.“ Für den Beitrag „Männerwelten“ über verbale und physische Gewalt gegen Frauen etwa gab es den Grimme-Preis. Zuletzt verschenkten Joko & Klaas ihre Instagram-Accounts an zwei Iranerinnen, die für ihre Grundrechte kämpfen.

„So ein Geltungsdrang ist in Oldenburg natürlich völlig nutzlos“

Es geht also um mehr als einen lustigen Donut auf dem Schädel. Etwas zu ändern mit den Mitteln der Unterhaltung - das ist sein Ziel. Spaß ist für Heufer-Umlauf nur das Mittel zum Zweck.

"Vielleicht sollte man einfach eine ´,Windrad-Hitler-Late-Night-Show' machen": Pro7-Moderator Klaas Heufer-Umlauf im Studio seiner Show "Late Night Berlin". © Quelle: ProSieben/Weiya Yeung/ProSieben/

Entertainment – das war immer der große Traum des kleinen Klaas damals als Oldenburger Realschüler. Auf dem Klo gab er der „New York Times“ Pseudointerviews, genau wie Jimmy Rabbitte (Robert Arkins) in Alan Parkers Film „Die Commitments“. Am Küchentisch spielte er Fernsehen. „So ein Geltungsdrang ist in Oldenburg natürlich völlig nutzlos“, sagt er.

Er habe damals „immer schön rumposaunt, dass ich mal ins Fernsehen komme“, erzählt er. Bei einem Viva-Casting öffnete sich dann die Tür zum Fernsehen. Vorher aber machte er eine Frisörlehre. Kein Interview, in dem diese putzige Tatsache nicht Erwähnung fände. In der feinen, klugen NDR-Sitcom „Jennifer – Sehnsucht nach was Besseres“ spielte Heufer-Umlauf dann einen zerschossenen B-Promi, Beinahe-Popstar und gelernten Haareschneider, der in einem Hamburger Vorstadtfriseurladen als Geschäftsführer einsteigt. Der Ex-Friseur als Friseur. Ein Besetzungscoup.

Lachen hat als Nebeneffekt, dass man sich mit einem Thema emotional wenigstens mal beschäftigt. Aber Satire ist auch dafür da, etwas zu ändern. Klaas Heufer-Umlauf (40), Pro7-Entertainer

Überhaupt: das Schauspiel. In der ZDF-Thriller-Serie „Der Schwarm“ spielte er zuletzt einen jovialen Tiefsee-Tauchbootführer. In der feinen Dramedy „Check Check“ war er als desillusionierter Berlin-Heimkehrer zu sehen, der einen Security-Job auf dem öden Provinzflughafen seiner Heimatstadt annimmt (die Flughafenchefin wird von seiner Lebensgefährtin gespielt, der österreichischen Schauspielerin und Moderatorin Doris Golpashin). In den stärksten Szenen versucht Jan alias Klaas, seinem demenzkranken Vater Udo (Uwe Preuss) zur Seite zu stehen - zärtlich, genervt, verzweifelt, überfordert. Seinen Blick auf den weltverlorenen Vater durchweht dieselbe Grundmelancholie wie die Musik seiner Band Gloria, die er mit seinem Kumpel Mark Tavassol auf die Beine stellte, dem ehemaligen Bassisten von Wir sind Helden.

„Man muss halt so sein“

Ist Trauer also die Voraussetzung für Tiefe? Wohnt der Witz als Parasit auf dem Leid? „Nein“, sagt Heufer-Umlauf. „Ich glaube, dass Lustigsein auch ohne Leid funktioniert. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich habe neulich erst alte Kindheitsvideos von mir gesehen, weil meine Schwester mir die digitalisiert und auf DVD geschenkt hat. Es hätte schöner nicht sein können. Man muss halt so sein.“

Nach Jahren des brüderlich-maskulinen Konkurrenzgefrotzels mit dem ewigen Joko, nach hunderten, wenn nicht tausenden bunter Auf-die-Fresse-Shows, hat Kain seinen Abel inzwischen zwar nicht ermordet. Aber eine kleine Befreiung muss es doch gewesen sein, nicht mehr jede Fernsehminute mit Winterscheidt zu verbringen.

„Lachend in die Kettensäge“: TV-Partner Joko Winterscheidt (l.) und Klaas Heufer-Umlauf. © Quelle: Daniel Karmann/dpa

Man muss nicht bei Kain und Abel anfangen, um Joko & Klaas zu verstehen, aber die Sache mit dem Brudermord hilft schon. Brüder sind immer auch Konkurrenten. Um die Anerkennung des Vaters, die Liebe der Mutter, die Erbfolge in der Familie, das dickste Steak, die tollste Frau, den geilsten Job. Joko & Klaas – nicht bluts-, aber ziemlich geistesverwandt – haben das klassische, brüderlich-maskuline Konkurrenzgefrotzel zu ihrem Markenkern gemacht. In jeder Sekunde jeder Show soffen, rauchten, redeten, dachten, spielten, litten und entertainten sie um die Wette.

„Lachend in die Kettensäge“

Klaas war immer das emotionale Zentrum, Joko der lachende Lulatsch. Klaas ist vier Jahre jünger als Joko, wirkt aber zehn Jahre älter. Und das nicht nur, weil er im Gespräch schon mal Gottfried Benn zitiert (“„Der Gegensatz von Kunst ist nicht Natur, sondern gut gemeint“).

„Lachend in die Kettensäge“ – das war ihr Motto, seit sie im Juni 2009 bei MTV die Kultsause „MTV Home“ starteten und ihre Zweisamkeit geschickt als kreative Hassliebe inszenierten. Das Konzept war ebenso schlicht wie wirkungsvoll: Als auffälligstes Bromance-Pärchen des deutschen Teenager-TV taten und sagten beide Dinge, die ihnen und ihrem Publikum Spaß machen. „Wir nahmen uns hauptberuflich daneben“, sagt Heufer-Umlauf. Zwei Jahre lief die Show bei MTV, dann bei Viva, bevor sie als „neoParadise“ zu ZFDneo und schließlich 2013, vor zehn Jahren, als „Circus HalliGalli“ zu Pro7 wechselte – mit XL-Budget und XXL-Studio (und mit der schmerzfreien Oma Violetta, Palina Rojinski und dem inzwischen viel zu selten im Fernsehen auftretenden Olli Schulz als Spätpubertierendem der Herzen).

Jokos Lache klingt manchmal, als wenn jemand einen Sack Kartoffeln überm Schlagzeug ausleert Klaas Heufer-Umlauf (40), Pro7-Entertainer

Das war Dicke-Hose-Fernsehen voller Freibeutergeist, ganz nach dem Motto: „Wenn schon scheiße, dann mit Schwung“. Joko & Klaas. Das war – obwohl es zufällig passierte – ein ziemlich kluger Zug, denn junge verrückte Dinger, die es solo ins Fernsehen reißt, gab und gibt es jede Menge. Duos aber, die ihre eigene Reibungshitze gleich mitbringen, fallen schneller auf. Was folgte, war eine Fernsehkarriere in großem Stil. Joko & Klaas lieferten schnelles, anspielungsreiches Nimmerland-Fernsehen für die Generation Bällchenbad. Auch wenn dieses künstliche „Haben wir uns das echt getraut?“-Pathos, diese pseudofassungslosen Off-Kommentare und die gefakten Beinahe-Katastrophen manchmal doch arg überzuckert wirkten.

Der blitzschnelle, fabulierlustige Intellektuelle

Klaas war für Joko immer wichtiger als Joko für Klaas. Auch Joko hatte seine Solos. Klaas aber ist – Friseurlehre hin oder her – der blitzschnelle, fabulierlustige Intellektuelle, der phasenweise wirkt, als arbeite er mit gebremstem Schaum, um auch seinen Buddy gut aussehen zu lassen. „Ich kann mich auf meinen Bauch verlassen“, sagt Joko, „du brauchst immer den Kopf.“ Manchmal, sagte Heufer-Umlauf mal, störe ihn Winterscheidts offensive Lache dann schon, „morgens manchmal, da kommt sie mir nicht wie eine Lache vor, sondern wie ein störendes Geräusch, als wenn jemand einen Sack Kartoffeln überm Schlagzeug ausleert“.

Das Duo funktionierte lange ganz wunderbar – aber es waberte immer der Verdacht durch die Branche, dass Klaas allein noch ganz andere Pfeile im Köcher hätte als das ewige Geknuffe und Geguffel unter Schulhofjungs. Jürgen von der Lippe hat ihn einst im „Spiegel“ über den grünen Klee gelobt. Klaas sei derjenige, sagte der große alte Mann der gepflegten Klugscheißerei, dem er eine Late-Night-Show und mehr zutraue.

„Klaas Heufer-Umlauf ist ein Scheißname“

Der Geist Gottes schwebte bei Pro7 noch über den Wassern, als Heufer-Umlauf dann tatsächlich 2018 mit „Late Night Berlin“ ins Late-Night-Geschäft einsteigen durfte. Der Abschied von Stefan Raab als Pro7-Allzweckewaffe war da noch keine drei Jahre her. Aber warum trägt die Show nicht seinen Namen? Knappe Antwort: „Weil Klaas Heufer-Umlauf ein Scheißname ist“, sagt Klaas Heufer-Umlauf.

Tatsächlich fehlte dem Land in irren Zeiten eine Show, die den Tag noch einmal rituell abband, die satirisch und emotional den Deckel draufmachte auf den Wahnsinn da draußen. Harald Schmidt war der Einzige, dem die klassische Kaffeetassen-Late-Night bisher gelang. Viele andere probierten es – und scheiterten: Oliver Pocher, Thomas Koschwitz, Thomas Gottschalk und Anke Engelke. Sie bat damals: „Gebt mir ein halbes Jahr.“ Aber nach fünf Monaten war Schluss. „Ja“, sagt Heufer-Umlauf. „Anke hat aber auch den schönen Satz gesagt: „Man soll aufhören, wenn‘s am schönsten ist – aber nach der ersten Folge haben wir uns nicht getraut.“

Mehr als Quatschfernsehen: Klaas Heufer-Umlauf als Sänger der Band Gloria 2013 bei einem Auftritt in Berlin. © Quelle: imago stock&people

Statt fünf Monate ist Heufer-Umlauf nun schon fünf Jahre im Spiel. Ihm sei klar, dass „Late Night Berlin“ kein „Waldspaziergang“ werde, sagte er zum Start. Der Heilige Gral des Fernsehens. Das Alpha und Omega des Fernsehentertainments. Man müsse schon eine gewisse ... – ja, was mitbringen? Er suchte das richtige Wort. „Reife“ wollte er nicht sagen. Das klang so nach Bohnerwachs und Hüttenkäse. Erfahrung? Haltung? Persönlichkeit? „Man muss ein gewisses Alter haben“, sagte er schließlich.

Die „Windrad-Hitler-Late-Night-Show“

Ist „Late Night Berlin“ ein Erfolg? Pro7 beweist bisher einen wirklich langen Atem. Doch die Quote verharrt in gefährlichen Regionen. Am Dienstag startete die zwölfte Staffel. Nur 0,1 Millionen Zuschauer sahen zu. Der Marktanteil lag bei 1,7 Prozent. Das kann niemandem gefallen. 23.10 Uhr sei für „Menschen mit richtigen Berufen“ eben „ganz schön spätabends“, sagte er 2018. „Und unsere Late-Night-Kultur setzt sich ja überwiegend aus Talkshows und Hitlerdokumentationen zusammen. Das ist das, was die Leute spät gucken. Oder wie ein Teil von einem Windkraftrad quer durch Deutschland gefahren wird. Das sehen die gern. Vielleicht sollte man einfach eine „Windrad-Hitler-Late-Night-Show“ machen.“ Herzlichen Glückwunsch, Klaas Heufer-Umlauf.





