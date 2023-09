So geht es bei „Köln 50667“ weiter

Zusammen mit „Berlin – Tag & Nacht“ gehört der Ableger „Köln 50667“ zum Daily-Soap-Vorabend bei RTL 2. Angelehnt an die US-Fernsehserie „Beverly Hills, 90210“, beleuchtet „Köln 50667“ in einem Reportage-Stil das bunte Leben der Protagonisten in der Domstadt. Eine neue Folge läuft immer montags bis freitags um 18.05 Uhr. Vorsicht, Spoiler! Hier verraten wir, was in den nächsten fünf Folgen passiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Köln 50667″ am Dienstag, 26.9.2023: Folge 2706

Kenan ist nur mittelmäßig begeistert, als seine Freunde ihn zu einem typischen Junggesellenabschied abholen. Peinliche Shirts gehören ebenso dazu wie der Bauchladen-Verkauf durch den Bräutigam. Nach und nach wird die Stimmung aber lockerer und Kenan findet doch noch Gefallen an der Aufgabe, kurioses Zeug an Wildfremde zu verkaufen. Dabei fließt natürlich jede Menge Alkohol, was Kenan nicht so gut verträgt. Als er später mit seinen Kumpels volltrunken nach Hause kommt, überkommt ihn urplötzlich die pure Neugier: Er will unbedingt einen Blick auf Ninas Hochzeitskleid werfen. Doch dieses Vorhaben endet in der Katastrophe, als Kenan versehentlich ein Stück des Kleides abreißt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kenan ist zunächst nur mäßig begeistert von seinem Junggesellenabschied. Doch mit der Zeit wird die Stimmung besser und Kenan immer betrunkener. Zu Hause will er unbedingt einen Blick auf Ninas Hochzeitskleid werfen. Das hat fatale Folgen. © Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Mittwoch, 27.9.2023: Folge 2707

Erleichterung bei Max. Endlich ist der Brief von der Staatsanwaltschaft eingetroffen, in dem steht, dass das Verfahren wegen Vergewaltigung gegen ihn eingestellt wurde. Die Reiders feiern die gute Nachricht mit einem ausgiebigen Frühstück. Svenja kann trotzdem nicht ganz entspannen und macht sich prompt Sorgen, als sie mitbekommt, wie ihr Sohn Max vor der Haustür von zwei Typen beschimpft wird. Als dann auch noch Jacky plötzlich auftaucht, will Svenja sie sofort abwimmeln. Doch Max lässt sich auf ein Gespräch mit ihr ein.

Freude bei den Reiders. Die Staatsanwaltschaft teilt Max mit, dass das Verfahren wegen Vergewaltigung gegen ihn eingestellt wurde. Als wenig später Jacky auftaucht, will Svenja sie abwimmeln. Max ist aber zu einem Gespräch mit ihr bereit. © Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Donnerstag, 28.9.2023: Folge 2708

Sandra hat richtig Bock auf die Hochzeit von Nina und Kenan. Wären da nicht diese Wechseljahre, über die sie sich immer wieder Gedanken macht. Mit Jessis Hilfe schafft es Sandra zwar, sich ganz auf die Feierlichkeiten zu konzentrieren, doch bei Marcel zu Hause folgt der Dämpfer. Er unterhält sich sehr innig mit seiner jungen, attraktiven Referendarin. Zu allem Überfluss meckert Marcel dann auch noch an Sandra – wegen ihres sexy Outfits. Doch Sandra gibt sich alle Mühe, ruhig zu bleiben. Sie redet sich ein, dass sie sich nur wegen ihrer Hormone so über Marcel ärgert. Erst einmal lautet ihre Devise: Abschalten und Spaß haben!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sandras Vorfreude auf die Hochzeit von Nina und Kenan wird gedämpft. Zum einen geht ihr das Thema Wechseljahre nicht aus dem Kopf, zum anderen ärgert sie sich über Marcel. Der unterhält sich etwas zu angeregt mit seiner jungen Referendarin. © Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Freitag, 29.9.2023: Folge 2709

Am Morgen nach der Hochzeit von Nina und Kenan ist Sandra immer noch stinksauer auf Marcel. Sie will aber diesmal hart bleiben und nicht von sich aus angekrochen kommen. Marcel soll den ersten Schritt machen und sie um Entschuldigung bitten! In dieser Haltung wird Sandra auch von ihrer Tochter Jessi bestärkt. Allerdings zeigt sich schon bald, dass Marcel überhaupt nicht einsieht, dass er einen Fehler gemacht hat. Vielmehr ist er es, der eine Entschuldigung von Sandra erwartet. Wie wird Sandra darauf reagieren?

Sandra ist nach der Hochzeit von Nina und Kenan stinksauer auf Marcel. Sie erwartet eine Entschuldigung von ihm. Doch schon bald zeigt sich, dass Marcel völlig anderer Meinung ist. Er findet nicht, dass er einen Fehler gemacht hat. © Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Montag, 2.10.2023: Folge 2710

Barbie findet heraus, dass Wolfgang heute Geburtstag hat. Aus diesem Anlass überredet sie Tess und Michelle dazu, einen kleinen Geburtstagsbrunch und einen Spielenachmittag zu organisieren. Doch Wolfgang will es an seinem Geburtstag lieber richtig krachen lassen. Barbie ist zunächst skeptisch, lässt sich aber darauf ein. Entgegen allen Erwartungen wird die Party ein voller Erfolg. Die Beteiligten haben viel Spaß. Totale Eskalation ist angesagt. Doch plötzlich kippt die Stimmung: Wolfgang ist spurlos verschwunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann und wo läuft „Köln 50667“? Sendezeiten und Wiederholungen

Die Serie „Köln 50667“ läuft täglich von Montag bis Freitag um 18.05 Uhr auf RTL 2. Die Wiederholung vom Vorabend wird von Montag bis Freitag um 12.55 Uhr im Fernsehen gezeigt.

Zudem gibt es die Serie online bei TV Now. Jede Folge ist direkt nach der TV-Ausstrahlung 30 Tage lang abrufbar. Weiterhin gibt es eine „Köln 50667“-App, in der jede Folge nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage angeschaut werden kann. Mit TV Now Plus können die nächsten Folgen bereits drei Tage vor der Fernsehpremiere genossen werden. Wer von der Story nicht genug bekommt, kann sich auf der RTL-II-Internetseite Highlight-Clips und Best-of-Videos anschauen.

Ist „Köln 50667“ echt oder gespielt?

„Köln 50667“ ist eine sogenannte Scripted-Reality-Serie. Wie „Berlin – Tag & Nacht“, die im selben Serienuniversum spielt, geht es bei dem Kölner Ableger darum, das Fiktive möglichst realgetreu darzustellen. Dafür simuliert die Soap einen Reportagestil, bei dem unter anderem auf eine wackelige Kameraästhetik und schnelle Schnitte zwischen den Szenen gesetzt wird.

„Köln 50667 – Der Podcast“

Bei „Köln 50667 – Der Podcast“ gibt es Rückblicke, Interviews und Exklusiv-News rund um die Reality-Soap. In einem Wochenrückblick können die Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgen, was in den vergangenen Tagen in der WG passiert ist. Jeden Freitag im Anschluss an die Ausstrahlung im Fernsehen ist es so weit: Nachdem die letzten Sequenzen über die Bildschirme geflimmert sind, besprechen die Moderatorinnen Anika und Benita die neuesten Entwicklungen aus der Soap.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/akw/dpa/tr