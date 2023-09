So geht es bei „Köln 50667“ weiter

Zusammen mit „Berlin – Tag & Nacht“ gehört der Ableger „Köln 50667“ zum Daily-Soap-Vorabend bei RTL 2. Angelehnt an die US-Fernsehserie „Beverly Hills, 90210“, beleuchtet „Köln 50667“ in einem Reportage-Stil das bunte Leben der Protagonisten in der Domstadt. Eine neue Folge läuft immer montags bis freitags um 18.05 Uhr. Vorsicht, Spoiler! Hier verraten wir, was in den nächsten fünf Folgen passiert.

„Köln 50667″ am Donnerstag, 28.9.2023: Folge 2708

Sandra hat richtig Bock auf die Hochzeit von Nina und Kenan. Wären da nicht diese Wechseljahre, über die sie sich immer wieder Gedanken macht. Mit Jessis Hilfe schafft es Sandra zwar, sich ganz auf die Feierlichkeiten zu konzentrieren, doch bei Marcel zu Hause folgt der Dämpfer. Er unterhält sich sehr innig mit seiner jungen, attraktiven Referendarin. Zu allem Überfluss meckert Marcel dann auch noch an Sandra – wegen ihres sexy Outfits. Doch Sandra gibt sich alle Mühe, ruhig zu bleiben. Sie redet sich ein, dass sie sich nur wegen ihrer Hormone so über Marcel ärgert. Erst einmal lautet ihre Devise: Abschalten und Spaß haben!

Sandras Vorfreude auf die Hochzeit von Nina und Kenan wird gedämpft. Zum einen geht ihr das Thema Wechseljahre nicht aus dem Kopf, zum anderen ärgert sie sich über Marcel. Der unterhält sich etwas zu angeregt mit seiner jungen Referendarin.

„Köln 50667″ am Freitag, 29.9.2023: Folge 2709

Am Morgen nach der Hochzeit von Nina und Kenan ist Sandra immer noch stinksauer auf Marcel. Sie will aber diesmal hart bleiben und nicht von sich aus angekrochen kommen. Marcel soll den ersten Schritt machen und sie um Entschuldigung bitten! In dieser Haltung wird Sandra auch von ihrer Tochter Jessi bestärkt. Allerdings zeigt sich schon bald, dass Marcel überhaupt nicht einsieht, dass er einen Fehler gemacht hat. Vielmehr ist er es, der eine Entschuldigung von Sandra erwartet. Wie wird Sandra darauf reagieren?

Sandra ist nach der Hochzeit von Nina und Kenan stinksauer auf Marcel. Sie erwartet eine Entschuldigung von ihm. Doch schon bald zeigt sich, dass Marcel völlig anderer Meinung ist. Er findet nicht, dass er einen Fehler gemacht hat.

„Köln 50667″ am Montag, 2.10.2023: Folge 2710

Barbie findet heraus, dass Wolfgang heute Geburtstag hat. Aus diesem Anlass überredet sie Tess und Michelle dazu, einen kleinen Geburtstagsbrunch und einen Spielenachmittag zu organisieren. Doch Wolfgang will es an seinem Geburtstag lieber richtig krachen lassen. Barbie ist zunächst skeptisch, lässt sich aber darauf ein. Entgegen allen Erwartungen wird die Party ein voller Erfolg. Die Beteiligten haben viel Spaß. Totale Eskalation ist angesagt. Doch plötzlich kippt die Stimmung: Wolfgang ist spurlos verschwunden.

„Köln 50667″ am Dienstag, 3.10.2023: keine neue Folge

Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, strahlt RTL 2 keine neue Folge „Köln 50667″ aus. Stattdessen laufen ab 12.20 Uhr mehrere Episoden von „Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?“.

„Köln 50667″ am Mittwoch, 4.10.2023: Folge 2711

Mesut und Paula bequatschen den Tag mit Nina und Kenan. Wie sich herausstellt, haben beide Paare ein volles Programm. Doch als Nina und Kenan aus dem Haus sind, schlägt Mesut Paula spontan vor, einfach die sturmfreie Bude richtig zu nutzen. Paula stimmt sofort bereitwillig zu. Schon bald fliegen die Klamotten in die Ecke und Paula freut sich, endlich einmal nackt durch die Wohnung rennen zu können. Was sie und Mesut nicht ahnen: Auch Nina und Kenan, die eigentlich Kenans Eltern besuchen wollten, haben ihre Pläne über den Haufen geworfen. Sie wollen ebenfalls die vermeintlich sturmfreie Wohnung für sich nutzen.

Nina und Kenan sind aus dem Haus, um Kenans Eltern zu besuchen. Mesut und Paula hatten eigentlich auch etwas vor, bleiben aber daheim, um ungestört zu sein. Doch Nina und Kenan ändern ebenfalls ihren Tagesablauf. Das könnte peinlich werden.

Wann und wo läuft „Köln 50667“? Sendezeiten und Wiederholungen

Die Serie „Köln 50667“ läuft täglich von Montag bis Freitag um 18.05 Uhr auf RTL 2. Die Wiederholung vom Vorabend wird von Montag bis Freitag um 12.55 Uhr im Fernsehen gezeigt.

Zudem gibt es die Serie online bei TV Now. Jede Folge ist direkt nach der TV-Ausstrahlung 30 Tage lang abrufbar. Weiterhin gibt es eine „Köln 50667“-App, in der jede Folge nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage angeschaut werden kann. Mit TV Now Plus können die nächsten Folgen bereits drei Tage vor der Fernsehpremiere genossen werden. Wer von der Story nicht genug bekommt, kann sich auf der RTL-II-Internetseite Highlight-Clips und Best-of-Videos anschauen.

Ist „Köln 50667“ echt oder gespielt?

„Köln 50667“ ist eine sogenannte Scripted-Reality-Serie. Wie „Berlin – Tag & Nacht“, die im selben Serienuniversum spielt, geht es bei dem Kölner Ableger darum, das Fiktive möglichst realgetreu darzustellen. Dafür simuliert die Soap einen Reportagestil, bei dem unter anderem auf eine wackelige Kameraästhetik und schnelle Schnitte zwischen den Szenen gesetzt wird.

„Köln 50667 – Der Podcast“

Bei „Köln 50667 – Der Podcast“ gibt es Rückblicke, Interviews und Exklusiv-News rund um die Reality-Soap. In einem Wochenrückblick können die Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgen, was in den vergangenen Tagen in der WG passiert ist. Jeden Freitag im Anschluss an die Ausstrahlung im Fernsehen ist es so weit: Nachdem die letzten Sequenzen über die Bildschirme geflimmert sind, besprechen die Moderatorinnen Anika und Benita die neuesten Entwicklungen aus der Soap.

