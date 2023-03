„Königin Charlotte“ auf Netflix: Finaler Trailer zum „Bridgerton“-Spin-off veröffentlicht

Bald ist es soweit: Ab dem 4. Mai ist das Netflix-Spin-Off zur „Bridgerton“-Königin zu sehen. Ein finalen Trailer gibt nun spannende Einblicke in die Serie. In „Königin Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte“ geht es um die Romanze der jungen Königin mit König George.

Gute Neuigkeiten für „Bridgerton“-Fans: Der Streamingdienst Netflix hat den finalen Trailer zum Spin-off der Erfolgsserie veröffentlicht. In der Miniserie „Königin Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte“ geht es um die Romanze der jungen Königin mit König George.

2021 wurde die Prequel-Serie in Auftrag gegeben, nachdem „Bridgerton“ weltweit für riesige Erfolge sorgte. Shonda Rhimes, die bereits für die Erfolgsserie „Grey‘s Anatomy“ verantwortlich zeichnet, übernahm das Skript der Zusatzserie, die Königin Charlotte in den Fokus der Erzählungen stellt. Mit der Ehe zwischen der jungen Königin und König George begann eine große Liebesgeschichte – aber auch gesellschaftliche Veränderungen nahmen ihren Anfang, wodurch die Welt der High Society, in der sich auch die Figuren von „Bridgerton“ bewegen, ins Leben gerufen wurde.

Das Spin-off zu „Bridgerton“ spielt vier Jahre vor der Hauptserie – dennoch dürfen „Bridgerton“-Fans sich auf ein Wiedersehen mit zahlreichen Hauptdarstellern freuen. Neben Daphnes Mutter Lady Violet Bridgerton, gespielt von Ruth Gemmell, und Simons Mentorin Lady Danbury, dargestellt von Adjoa Andoh, ist Golda Rosheuvels ältere Version der Königin sowie deren rechte Hand Brimsley, gespielt von Hugh Sachs, in dem Prequel zu sehen. Viele bereits bekannte Rollen erhielten außerdem jüngere Varianten ihrer bekannten Figuren: So schlüpft etwa India Ria Amarteifio in die Rolle der jungen Charlotte, während Arsema Thomas die junge Agatha Danbury verkörpert.

„Königin Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte“ ist ab dem 4. Mai bei Netflix verfügbar. Laut IMDb soll der Titel der ersten Folge „Queen to Be“ lauten.

RND/liz