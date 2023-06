Kritik an Joko Winterscheidts Klima-Dokuserie – auch von ihm selbst

Wer den Namen Joko Winterscheidt hört, der denkt vermutlich erst einmal an harmlose Blödeleien vor der Kamera, gern im Duo mit Klaas Heufer-Umlauf. So durfte Winterscheidt schon mal bei einem Homeshopping-Sender moderieren, musste aber den Unfug laut aussprechen, den ihm Klaas mittels Knopf im Ohr einsagte. Anke Engelke durfte ihn bei „Wer stiehlt mir die Show?” musikalisch dissen und behaupten „Joko weiß eh nix, er ist nur lame”.

Die neue Dokumentation „Joko Winterscheidt Presents: The World’s Most Dangerous Show” auf Amazon Prime zeigt den 44-Jährigen von einer anderen Seite. Thema ist der Klimawandel. In sechs Folgen geht es um das Thema, über das die Bundesrepublik streitet, ob man zu den Baumbesetzern von Lützerath schaut oder zur Letzten Generation vor dem Kipppunkt, die mit ihren Aktionen für erhitzte Gemüter bei Autofahrern und der bayerischen Justiz sorgt.

Vorwürfe an den Konzern: Ausbeutung, Steuervermeidung, Klimaschaden

Da Joko Winterscheidt für die Dokumentation auch vor Ort mit Experten und Aktivisten unter anderem in den USA und in Uganda spricht, stellt er sich selbst die Frage, ob das nicht ein Widerspruch sei – sich für Klimaschutz einzusetzen und dabei mit dem Flieger um die Welt zu reisen.

Und auch an der Plattform gibt es Kritik: „Amazon ist kein Konzern, den ich normalerweise mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringen würde, sondern eher mit Ausbeutung und Steuervermeidung”, sagt Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die in der Doku zu sehen ist. Und auch die Journalistin Kathrin Hartmann sagt Winterscheidt ganz klar: „Gerade Amazon gehört zu den Unternehmen, die viel Klimaschaden anrichten und CO2 in die Luft blasen.”

Winterscheidts Fazit nach reiflicher Überlegung: „Die Chance, diesem Thema meine größtmögliche Bühne zu geben, ist mir die Zweifel wert.”

