Warum ARD und ZDF große Nachrichtenmomente verschlafen

Hannover. Es war ein Ereignis für die Geschichtsbücher: Eine Gruppe von angeblich 25.000 Söldnern marschierte am Samstag Richtung Moskau, brachte auf ihrem Weg zahlreiche militärische Einrichtungen unter ihre Kontrolle – und kehrte dann auf dem halben Weg wieder um.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Putschversuch in einer Nuklearmacht mit ungeahnten Folgen – eine mehr als bedrohliche Lage, die journalistische Einordnung verlangt.

In den Programmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks allerdings sah man von der Eskalation rund um die Wagner-Gruppe am Samstag lange Zeit wenig – so zumindest der Eindruck einiger Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Hauptprogramm von ARD und ZDF liefen zunächst die üblichen Vormittagsproduktionen.

Kinderserien statt Panzer

„Während Panzer auf Moskau zurollen, zeigen ARD und ZDF Kinderserien“, kritisierte die „Berliner Zeitung“ schon am frühen Samstagmittag in einem Kommentar. Zu dieser Zeit hatte der ARD-Spartenkanal Tagesschau24 allerdings schon mit einer Liveberichterstattung begonnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch in den sozialen Medien war Kritik zu lesen. Der Satiriker Dax Werner twitterte ironisch: „Letztlich können wir nur abwarten, welche gesicherten Erkenntnisse uns der ARD Brennpunkt am Dienstagabend präsentieren wird.“

Andere schossen schärfer, darunter auch Vertreter der Politik. Fritz Kuhn (Grüne) schrieb auf Twitter: „Das Versagen von ARD und ZDF in Bezug auf die Ereignisse in Russland ist fürchterlich. Die bringen ihre Soko-Wiederholungen wie wenn nichts wär. Unglaublich.“ CDU-Politiker Christian Natterer twitterte: „Während CNN, BBC & Al Jazeera sowie deutsche Privatsender seit Stunden live über Russland und den Wagner-Putsch berichten, kommt auf ARD & ZDF ‚In aller Freundschaft‘ und ‚Giraffe, Tiger und Co.‘ Kann man machen, aber nicht für 18,36 Euro pro Monat.“

ARD widerspricht den Eindrücken

Ist die Kritik berechtigt? Die ARD widerspricht dem Eindruck, es habe zu lange gedauert, bis sie auf die Ereignisse reagierte. „Es dauerte nicht lange“, sagte eine ARD-Sprecherin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Montag. „Auf tagesschau24 hat ‚ARD-aktuell‘ ab 9 Uhr in mehreren Schwerpunkten sowie von 12 bis 13.15 Uhr und von 14 bis 22.30 Uhr durchgehend monothematisch über die Entwicklung in Russland berichtet.“ Im Programm des Ersten wurde per Laufband (Crawl) frühzeitig informiert und auf den Schwestersender tagesschau24 verwiesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch das Erste berichtete bereits in der „Tagesschau“-Ausgabe um 9.50 Uhr sowie dann um 12 Uhr und 13.45 über den Vorgang. Das Programm sei durchaus unterbrochen worden – allerdings nicht am Vormittag. Zwischen 15.27 und 17.10 Uhr gab es eine Sonderausgabe der „Tagesschau“, außerdem einen „Brennpunkt“ um 20.15 Uhr und eine verlängerte Ausgabe der „Tagesthemen“.

Bereits am Wochenende hatte sich die ARD gegenüber Medien gerechtfertigt und erklärt, man habe „besonders darauf geachtet“, sich „jederzeit auf gesicherte und bestätigte Informationen zu beschränken“. Am Morgen sowie am Vormittag sei „die Nachrichtenlage noch sehr undurchsichtig“ gewesen.

ZDF verweist auf Onlineangebot

Das ZDF verwies gegenüber der „Bild“-Zeitung auf sein Online-Angebot „ZDF heute“ – dort habe es eine umfangreiche Berichterstattung gegeben. Zudem „sendete das ZDF am Samstag neben den regulären Nachrichtensendungen ‚ZDFspezial‘ um 14.10 Uhr und um 17.50 Uhr.“

Als „nationales Vollprogramm“ müsse man „allen Menschen ein Angebot machen“, dazu habe am Samstag auch die Berichterstattung „von den Special Olympics World Games“ gehört sowie „das Halbfinale des ATP-Turniers in Halle, das Länderspiel der Frauen zwischen Deutschland und Vietnam und vormittags auch ein Angebot für Kinder.“

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alles halb so wild also? Hat sich das Publikum einfach getäuscht? Ganz so einfach ist es nicht. Denn es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass die öffentlich-rechtlichen Sender für ihre dünne oder zu späte Berichterstattung in der Kritik stehen. Ein paar Fälle aus der Vergangenheit.

Dieser Fälle sorgten für Kritik

Während der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen im Sommer 2021 sendet der WDR unbeirrt die Doku „Vom Traum zum Terror – München 72″ und im Radio die übliche Übernahme der ARD-Popnacht, wie das Medienmagazin „DWDL.de“ seinerzeit kritisierte . Nicht einmal ein Laufband informiert über die Ereignisse – nur auf der Website habe es einen „einsamen Ticker“ gegeben. Erst später wird das Publikum umfangreicher im laufenden Programm informiert. Auch der für Rheinland-Pfalz und das Ahrtal zuständige SWR muss sich Kritik gefallen lassen. Beide Sender räumen später Fehler ein.

Während des Brandes der Kathedrale Notre-Dame in Paris entscheiden sich ARD und ZDF, ihr Liveprogramm nicht zu ändern . In den sozialen Netzwerken wird die Entscheidung mal mit Lob, mal mit Kritik aufgenommen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet twittert: „Warum muss man CNN einschalten während die ARD Tierfilme zeigt?“ ARD-Chefredakteur Rainald Becker kontert: „Rate zu etwas mehr Sachlichkeit. Das Erste ist kein 24h Nachrichtenkanal und Gaffer TV machen wir auch nicht.“

Beim Terroranschlag von Berlin im Dezember 2016 ist das amerikanische CNN schneller auf Sendung als Vertreterinnen und Vertreter von ARD und ZDF. Erst eine Stunde nach dem Vorfall schwenkt das Erste von der Show „Wer weiß denn sowas XXL – das unvorstellbare Wissensquiz“ mit Kai Pflaume auf eine Sondersendung mit Ingo Zamperoni. Während der Quiz-Sendung wird immerhin ein Ticker eingeblendet.

Beim Putschversuch in der Türkei 2016 sendet die ARD statt aktuellen Informationen den „Tatort“ . Erst später wirft die Anstalt ihre Nachrichtensendung „Tagesthemen“ um, um über das Ereignis zu informieren. Als sich in der Nacht abzeichnet, dass der Putschversuch offenbar gescheitert ist, sind sämtliche öffentlich-rechtlichen Sender allerdings nicht live mehr on air. Lediglich das private „N24″ (heute: „Welt“) berichtet bis gegen drei Uhr.

Am 11. September 2001 gab es noch keine sozialen Medien – Kritik an ARD und ZDF aber schon. Während in New York City die Zwillingstürme brennen und schließlich einstürzen, grasen in der ARD zunächst geruhsam Elefanten in der Savanne – die Anstalt zeigt eine Tierdoku . Erst später schaltet man zu den aktuellen Ereignissen. In Erinnerung bleibt von diesem Tag nicht die journalistische Leistung von ARD und ZDF, sondern vor allem die schnelle und souveräne Berichterstattung von RTL und dessen News-Anchor Peter Kloeppel.

Putin siegt im Kampf um die Macht - Prigoschin nicht in Sicht In Videos war zu sehen, wie der Söldnerchef am Samstag in einem schwarzen SUV das Zentrum von Rostow am Don verlässt. © Quelle: dpa

Es geht auch anders

Im Kontrast dazu stehen einige Positiv-Beispiel aus der Vergangenheit: Nach der Love-Parade-Katastrophe 2010 in Duisburg etwa hagelte es zum Teil überschwängliches Lob für die WDR-Redaktion. Die „Aktuelle Stunde“ sendete über Stunden eine Live-Strecke, auch das Jugendradio 1Live blieb an dem Nachmittag der Tragödie monothematisch. Die Hauptprogramme von ARD und ZDF hielten sich in der Liveberichterstattung bedeckt, zeigten aber später Sondersendungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die Liveberichterstattung nach dem Zugunglück von Eschede 1998 wurde gelobt: Sie geschah nur einen Tag nach dem Start des Nachrichtenradiosenders NDR 4 Info – ein Sprung ins kalte Wasser.

Auch im aktuellen Fall gab es eine umfangreiche Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen durchaus. Der Knackpunkt scheint vielmehr das Hauptprogramm zu sein. Bei Großereignissen, etwa einem Putschversuch in Russland, scheint es das Publikum zu erwarten, dass nicht nur Spartensender wie Tagesschau24, Online-Liveticker oder Regionalsender live über Ereignisse berichten – sondern auch die großen Sender.

Wann muss das Hauptprogramm aufspringen?

Dieser Wunsch ist auch nicht ganz abwegig, sondern hausgemacht: Manch ein Ereignis hat für die öffentlich-rechtlichen Anstalten einen so hohen Nachrichtenwert, dass gleich beide Hauptprogramme für sie lahmgelegt werden. Zuletzt war das etwa bei der Beerdigung der Queen der Fall. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Sender sollen laut Medienberichten nach London gereist sein. Gesendet wurde eine stundelange Livestrecke auf beiden Sendern – fast den ganzen Tag. Dass sich dann bei einem Breaking-News-Ereignis kein großer Sender rührt, ist kaum nachvollziehbar.

Wir wird also entschieden, wann im Hauptprogramm live berichtet wird und wann nicht? Laut ARD-Sprecherin gibt es hier inzwischen klare Laufwege: „Die Entscheidung erfolgt zwischen Programmdirektion, ARD-Chefredaktion und der Chefredaktion von ‚ARD-aktuell‘.“ Dort legt man Wert auf die Feststellung, dass man sich „jederzeit auf gesicherte und bestätigte Informationen beschränken“ wolle. Das heißt: kein Senden um des Sendens Willen. „Jede Nachrichtenlage muss individuell und neu betrachtet werden.“

Die Frage ist dennoch, ob der hohe Anspruch der „Tagesschau“-Redaktion nicht gelegentlich für eine Verzögerung sorgt, die heutigen Zuschauererwartungen nicht mehr entspricht. Sicher nützen unbestätigte Gerüchte und wirre Bilder niemandem. Ein kompetentes News-Moderationsteam könnte diese Unsicherheiten bei Großlagen jedoch auffangen, einordnen und die Zuschauer live auf Stand halten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wird tagesschau24 zum News-Kanal?

Eine wichtige Rolle könnte in diesem Zusammenhang künftig dem Sender tagesschau24 zukommen. Die frühere rbb-Intendantin Patricia Schlesinger wollte ihn zu einem vollwertigen Nachrichtenkanal mit Livestrecke ausbauen – nach dem Vorbild von CNN oder BBC News. Es solle nicht weniger als „die erste Adresse für nationale und internationale Breaking-News-Lagen“ sein. Seit Ende April sendet tagesschau24 immerhin im Anschluss an die „tagesthemen“ bis etwa 00.30 Uhr live über aktuelle Entwicklungen. Für ein modernes, öffentlich-rechtliches Informationsangebot kann das nur ein Anfang sein. Auf eine Anfrage zu möglichen weiteren Plänen des Senders antwortete der RBB am Montag nicht.

Derlei beitragsfinanzierte Konkurrenz würde man bei den privaten Anbietern RTL und dem Springer Verlag zweifellos verschnupft zur Kenntnis nehmen. Beide wollen ihre Ableger n-tv (Marktanteil 1,1 Prozent) und Welt TV (1,2 Prozent) als Newssender verstanden wissen. Der mit hochfliegenden Plänen gestartete Fernsehableger von „Bild“ jedoch („BILD-TV“) ist faktisch Geschichte – er existiert nur noch als Rumpfangebot.

In den vergangenen Jahren hatten sich Anbieter privater Sender immer wieder gegen ein öffentlich-rechtliches Vollzeit-Newsangebot gewehrt. Schon 2007 schalteten die damaligen RTL- und Pro-Sieben-Chefs Anke Schäferkordt und Guillaume de Posch die Politik ein, aus Angst vor einer News-Initiative von ARD und ZDF. 2019 protestierten n-tv und „Welt“ nach einer Aussage der SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer, ein öffentlich-rechtlicher Nachrichtensender sei „herzlich willkommen“.

Und was passiert mit Phoenix? Der gemeinsam mit dem ZDF betriebene „Ereigniskanal“ soll nicht abgeschaltet werden. Die Abgrenzung werde in Zukunft wie folgt aussehen, heißt es bei der ARD: Planbares soll weiter bei Phoenix laufen – also Bundestagsdebatten oder Parteitage, dazu Dokus und Talks. Für Aktuelles sei tagesschau24 zuständig. Allerdings gibt es auch dort Talks. Und vereinzelt Dokus. Es ist eine typische wachsweiche ARD-Konsenslösung.