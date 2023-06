Bei einer Leichtathletik-Europameisterschaft kommt der KI‑Klon einer bekannten Kommentatorin zum Einsatz, der Pumuckl erhält beim Remake seine Stimme von einst. Und dann sind da noch die Beatles mit ihrem „neuen“ Lied. Fußballkommentator Wolff Fuss meint: „KI kann das nicht.“

Wo ist Behle? Olympische Winterspiele von Lake Placid 1980, Skilanglauf der Herren über die 15 Kilometer, und Sportreporter Bruno Moravetz ist der Verzweiflung nahe. Weil von Jochen Behle, 19 Jahre alt, zwar eine Zwischenbestzeit eingeblendet wird. Aber die US-Regie kriegt ihn nicht ins Bild. „Ja, haben die was gegen Behle? Oder ist er nicht da? Was ist denn los?“ Moravetz, für das ZDF live am Kommentatorenmikrofon, schreibt an diesem 17. Februar 1980 Geschichte, vor allem wegen dieser drei Worte, die er mehrfach wiederholt: „Wo ist Behle?“