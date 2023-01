Die ersten „Let’s Dance“-Kandidaten für 2023 stehen fest - alle Infos zur RTL-Show

Der TV-Sender RTL hat die ersten zwölf der insgesamt 14 Kandidaten und Kandidatinnen für die neue „Let‘s Dance“-Staffel, die im Februar 2023 startet, bekanntgegeben. Unter anderem werden der Youtube- und Twitch-Star Knossi, der Comedian Abdelkarim und die Schauspielerin und Ex-„Bachelorette“ Sharon Battiste am Start sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann RTL die letzten beiden Kandidaten oder Kandidatinnen bekannt gibt, ist nicht klar. Mit welchem Profitänzer oder welcher Profitänzerin die Promis antreten, wird sich in der Kennenlernshow zeigen. Im vergangenen Jahr kürte sich Zirkusartist und Ninjasportler René Casselly zum „Dancing Star“ 2022.

„Let‘s Dance“ 2023: Sendetermine

Die 15. Staffel von „Let‘s Dance“ startet am Freitag, 17. Februar 2023, bei RTL mit der großen Kennenlernshow. Weitere Folgen von „Let‘s Dance“ laufen anschließend freitags um 20.15 Uhr. Insgesamt umfasst die neue Staffel zwölf reguläre Shows.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Let‘s Dance“ 2023: Wiederholung und Streaming

Neben der TV-Ausstrahlung bei RTL sind die „Let‘s Dance“-Folgen auch auf der Streamingplattform RTL+ live zu sehen. Für den RTL-Livestream muss jedoch ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden. Auf RTL+ sind ganze Folgen von „Let‘s Dance“ auch zum nachträglichen Abruf verfügbar.

„Let‘s Dance“ 2023: Kandidatinnen und Kandidaten

Hier stellen wir Ihnen die Kandidaten und Kandidatinnen der 16. Staffel von „Let‘s Dance“ einzeln vor. Zwölf der insgesamt 14 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind bereits bekannt:

Youtube- und Twitch-Star Knossi

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jens „Knossi" Knossalla. © Quelle: King Entertainment GmbH

Jens „Knossi“ Knossalla (36) ist Youtube- und Twitch-Star. Er erlangte durch seine Teilnahme an verschiedenen Fernsehformaten sowie als Pokerkommentator, Moderator, Livestreamer und Partyschlagersänger Bekanntheit. Bei RTL moderierte er die Sendung „Täglich frisch geröstet“. Knossalla bezeichnet sich selbst als König des Internets.

Ex-„Bachelorette“ Sharon Battiste

Sharon Battiste. © Quelle: RTL / René Lohse

Sharon Battiste (31) war die RTL-„Bachelorette“ im vergangenen Jahr. Von Anfang 2018 bis Mitte 2021 gehörte sie mit ihrer Rolle Clara „Bo“ Borkmann zum Hauptcast der RTL-II-Sendung „Köln 50667″. Aufgrund kreisrunden Haarausfalls rasierte sie sich die Haare ab, trägt seitdem Glatze und wechselnde Perücken. Sie hat bereits Tanzerfahrung: Battiste war im Garde- und Showtanz aktiv und mehrere Jahre ehrenamtlich als Tanztrainerin tätig.

Comedian Abdelkarim

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Abdelkarim. © Quelle: dpa

Abdelkarim (41, bürgerlich Abdelkarim Zemhoute) ist ein deutsch-marokkanischer Komiker, Kabarettist und Fernsehmoderator. Er wurde als Sohn marokkanischer Einwanderer in Bielefeld geboren. Seit 2007 ist er als Comedian aktiv, ging 2014 zum ersten Mal mit einem Soloprogramm auf Deutschlandtournee. Seitdem war er auch in unzähligen TV-Shows zu Gast - zuletzt unter anderem bei „LOL: Last One Laughing“.

Model Alex Mariah Peter

Alex Mariah Peter. © Quelle: Gerald Matzka/dpa

Alex Mariah Peter (25) ist Model und wurde durch ihren Sieg bei der Pro-Sieben-Show „Germany‘s next Topmodel“ im Jahr 2021 bekannt. In der 16. Staffel der Sendung von Heidi Klum setzte sich Peter als erstes Transmodel durch. Mit 21 hatte sie ihr Coming-out als Transgender, anschließend unterzog sie sich geschlechtsangleichenden Operationen.

Mentalist Timon Krause

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Timon Krause. © Quelle: picture alliance / Geisler-Fotopress

Timon Krause (28) ist Mentalist und Buchautor. Mit 16 Jahren veröffentlichte Krause sein erstes Buch zum Thema Gedankenlesen namens „Du bist Mentalist!“. 2016 und 2017 wurde er als bester europäischer Mentalist ausgezeichnet. Krause tourt eigenen Angaben zufolge auf der ganzen Welt, er nahm zudem in einigen TV-Shows teil. 2020 folgte sein zweites Buch „Kennen wir uns? Eine Anleitung zur Menschenkenntnis“.

Schauspielerin und Influencerin Julia Beautx

Julia Beautx. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Julia Beautx (23, bürgerlich Julia Willecke) ist Schauspielerin, Youtuberin und Moderatorin. 2020 moderierte sie die Sendung „Ninja Warrior Germany Kids“. Auf Instagram folgen ihr 3,4 Millionen Fans. Aktuell ist Beautx in der ZDF-Serie „Gestern waren wir noch Kinder“, die seit dem 30. Dezember 2022 in der ZDF-Mediathek abrufbar ist, zu sehen.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sternekoch Ali Güngörmüs

Ali Güngörmüs. © Quelle: Sandra Eckhardt/Dorling Kindersley Verlag/dpa-tmn

Ali Güngörmüs (46) ist ein deutsch-türkischer Sterne- und Fernsehkoch. Im Alter von zehn Jahren zog er mit seiner Familie nach Deutschland und machte hierzulande eine Ausbildung zum Koch. Er arbeitete anschließend in hochrangigen Restaurants. Heute betreibt Güngörmüs unter anderem das Restaurant Pageou in München. Im TV kennt man den 46-Jährigen unter anderem aus der ZDF-„Küchenschlacht“ sowie der Sendung „Grill den Henssler“.

Youtuberin Sally Özcan

Sally Özcan. © Quelle: picture alliance / Flashpic

Saliha „Sally“ Özcan (34) ist eine deutsch-türkische Grundschullehrerin, Youtuberin und Model. Unter dem Namen „Sallys Welt“ betreibt sie den erfolgreichsten Youtube-Kanal Deutschlands zum Thema Kochen und Backen. Ihren Kanal betreibt sie seit Ende 2011 und eröffnete 2020 ihren ersten Laden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ex-Kunstturner Philipp Boy

Philipp Boy. © Quelle: picture alliance / Eventpress

Philipp Boy (35) ist ehemaliger Kunstturner. Seine größten Erfolge im Turnen waren die Silbermedaillen im Mehrkampf bei den Turn-Weltmeisterschaften 2010 und 2011. Ein Jahr später trat er vom Turnsport zurück. Boy gab mentale Probleme nach einem Sturz am Reck als Grund an.

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi

Chryssanthi Kavazi. © Quelle: TVNOW / Benjamin Kampehl

Chryssanthi Kavazi (33) ist als Schauspielerin aus der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) bekannt. Dort verkörpert die Deutschgriechin seit 2017 Laura Weber bzw. Laura Lehmann. Kavazi ist seit 2018 mit dem Schauspieler Tom Beck (44, „Alarm für Cobra 11″) verheiratet. Die beiden lernten sich 2015 bei den Dreharbeiten zur Serie „Einstein“ kennen. Sie haben einen gemeinsamen Sohn, der 2019 zur Welt kam.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Influencer Younes Zarou

Younes Zarou. © Quelle: IMAGO/Gartner

Younes Zarou (24) ist Influencer. Er ist Deutschlands reichweitenstärkster Nutzer der Plattform Tiktok. Zarou betreibt zwei Tiktok-Accounts: einen internationalen mit knapp 50 Millionen Followern und einen deutschen mit knapp fünf Millionen Followern.

Ex-Handballspieler Michael „Mimi“ Kraus

Michael „Mimi“ Kraus. © Quelle: Daniel Naupold/dpa

Michael „Mimi“ Kraus (39) ist ehemaliger Handballspieler. In seiner Karriere war er unter anderem für Frisch Auf Göppingen, die TBV Lemgo und den HSV Hamburg aktiv. Mit dem HSV gewann er 2011 die Deutsche Meisterschaft und wurde 2013 Champions-League-Sieger. Als Nationalspieler absolvierte Kraus insgesamt 128 Spiele und warf dabei 401 Tore. 2007 wurde er Weltmeister mit der Nationalmannschaft im eigenen Land.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer sitzt in der Jury von „Let‘s Dance“ 2023?

Wie gewohnt bewerten Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González die Tanzperformance der prominenten Kandidatinnen und Kandidaten. Das Jurorentrio ist für seine fachkundige Kritik bekannt: Joachim Llambi ist ein ehemaliger Turniertänzer und seit Karriereende als Wertungsrichter tätig. Motsi Mabuse ist ebenfalls Wertungsrichterin und nahm als Profitänzerin in der zweiten und dritten Staffel von „Let‘s Dance“ teil. Seit 2019 ist sie zudem Jurymitglied der britischen Ausgabe „Strictly Come Dancing“. Choreograf und Model Jorge González ist seit 2013 Jurymitglied bei „Let‘s Dance“. Vielen ist der gebürtige Kubaner als Laufsteg-Trainer aus „Germany‘s next Topmodel“ bekannt.

Moderiert wird die 16. Staffel inzwischen zum sechsten Mal von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich.

„Let‘s Dance“: So funktioniert die Show

Bei „Let‘s Dance“ werden prominenten Kandidatinnen und Kandidaten professionelle Tanzpartnerinnen und Tanzpartnern zur Seite gestellt. Diese üben mit den meist unerfahrenen Laien jede Woche einen neuen Tanz ein, der dann in der Liveshow vorgestellt wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die dreiköpfige Jury bewertet die Darbietung und vergibt eine Note zwischen Eins und Zehn. Das Tanzpaar mit der niedrigsten Jurywertung erhält einen Punkt. Die Punkte für das bestbewertete Team richten sich nach der Anzahl der verbleibenden Kandidaten – höchstens also 14. Zusätzlich dazu stimmen die Zuschauer telefonisch über ihren Favoriten ab. Auch hier werden Punkte zwischen eins (für die wenigsten Anrufe) und maximal 14 (je nach Anzahl verbliebener Kandidatinnen und Kandidaten) vergeben. Am Ende werden Jury- und Publikumspunkte zusammengezählt und das Tanzpaar mit den wenigsten Punkten scheidet aus. Bei Gleichstand scheidet das Team mit der niedrigsten Zuschauerwertung aus.

RND/nis/pf