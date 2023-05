Viertelfinale bei „Let’s Dance“: Das sind die Tänze in Show 10

Bei RTL heißt es seit dem 17. Februar wieder „Let’s Dance“. Unter anderem sind der Youtube- und Twitch-Star Knossi, Boris-Becker-Tochter Anna Ermakova und Mentalist Timon Krause am Start. Hier informieren wir über die neue Staffel und behalten Tänze und Sendetermine sowie Kandidatinnen und Kandidaten im Blick.

„Let‘s Dance“ am 5. Mai 2023: Das sind die Tänze in Show 10

In Show 10 von „Let‘s Dance“ stehen wieder „Trio-Dances“ an - das bedeutet, dass sich gleich zwei Profis mit jedem Promi aufs Tanzparkett wagen. Und natürlich müssen die verbliebenen fünf Kandidatinnen und Kandidaten jeweils auch wieder einen Einzeltanz absolvieren - diesmal zu einem Song aus einem Kinohit. Die Tänze am 5. Mai im Überblick:

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke tanzen Quickstep zu „We Go Together“ (aus Grease) von Olivia Newton-John und John Travolta

Philipp Boy und Patricija Ionel tanzen Tango zu „Valentine‘s Tango“ (aus „Another Cinderella Story“) von The Twins

Knossi und Isabel Edvardsson tanzen Quickstep zu „I Wanna Be Like You“ (aus „Das Dschungelbuch“)

Timon Krause und Ekaterina Leonova tanzen Tango zu „Discombobulate“ (aus „Sherlock Holmes“) von Hans Zimmer

Anna Ermakova und Valentin Lusin tanzen Jive zu „Hey, Pipi Langstrumpf“ (aus „Pipi Langstrumpf“) von Orchester FKM

„Let‘s Dance“ vom 28. April 2023, Show 9: Sharon Battiste ist raus

Wie aus den vergangenen Jahren gewohnt emotional ging es bei den „Magic Moments“ in Show 9 zu. „Das war eine der schönsten ‚Magic Moments‘-Shows. Es war toll“, lobte Jurorin Motsi Mabuse. Emotional wurde es dann auch bei der Bekanntgabe der Ergebnisse: Für Ex-„Bachelorette“ Sharon Battiste und Christian Polanc reichte es nach einem Freestyle zu „Cant‘ Help Falling in Love“ von Elvis Presley nicht. „Ich bin dankbar für eine ganz ganz tolle Zeit.“ Bei der Verabschiedung von den anderen Kandidatinnen und Kandidaten flossen Tränen.

Das Maß aller Dinge waren einmal mehr Boris-Becker-Tochter Anna Ermakova und Valentin Lusin: Sie erreichten die perfekte Wertung von 60 Punkten – keine Frage, dass sie auch nächste Woche weiter bei „Let‘s Dance“ dabei sind. Dann müssen die Paare zwei volle Tänze tanzen – wie gewohnt den Einzeltanz und einen Trio-Dance.

„Let‘s Dance“ am 28. April 2023: Das waren die Tänze in Show 9

In Show Nummer 9 standen die von vielen erwarteten „Magic Moments“ an. Das sind in der Regel die emotionalsten Tänze der Staffel – denn die Teilnehmenden bringen ganz persönliche Momente auf die Bühne. Danach standen außerdem drei Tanzbattles an. Die Tänze am 28. April im Überblick:

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke tanzten einen Freestyle aus Contemporary, Cha Cha Cha und Paso Doble zu „Ain‘t No Mountain“ von Marvin Gaye und Tammie Terell

Sharon Battiste und Christian Polanc tanzten einen Freestyle aus Contemporary, Rumba, Tango Argentino, Paso Doble und Jive zu „Cant‘ Help Falling in Love“ von Elvis Presley

Philipp Boy und Patricija Ionel tanzten einen Freestyle aus Contemporary, Paso Doble und Wiener Walzer zu „Survivor“ und „Hold My Hand“ von 2wei und Lady Gaga

Knossi und Isabel Edvardsson tanzten einen Freestyle aus Rumba, Contemporary, Wiener Walzer und Slowfox zu „You Raise Me Up“ von Westlife

Timon Krause und Ekaterina Leonova tanzten einen Freestyle aus Contemporary, Rumba, Paso Doble, Tango und Samba zu „Requiem For A Dream“ von Scott Benson Band

Anna Ermakova und Valentin Lusin tanzten einen Freestyle aus Ballett, Contemporary, Slowfox und Paso Doble zu „Behind Blue Eyes“ von The Who

In diesen Tanzduellen traten sie danach an:

Timon Krause und Ekaterina Leonova vs. Knossi und Isabel Edvardsson: Sie tanzten Lindy Hop zu „Mack The Knife“ von Roger Cicero

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke vs. Philipp Boy und Patricija Ionel: Sie tanzten Streetdance zu „Wildberry Lillet“ von Nina Chuba

Sharon Battiste und Christian Polanc vs. Anna Ermakova und Valentin Lusin: Sie tanzten Bachata zu „La Bachata“ von Manuel Turizo

„Let’s Dance“ vom 21. April 2023, Show 8: Chryssanthi Kavazi ist raus

Für „GZSZ“-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov ist in Show 8 von „Let’s Dance“ Schluss: Beide konnten mit einem Slowfox zu „Sunny Afternoon“ von The Kinks und ihrem Tanz bei der „Hot Salsa Night“ Jury und Publikum nicht überzeugen. „Ich bin sehr dankbar, dass wir es bis hierher geschafft haben“, sagte Chryssanthi kurz vor ihrem Aus – bei der Verabschiedung von den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer flossen dann die Tränen.

Die höchste Punktzahl gab’s mal wieder für Favoritin Anna Ermakova und Valentin Lusin – die hatten einen Charleston zu „Puppet On A String“ von Sandie Shaw aufs Parkett gelegt.

Keine schöne Woche hatte „Let’s Dance“-Profitänzerin Ekaterina Leonova: Die 35-Jährige war kurz vor Show acht krank geworden, neben Aphten (schmerzhafte Ulzerationen der Mundschleimhaut) quält sie eine Virusinfektion. Auch wenige Stunden vor Sendungsbeginn war Leonova noch nicht fit, wie sie in ihrer Instagram-Story berichtet: Sie sei erneut mit leichtem Fieber und Kopfschmerzen aufgewacht, ihr Mundbereich tue „unglaublich weh“, so die Tanzpartnerin des Mentalisten Timon Krause. Am Ende reichte es für beide trotzdem fürs Weiterkommen.

„Let’s Dance“ am 21. April 2023: Das sind die Tänze in Show 8

Die „Hot Salsa Night“ stand in Show 8 von „Let’s Dance“ auf dem Programm: Dafür mussten die Tanzpaare sieben Minuten lang auf dem Parkett ihr Können unter Beweis stellen. Und als wäre das nicht schon Herausforderung genug, standen wie immer auch noch die Einzeltänze an. Die Tänze am 21. April im Überblick:

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke tanzten Samba zu „Bam Bam“ von Camila Cabello, Ed Sheeran

Sharon Battiste und Christian Polanc tanzten Wiener Walzer zu „Cuz I Love You“ von Lizzo

Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov tanzten Slowfox zu „Sunny Afternoon“ von The Kinks

Philipp Boy und Patricija Ionel tanzten Quickstep zu „I’m Sitting On Top Of The World“ von Bobby Darin

Knossi und Isabel Edvardsson tanzten Wiener Walzer zu „Chim Chim Cher-ee“ von Mary Poppins

Timon Krause und Ekaterina Leonova tanzten Contemporary zu „Falling“ von Harry Styles

Anna Ermakova und Valentin Lusin tanzten Charleston zu „Puppet On A String“ von Sandie Shaw

„Let’s Dance“ vom 14. April 2023, Show 7: Ali Güngörmüş und Mimi Kraus sind raus

Noch mehr als sonst stand in Show 7 von „Let’s Dance“ für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Spiel: Gleich zwei Paare mussten die RTL-Tanzshow verlassen. Und als ob der Druck damit nicht groß genug wäre, mussten die Promis gleich zweimal aufs Tanzparkett: Neben den regulären Auftritten standen die Jurytänze an.

Am Ende reichte es nicht für Fernsehkoch Ali Güngörmüş und Partnerin Christina Luft – sie konnten mit einem Paso Doble zu „Toreador Olé“ von Marc Reift nicht überzeugen. Und auch für Ex-Handballnationalspieler Mimi Kraus und Mariia Maksina ist bei „Let’s Dance“ Schluss – ihr Charleston zu „Mi Mi Mi“ von Serebro kam bei Jury und Publikum ebenfalls nicht gut an. Im Studio flossen nach der Bekanntgabe der Entscheidung zahlreiche Tränen.

Einmal mehr in einer anderen Klasse als die Konkurrenz bewegten sich Boris-Becker-Tochter Anna Ermakova und Valentin Lusin: Ihr Langsamer Walzer zu „Consequences“ von Camila Cabello sorgte bei Publikum und Jury für Begeisterungsstürme. „Das war wahrscheinlich der beste langsame Walzer in der Geschichte dieser Show“, schwärmt Motsi Mabuse. Verdienter Lohn: 30 Punkte – mehr geht nicht.

„Let’s Dance“ am 14. April 2023: Das waren die Tänze in Show 7

Nach der Osterpause standen in Show 7 neben den regulären Performances die Jurytänze an. Diesmal wieder mit den ursprünglichen Tanzpartnerinnen und Tanzpartnern. Und weil in der vergangenen Sendung niemand ging, mussten gleich zwei Teilnehmerinnen oder Teilnehmer „Let’s Dance“ verlassen. Die Tänze am 14. April im Überblick:

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke tanzten Charleston zu „Call Me Maybe“ von Carly Rae Jepsen

Sharon Battiste und Christian Polanc tanzten Jive zu „Made You Look“ von Meghan Trainor

Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov tanzten Paso Doble zu „Spectrum“ von Florence + The Machine

Ali Güngörmüş und Christina Luft tanzten Paso Doble zu „Toreador Olé“ von Marc Reift

Philipp Boy und Patricija Ionel tanzten Langsamer Walzer zu „When I Need You“ von Luther Vandross

Knossi und Isabel Edvardsson tanzten Paso Doble zu „Let Me Entertain You“ von Robbie Williams

Timon Krause und Ekaterina Leonova tanzten Wiener Walzer zu „Hallelujah“ von Jeff Buckley

Mimi Kraus und Mariia Maksina tanzten Charleston zu „Mi Mi Mi“ von Serebro

Anna Ermakova und Valentin Lusin tanzten Langsamer Walzer zu „Consequences“ von Camila Cabello

Team Motsi Mabuse : Anna Ermakova, Julia Beautx, Chryssanthi Kavazi, Valentin Lusin, Zsolt Sándor Cseke und Vadim Garbuzov tanzten Contemporary, Paso Doble und Tango zu „Bring Me To Life“ von Evanescence

Team Joachim Llambi: Philipp Boy, Mimi Kraus, Ali Güngörmüs, Patricija Ionel, Mariia Maksina und Christina Luft tanzten Marsch, Polka, Paso Doble, Rumba und Cha Cha Cha zu den kölschen Songs „Et Trömmelche“, „Viva Colonia“, „Superjeile Zick“ und „Du bes die Stadt“

Team Jorge González: Knossi, Sharon Battiste, Timon Krause, Isabel Edvardsson, Christian Polanc und Ekaterina Leonova tanzten Tango, Slowfox, Freestyle und Charleston zu den Songs „Call Block Tango“, „All That Jazz“ und „Hot Honeyrag“ von Chicago Cast

„Let’s Dance“ vom 31. März 2023, Show 6: Niemand musste gehen

Alles ein bisschen anders war das Motto bei „Let’s Dance am 31. März. Es bekam nicht nur jeder Promi einen neuen Profi an die Seite, Moderator Daniel Hartwich machte gleich zu Beginn der Sendung auch noch eine überraschende Ankündigung: „Heute kann niemand ausscheiden“, gab er bekannt. Die Jury bewertete die Auftritte der Paare aber natürlich trotzdem und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer durften weiter für ihre Favoriten anrufen – für die Kandidatinnen und Kandidaten ging es um einen Bonuspunkt.

Den gewann am Ende Anna Ermakova: Sie begeisterte mit einer Samba zu „Tic Tic Tac“ von Bellini, die sie mit ihrem neuen Partner Christian Polanc aufs Parkett legte. Schlechter lief’s für Ali Güngürmüş: Der TV-Koch tanzte mit Patricija Ionel einen Langsamen Walzer zu „A Whiter Shade Of Pale“ von Procol Harum und konnte Jury und Publikum nicht überzeugen. Glück für ihn, dass niemand ausschied.

„Let’s Dance“ am 31. März 2023: Das waren die Tänze in Show 6

Das hat es bei „Let’s Dance“ noch nie gegeben: In der sechsten Show am 31. März tanzten die Promis und Profis in neuen Konstellationen – diese Ankündigung überraschte die Kandidatinnen und Kandidaten am Ende der letzten Show. Die Paare und ihre Tänze im Überblick:

Julia Beautx und Vadim Garbuzow tanzten einen Wiener Walzer zu „FAKE“ von Lola Young

Sharon Battiste und Valentin Lusin tanzten eine Rumba zu „One Night Only“ von den Dreamgirls

Chryssanthi Kavazi und Zsolt Sándor Cseke tanzten eine Rumba zu „Dancing Queen“ von ABBA

Anna Ermakova und Christian Polanc tanzten eine Samba zu „Tic Tic Tac“ von Bellini

Mimi Kraus und Ekaterina Leonova tanzten einen Paso Doble zu „Desire For Recklessness“ von Kakegurui

Philipp Boy und Christina Luft tanzten eine Samba zu „Drop It On Me“ von Ricky Martin, Daddy Yankee und Taboo

Jens „Knossi“ Knossalla und Mariia Maksina tanzten einen Contemporary zu „Legendary“ von Welshley Arms

Ali Güngürmüş und Patricija Ionel tanzten einen Langsamen Walzer zu „A Whiter Shade Of Pale“ von Procol Harum

Timon Krause und Isabel Edvardsson tanzten einen Jive zu „Let’s Twist Again“ von Chubby Checker

„Let’s Dance“ vom 24. März 2023, Show 5: Sally Özcan ist raus

Der Traum, nächster „Dancing Star“ zu werden, ist für die Unternehmerin Sally Özcan geplatzt: Zusammen mit ihrem Partner Massimo Sinató tanzte sie in Show 5 einen Charleston zu „Don’t Bring Lulu“ von The Andrews Sisters und konnte Jury und Publikum nicht überzeugen. „Ich habe hier eine richtig schöne Zeit mit Massimo gehabt“, sagte Sally.

Viel besser lief es einmal mehr für Anna Ermakova – sie bekam mit ihrem Partner Valentin Lusin erneut die Höchstpunktzahl. Über die durften sich auch Philipp Boy und Patricija Ionel freuen.

Für die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten gab es auch noch eine Überraschung – einen Partner-Switch. Alle neun Paare werden voneinander getrennt, jeder Promi bekommt in der nächsten Woche einen neuen Tanzprofi an die Seite. „Das wird eine große Herausforderung“, sagte Juror Jorge González.

„Let’s Dance“ am 24. März 2023: Das waren die Tänze in Show 5

Show 5 von „Let’s Dance“ hatte dieses Mal kein spezielles Motto. Dennoch sollte die Sendung „garantiert amüsant“ werden, wie RTL im Vorfeld versprach. Das waren alle Tänze am 24. März im Überblick:

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke tanzten Paso Doble zu „Everybody Wants To Rule The World“ von Tears For Fears

Sharon Battiste und Christian Polanc tanzten Quickstep zu „The Look“ von Roxette

Sally Özcan und Massimo Sinató tanzten Charleston zu „Don’t Bring Lulu“ von The Andrews Sisters

Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov tanzten Charleston zu „Girls Just Wanna Have Fun“ von Cyndi Lauper

Ali Güngörmüş und Christina Luft tanzten Samba zu „La Bomba“ von King Africa

Philipp Boy und Patricija Ionel tanzten Contemporary zu „Bis meine Welt die Augen schließt“ von Joel Brandenstein, Alexander Knappe

Knossi und Isabel Edvardsson tanzten Charleston zu „So ein Mann“ von Margot Werner

Timon Krause und Ekaterina Leonova tanzten Slowfox zu „City Of Stars“ von Ryan Gosling, Emma Stone

Mimi Kraus und Mariia Maksina tanzten Contemporary zu „Pointless“ von Lewis Capaldi

Anna Ermakova und Valentin Lusin tanzten Quickstep zu „Anything Goes“ von Tony Bennett, Lady Gaga

„Let’s Dance“ vom 17. März 2023, Show 4: Younes Zarou ist raus

In Show 4 von „Let’s Dance“ stand das „Girls vs. Boys“-Special an – es endete mit einem Gleichstand, deshalb entschieden allein die Paartänze über das Weiterkommen. Und da reichte es nicht für Influencer Younes Zarou. Zusammen mit seiner Partnerin Malika Dzumaev tanzte er einen Jive zu „Take On Me“ von a-ha, Jury und Publikum konnten beide nicht überzeugen. „Es war eine sehr emotionale Reise“, sagte Zarou über seine Zeit bei der RTL-Tanzshow.

„Let’s Dance“ am 17. März 2023: Das waren die Tänze in Show 4

In den vierten Show kam das allseits beliebte „Girls vs. Boys“-Special bei „Let’s Dance“ zurück. Dabei mussten Promis in zwei Performances zu 80er-Beats ihr Können beweisen.

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke tanzten Rumba zu „She’s Like The Wind“ von Patrick Swayze

Younes Zarou und Malika Dzumaev tanzten Jive zu „Take On Me“ von a-ha

Sharon Battiste und Christian Polanc tanzten Cha Cha Cha zu „She Drives Me Crazy“ von Fine Young Cannibals

Sally Özcan und Massimo Sinató tanzten Tango zu „What A Feeling“ von Irene Cara

Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov tanzten Wiener Walzer zu „Hijo De La Luna“ von Mecano

Ali Güngörmüş und Christina Luft tanzten Quickstep zu „Together Forever“ von Rick Astley

Philipp Boy und Patricija Ionel tanzten Cha Cha Cha zu „Easy Lover“ von Philip Bailey, Phil Collins

Knossi und Isabel Edvardsson tanzten Tango zu „Relax“ von Frankie Goes To Hollywood

Timon Krause und Ekaterina Leonova tanzten Rumba zu „Do You Really Want to Hurt Me“ von Culture Club

Mimi Kraus und Mariia Maksina tanzten Jive zu „I’m Still Standing“ von Elton John

Anna Ermakova und Valentin Lusin tanzten Paso Doble zu „Running Up That Hill“ von Kate Bush

„Let’s Dance“ vom 10. März 2023: Wer ist raus?

Für Model Natalia Yegorova war in Show 3 der aktuellen „Let’s Dance“-Staffel Schluss. Zusammen mit ihrem Partner Andrzej Cibis tanzte sie einen Tango zu „A Evaristo Carriego“ von Forever Tango und konnte Jury und Publikum letztlich am wenigsten überzeugen. „Für mich war heute der Tag, an dem ich richtig aus meiner Schale gekommen bin. Ich habe die Zeit genossen“, sagte sie.

Eine überragende Leistung legten dagegen wieder Boris-Becker-Tochter Anna Ermakova und Valentin Lusin aufs Parkett – die bekamen für einen Slowfox zu „Oops I Did It Again“ von Britney Spears die Höchstwertung 30 Punkte. Für Lusin dürfte es kein einfacher Abend gewesen sein: Nur wenige Tage zuvor hatte seine Ehefrau Renata (34) eine Fehlgeburt erlitten. In einem vorab aufgezeichneten Interview fand er bewegenden Worte für seine Partnerin. „Meine Frau ist eine toughe Frau. Sie ist so, so stark – das bewundere ich an ihr. Ich liebe sie dafür, wie sie es immer wieder schafft, in schwierigen Situationen nach vorne zu gucken, sich zu sammeln. Wie wir es schaffen, gegenseitig den Blick nach vorne zu geben, uns in schwierigen Situationen zu trösten“, sagte Valentin Lusin im RTL-Interview.

„Let’s Dance“ am 10. März 2023: Das waren die Tänze in Show 3

In Show 3 gab es kein bestimmtes Motto. Dafür wurde Tango getanzt und die erste rhythmische Samba der diesjährigen Staffel.

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke tanzten Tango zu „Tanguera“ von Sexteto Mayor

Younes Zarou und Malika Dzumaev tanzten Wiener Walzer zu „Perfect“ von Ed Sheeran

Sharon Battiste und Christian Polanc tanzten Samba zu „Mad Love“ von Sean Paul, David Guetta, Becky G

Sally Özcan und Massimo Sinató tanzten Slowfox zu „La Vie En Rose“ von Edith Piaf

Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov tanzten Cha Cha Cha zu „Flowers“ von Miley Cyrus

Ali Güngörmüş und Christina Luft tanzten Charleston zu „9 to 5″ von Dolly Parton

Philipp Boy und Patricija Ionel tanzten Rumba zu „Ese Momento“ von Luis Enrique

Knossi und Isabel Edvardsson tanzten Slowfox zu „Love And Marriage“ von Frank Sinatra

Timon Krause und Ekaterina Leonova tanzten Charleston zu „Happy“ von C2C, Derek Martin

Mimi Kraus und Mariia Maksina tanzten Langsamer Walzer zu „Für Immer Und Dich“ von Rio Reiser

Natalia Yegorova und Andrzej Cibis tanzten Tango zu „A Evaristo Carriego“ von Forever Tango

Anna Ermakova und Valentin Lusin tanzten Slowfox zu „Oops I Did It Again“ von Britney Spears

„Let’s Dance“ vom 3. März 2023, Show 2: Abdelkarim ist raus

Komiker Abdelkarim ist in Show 2 der aktuellen „Let’s Dance“-Staffel ausgeschieden. In der Folge tanzte er mit seiner Partnerin Kathrin Menzinger einen Slowfox zu „Shaddap Your Face“ von Joe Dolce und konnte Jury und Publikum letztlich am wenigsten überzeugen. „Es war eine tolle Reise“, sagte Abdelkarim.

Eine Galavorstellung lieferten erneut Anna Ermakova und Valentin Lusin ab: Sie tanzten Cha Cha Cha zu „Music“ von Madonna und erhielten 29 Jurypunkte. Genauso viele Punkte erhielten Philipp Boy und Patricija Ionel für ihren Jive zu „Reet Petite“ von Jackie Wilson.

„Let’s Dance“ am 3. März 2023: Das waren die Tänze in Show 2

Das Motto von Show 2 von „Let’s Dance“ lautete „Born in“ – die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten tanzten zu Songs, die in ihrem Geburtsjahr erschienen sind.

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke tanzten Cha Cha Cha zu „Let’s Get Loud“ von Jennifer Lopez

Younes Zarou und Malika Dzumaev tanzten Rumba zu „No Matter What“ von Boyzone

Sharon Battiste und A lexandru Ionel tanzten Contemporary zu „Losing My Religion“ von R.E.M.

Sally Özcan und Massimo Sinató tanzten Rumba zu „Listen To Your Heart“ von Roxette

Abdelkarim und Kathrin Menzinger tanzten Slowfox zu „Shaddap Your Face“ von Joe Dolce

Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov tanzten Tango zu „Personal Jesus“ von Depeche Mode

Ali Güngörmüş und Christina Luft tanzten Cha Cha Cha zu „Play That Funky Music“ von Wild Cherry

Philipp Boy und Patricija Ionel tanzten Jive zu „Reet Petite“ von Jackie Wilson

Knossi und Isabel Edvardsson tanzten Jive zu „Danger Zone“ von Kenny Loggins

Timon Krause und Ekaterina Leonova tanzten Cha Cha Cha zu „Sweets For My Sweet“ von CJ Lewis

Mimi Kraus und Mariia Maksina tanzten Tango zu „Beat It“ von Michael Jackson

Natalia Yegorova und Andrzej Cibis tanzten Rumba zu „Mandy“ von Barry Manilow

Anna Ermakova und Valentin Lusin tanzten Cha Cha Cha zu „Music“ von Madonna

Let’s Dance“ vom 24. Februar 2023, Show 1: Alex Mariah Peter ist raus

Alex Mariah Peter ist in der ersten regulären Folge der neuen „Let’s Dance“-Staffel ausgeschieden. Zusammen mit ihrem Partner Alexandru Ionel tanzte sie einen Cha Cha Cha zu „Finally“ von Yves V, HUGEL und erhielt zunächst 13 Jurypunkte. Zusammen mit den Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer reichte das nicht für den Einzug in die nächste Runde.

Sehr viel besser lief es für Anna Ermakova und Valentin Lusin: Die tanzten sich mit einem Tango zu „Dance With Me“ von Debelah Morgan zu 25 Jurypunkten – die mit Abstand beste Jurybewertung des Abends. „Ich bin so so glücklich und dankbar“, sagte die 22-Jährige anschließend. „Ich liebe Tango!“ Die Tochter von Boris Becker hatte bereit in der vergangenen Woche einen perfekten Start hingelegt.

„Let’s Dance“ am 24. Februar 2023: Das waren die Tänze in Show 1

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke tanzten Langsamen Walzer zu „Don’t Speak“ von „No Doubt“

Younes Zarou und Malika Dzumaev tanzten Quickstep zu „Umbrella“ von Rihanna

Sharon Battiste und Christian Polanc tanzten Langsamen Walzer zu „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ von Hildegard Knef

Sally Özcan und Massimo Sinató tanzten Cha Cha Cha zu „Can’t Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch)“ von „The Four Tops“

Abdelkarim und Kathrin Menzinger tanzten Cha Cha Cha zu „Cha Cha Cha d’Amour“ von Dean Martin

Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov tanzten Jive zu „Shake It Off“ von Taylor Swift

Ali Güngörmüş und Christina Luft tanzten Jive zu „Don’t Stop Me Now“ von „Queen“

Philipp Boy und Patricija Ionel tanzten Wiener Walzer zu „Use Somebody“ von „Kings Of Leon“

Knossi und Isabel Edvardsson tanzten Rumba zu „Reality“ von Richard Sanderson

Timon Krause und Ekaterina Leonova tanzten Langsamen Walzer zu „Beneath Your Beautiful“ von Labrinth, Emeli Sandé

Mimi Kraus und Mariia Maksina tanzten Cha Cha Cha zu „Conchita“ von Lou Bega

Alex Mariah Peter und Alexandru Ionel tanzten Cha Cha Cha zu „Finally“ von Yves V, HUGEL

Natalia Yegorova und Andrzej Cibis tanzten Charleston zu „Milord“ von Edith Piaf

Anna Ermakova und Valentin Lusin tanzten Tango zu „Dance With Me“ von Debelah Morgan

„Let’s Dance“ 2023 – Wer tanzt mit wem? Die Tanzpaare in Staffel 16

In der „Kennenlernshow“ am 17. Februar wurden die Tanzpaare für die weiteren Shows der Staffel verkündet. Zusammen aufs „Let’s Dance“-Tanzparkett gehen:

Philipp Boy tanzt mit Patricija Ionel

Ali Güngürmüş tanzt mit Christina Luft

Timon Krause tanzt mit Ekaterina Leonova

Jens „Knossi“ Knossalla tanzt mit Isabel Edvardsson

Abdelkarim tanzt mit Kathrin Menzinger

Mimi Kraus tanzt mit Mariia Maksina

Younes Zarou tanzt mit Malika Dzumaev

Sharon Battiste tanzt mit Christian Polanc

Julia Beautx tanzt mit Zsolt Sándor Cseke

Alex Mariah Peter tanzt mit Alexandru Ionel

Chryssanthi Kavazi tanzt mit Vadim Garbuzov

Natalia Yegorova tanzt mit Andrzej Cibis

Anna Ermakova tanzt mit Valentin Lusin

Sally Özcan tanzt mit Massimo Sinató

Das Direktticket ging in der „Kennenlernshow“ an Anna Ermakova – sie kann damit in der ersten regulären Show in der kommenden Woche nicht ausscheiden und ist automatisch in Show 2 dabei.

„Let’s Dance – die Kennenlernshow“ am 17. Februar: Wer tanzt was mit wem?

„Let’s Dance“ ist am Freitag, 17. Februar, mit der „Kennenlernshow“ in eine neue Staffel gestartet. In dieser entschied sich, welcher Promi in den kommenden Wochen mit welchem Profitänzer oder welcher Profitänzerin auf dem Tanzparkett stehen wird.

Zunächst standen jedoch Gruppentänze an:

Julia Beautx, Sharon Battiste und Younes Zarou tanzten mit Christina Luft, Zsolt Sándor Cseke und Christian Polanc einen Cha Cha Cha auf „Pata Pata“ von Miriam Makeba

Sally Özcan, Chryssanthi Kavazi und Abdelkarim tanzten mit Ekaterina Leonova, Massimo Sinató und Vadim Garbuzov einen Charleston auf „Vielen Dank für die Blumen“ von Udo Jürgens

Jens „Knossi“ Knossalla, Philipp Boy und Ali Güngürmüş tanzten mit Isabel Edvardsson, Patricija Ionel und Mariia Maksina einen Tango auf „Just a Gigolo“ von David Lee Roth

Timon Krause und Mimi Kraus tanzten mit Malika Dzumaev und Kathrin Menzinger einen Quickstep auf „Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte“ von France Gall

Alex Mariah Peter, Natalia Yegorova und Anna Ermakova tanzten mit Valentin Lusin, Andrzej Cibis und Alexandru Ionel einen Langsamer Walzer auf „See The Day“ von Girls Aloud

„Let’s Dance“ 2023: Sendetermine

Eine neue Folge von „Let’s Dance“ läuft immer freitags um 20.15 Uhr bei RTL. Insgesamt umfasst die neue Staffel zehn reguläre Folgen, die Kennenlernshow, zwei Halbfinals und das Finale am 19. Mai.

Alle Sendtermine in der Übersicht:

Freitag, 17.02.2023, 20.15 Uhr, RTL – „Kennenlernshow“

Freitag, 24.02.2023, 20.15 Uhr, RTL – Folge 1

Freitag, 03.03.2023, 20.15 Uhr, RTL – Folge 2

Freitag, 10.03.2023, 20.15 Uhr, RTL – Folge 3

Freitag, 17.03.2023, 20.15 Uhr, RTL – Folge 4

Freitag, 24.03.2023, 20.15 Uhr, RTL – Folge 5

Freitag, 31.03.2023, 20.15 Uhr, RTL – Folge 6

Freitag, 14.04.2023, 20.15 Uhr, RTL – Folge 7

Freitag, 21.04.2023, 20.15 Uhr, RTL – Folge 8

Freitag, 28.04.2023, 20.15 Uhr, RTL – Folge 9

Freitag, 05.05.2023, 20.15 Uhr, RTL – Folge 10

Freitag, 12.05.2023, 20.15 Uhr, RTL – Halbfinale

Freitag, 19.05.2023, 20.15 Uhr, RTL – Finale

„Let’s Dance“ 2023: Wiederholung und Streaming

Neben der TV-Ausstrahlung bei RTL sind die „Let’s Dance“-Folgen auch auf der Streamingplattform RTL+ live zu sehen. Für den RTL-Livestream muss jedoch ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden. Auf RTL+ sind ganze Folgen von „Let’s Dance“ auch zum nachträglichen Abruf verfügbar.

Hier stellen wir Ihnen die Kandidaten und Kandidatinnen der 16. Staffel von „Let’s Dance“ einzeln vor:

Youtube- und Twitch-Star Knossi

Jens „Knossi“ Knossalla. © Quelle: King Entertainment GmbH

Jens „Knossi“ Knossalla (36) ist Youtube- und Twitch-Star. Er erlangte durch seine Teilnahme an verschiedenen Fernsehformaten sowie als Pokerkommentator, Moderator, Livestreamer und Partyschlagersänger Bekanntheit. Bei RTL moderierte er die Sendung „Täglich frisch geröstet“. Knossalla bezeichnet sich selbst als König des Internets.

Klitschko-Ex und Model Natalia Yegorova

Natalia Yegorova. © Quelle: IMAGO/Future Image

Natalia Yegorova (48) ist die Ex-Frau von Vitali Klitschko. Das Model war bis vor einigen Monaten mit dem Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew und mehrfachen Boxweltmeister verheiratet. Die beiden hatten 2022 bekanntgegeben, dass sie sich scheiden lassen.

Ex-„Bachelorette“ Sharon Battiste

Sharon Battiste. © Quelle: RTL / René Lohse

Sharon Battiste (31) war die RTL-„Bachelorette“ im vergangenen Jahr. Von Anfang 2018 bis Mitte 2021 gehörte sie mit ihrer Rolle Clara „Bo“ Borkmann zum Hauptcast der RTL-II-Sendung „Köln 50667″. Aufgrund kreisrunden Haarausfalls rasierte sie sich die Haare ab, trägt seitdem Glatze und wechselnde Perücken. Sie hat bereits Tanzerfahrung: Battiste war im Garde- und Showtanz aktiv und mehrere Jahre ehrenamtlich als Tanztrainerin tätig.

Comedian Abdelkarim

Abdelkarim. © Quelle: dpa

Abdelkarim (41, bürgerlich Abdelkarim Zemhoute) ist ein deutsch-marokkanischer Komiker, Kabarettist und Fernsehmoderator. Er wurde als Sohn marokkanischer Einwanderer in Bielefeld geboren. Seit 2007 ist er als Comedian aktiv, ging 2014 zum ersten Mal mit einem Soloprogramm auf Deutschland-Tournee. Seitdem war er auch in unzähligen TV-Shows zu Gast – zuletzt unter anderem bei „LOL: Last One Laughing“.

Model und Tochter von Boris Becker: Anna Ermakova

Anna Ermakova, Model und Tochter von Boris Becker. © Quelle: Düren/dpa

Anna Ermakova (22) ist ein britisches Model. Sie ist die Tochter des kürzlich aus dem Gefängnis entlassenen Boris Becker sowie von Angela Ermakowa. Sie ist das Kind, das aus der sogenannten „Besenkammeraffäre“ des Ex-Tennisstars hervorging. Nun kann Ermakova ihr Talent auch neben dem Laufsteg zeigen: „Ich wollte schon immer die Zeit und die Gelegenheit haben, auf eine professionelle Art und Weise tanzen zu lernen, und jetzt, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt ist“, sagt sie laut einer RTL-Mitteilung zu ihrer „Let’s Dance“-Teilnahme.

Model Alex Mariah Peter

Alex Mariah Peter. © Quelle: Gerald Matzka/dpa

Alex Mariah Peter (25) ist Model und wurde durch ihren Sieg bei der Prosieben-Show „Germany’s Next Topmodel“ im Jahr 2021 bekannt. In der 16. Staffel der Sendung von Heidi Klum setzte sich Alex Mariah Peter als erstes trans Model durch. Mit 21 hatte sie ihr Coming-out als Transgender, anschließend unterzog sie sich geschlechtsangleichenden Operationen.

Mentalist Timon Krause

Timon Krause. © Quelle: picture alliance / Geisler-Fotopress

Timon Krause (28) ist Mentalist und Buchautor. Mit 16 Jahren veröffentlichte Krause sein erstes Buch zum Thema Gedankenlesen namens „Du bist Mentalist!“. 2016 und 2017 wurde er als bester europäischer Mentalist ausgezeichnet. Krause tourt eigenen Angaben zufolge auf der ganzen Welt, er nahm zudem an einigen TV-Shows teil. 2020 folgte sein zweites Buch „Kennen wir uns? Eine Anleitung zur Menschenkenntnis“.

Schauspielerin und Influencerin Julia Beautx

Julia Beautx. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Julia Beautx (23, bürgerlich Julia Willecke) ist Schauspielerin, Youtuberin und Moderatorin. 2020 moderierte sie die Sendung „Ninja Warrior Germany Kids“. Auf Instagram folgen ihr 3,4 Millionen Fans. Aktuell ist Beautx in der ZDF-Serie „Gestern waren wir noch Kinder“, die seit dem 30. Dezember 2022 in der ZDF-Mediathek abrufbar ist, zu sehen.

Sternekoch Ali Güngörmüs

Ali Güngörmüs. © Quelle: Sandra Eckhardt/Dorling Kindersley Verlag/dpa-tmn

Ali Güngörmüs (46) ist ein deutsch-türkischer Sterne- und Fernsehkoch. Im Alter von zehn Jahren zog er mit seiner Familie nach Deutschland und machte hierzulande eine Ausbildung zum Koch. Er arbeitete anschließend in hochrangigen Restaurants. Heute betreibt Güngörmüs unter anderem das Restaurant Pageou in München. Im TV kennt man den 46-Jährigen unter anderem aus der ZDF-„Küchenschlacht“ sowie der Sendung „Grill den Henssler“.

Youtuberin Sally Özcan

Sally Özcan. © Quelle: picture alliance / Flashpic

Saliha „Sally“ Özcan (34) ist eine deutsch-türkische Grundschullehrerin, Youtuberin und Model. Unter dem Namen „Sallys Welt“ betreibt sie den erfolgreichsten Youtube-Kanal Deutschlands zum Thema Kochen und Backen. Ihren Kanal betreibt sie seit Ende 2011 und eröffnete 2020 ihren ersten Laden.

Ex-Kunstturner Philipp Boy

Philipp Boy. © Quelle: picture alliance / Eventpress

Philipp Boy (35) ist ehemaliger Kunstturner. Seine größten Erfolge im Turnen waren die Silbermedaillen im Mehrkampf bei den Turn-Weltmeisterschaften 2010 und 2011. Ein Jahr später trat er vom Turnsport zurück. Boy gab mentale Probleme nach einem Sturz am Reck als Grund an.

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi

Chryssanthi Kavazi. © Quelle: TVNOW / Benjamin Kampehl

Chryssanthi Kavazi (33) ist als Schauspielerin aus der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) bekannt. Dort verkörpert die Deutschgriechin seit 2017 Laura Weber beziehungsweise Laura Lehmann. Kavazi ist seit 2018 mit dem Schauspieler Tom Beck (44, „Alarm für Cobra 11″) verheiratet. Die beiden lernten sich 2015 bei den Dreharbeiten zur Serie „Einstein“ kennen. Sie haben einen gemeinsamen Sohn, der 2019 zur Welt kam.

Influencer Younes Zarou

Younes Zarou. © Quelle: IMAGO/Gartner

Younes Zarou (24) ist Influencer. Er ist Deutschlands reichweitenstärkster Nutzer der Plattform Tiktok. Zarou betreibt zwei Tiktok-Accounts: einen internationalen mit knapp 50 Millionen Followern und einen deutschen mit knapp fünf Millionen Followern.

Ex-Handballspieler Michael „Mimi“ Kraus

Michael „Mimi“ Kraus. © Quelle: Daniel Naupold/dpa

Michael „Mimi“ Kraus (39) ist ehemaliger Handballspieler. In seiner Karriere war er unter anderem für Frisch Auf Göppingen, die TBV Lemgo und den HSV Hamburg aktiv. Mit dem HSV gewann er 2011 die deutsche Meisterschaft und wurde 2013 Champions-League-Sieger. Als Nationalspieler absolvierte Kraus insgesamt 128 Spiele und warf dabei 401 Tore. 2007 wurde er Weltmeister mit der Nationalmannschaft im eigenen Land.

Profis bei „Let’s Dance“ 2023: Das sind die Tänzerinnen und Tänzer in Staffel 16

Um sich auf dem Tanzparkett bestmöglich zu präsentieren, sind die Promis auf das Coaching ihrer Profitanzpartnerinnen und -partner angewiesen. In der 16. Staffel sind folgende Tänzerinnen und Tänzer dabei:

Massimo Sinató

Ekaterina Leonova

Christian Polanc

Renata Lusin

Valentin Lusin

Christina Luft

Andrzej Cibis

Vadim Garbuzov

Kathrin Menzinger

Isabel Edvardsson

Zsolt Cseke

Patricija Ionel

Alexandru Ionel

Mariia Maksina

Wer sitzt in der Jury von „Let’s Dance“ 2023?

Wie gewohnt bewerten Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González die Tanzperformance der prominenten Kandidatinnen und Kandidaten. Das Jurorentrio ist für seine fachkundige Kritik bekannt: Joachim Llambi ist ein ehemaliger Turniertänzer und seit Karriereende als Wertungsrichter tätig. Motsi Mabuse ist ebenfalls Wertungsrichterin und nahm als Profitänzerin an der zweiten und dritten Staffel von „Let’s Dance“ teil. Seit 2019 ist sie zudem Jurymitglied der britischen Ausgabe „Strictly Come Dancing“. Choreograf und Model Jorge González ist seit 2013 Jurymitglied bei „Let’s Dance“. Vielen ist der gebürtige Kubaner als Laufstegtrainer aus „Germany’s Next Topmodel“ bekannt.

Moderiert wird die 16. Staffel inzwischen zum sechsten Mal von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich.

„Let’s Dance“: So funktioniert die Show

Bei „Let’s Dance“ werden prominenten Kandidatinnen und Kandidaten professionelle Tanzpartnerinnen und Tanzpartner zur Seite gestellt. Diese üben mit den meist unerfahrenen Laien jede Woche einen neuen Tanz ein, der dann in der Liveshow vorgestellt wird.

Die dreiköpfige Jury bewertet die Darbietung und vergibt eine Note zwischen eins und zehn. Das Tanzpaar mit der niedrigsten Jurywertung erhält einen Punkt. Die Punkte für das bestbewertete Team richten sich nach der Anzahl der verbleibenden Kandidaten – höchstens also 14. Zusätzlich dazu stimmen die Zuschauer telefonisch über ihren Favoriten ab. Auch hier werden Punkte zwischen eins (für die wenigsten Anrufe) und maximal 14 (je nach Anzahl verbliebener Kandidatinnen und Kandidaten) vergeben. Am Ende werden Jury- und Publikumspunkte zusammengezählt und das Tanzpaar mit den wenigsten Punkten scheidet aus. Bei Gleichstand scheidet das Team mit der niedrigsten Zuschauerwertung aus.

