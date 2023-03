„Let’s Dance”-Liebling Anna Ermakova bekommt Unterstützung von ihrer Mutter

Freitagabend wird wieder getanzt: Wenn ab 20.15 Uhr die nächste Folge der RTL-Show „Let’s Dance” ausgestrahlt wird, ist auch Anna Ermakova wieder auf der Tanzfläche zu sehen. Die junge Frau, die am Mittwoch ihren 23. Geburtstag feierte, bekommt diese Woche Besuch von ihrer Mutter Angela. Und die ist mächtig stolz auf ihre Tochter, wie sie im Interview mit RTL erzählt.

„Ich habe manchmal Tränen in den Augen”, sagt Angela Ermakova. „Ich bin natürlich so emotional, weil ich ihre Mutter bin. Aber ich glaube, die anderen Zuschauer berührt es genauso.” Am Freitagabend fiebert die 55-Jährige live im Studio mit, wenn Tochter Anna und ihr Tanzpartner Valentin Lusin Jury und Publikum wieder begeistern wollen.

Die Tochter von Tennislegende Boris Becker und Angela Ermakova hat sich in der Tanzshow zur Titelfavoritin und zum Publikumsliebling entwickelt. Das ist für die Kandidatin, die in London geboren wurde, nicht selbstverständlich: „Ich bin so überwältigt von all den positiven Nachrichten und Kommentaren”, sagt die 23-Jährige. Über die Unterstützung durch ihre Mutter freut sie sich natürlich, auch wenn ihre Gedanken manchmal darum kreisen: „Oh, was denkt sie? Hat sie eine gute Zeit?” - das gehe ihr manchmal durch den Kopf. Und dann, in einem charmanten Englisch-Deutsch-Mischmasch, sagt sie: „Mein Gehirn ist not just on the Tanzfläche.”

Für Angela Ermakova ist die Show etwas Besonderes, weil ihre Tochter zeigen könne, wer sie wirklich sei. „Ich bin extrem stolz. Für mich ist es wie die Geschichte von Cinderella. Und jetzt ist es Annas Ball und sie gibt ihr Bestes.”

