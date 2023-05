„Königin“ Anna Ermakova gewinnt „Let‘s Dance“

Sie eroberte im Flug die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer, war bereits nach ihrem ersten Auftritt große Favoritin – und ist jetzt „Dancing Star 2023″: Anna Ermakova (23) hat die RTL-Show „Let‘s Dance“ gewonnen. Mit drei Tänzen für die Geschichtsbücher sicherte sich die Tochter von Ex-Tennisstar Boris Becker und Model Angela Ermakova am Freitagabend den Sieg in der 16. Staffel des Wettbewerbs.

+++ Das „Let‘s Dance“-Finale im Liveticker zum Nachlesen +++

Drei Mal erhielt Ermakova im Finale von der Jury die Höchstwertung von 30 Punkten, im Laufe der aktuellen Staffel gelang ihr das sogar elf Mal – damit übertraf sie die Serie der zehn Bestbewertungen von Ella Endlich. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer konnte die Tochter von Boris Becker einmal mehr mit ihren Auftritten begeistern – um kurz vor halb eins nachts reckte sie den Siegerpokal fröhlich kreischend in die Höhe.

Ermakova schwebte bei der Live-Sendung unter anderem in einem Freestyle-Auftritt als Alice im Wunderland über die Tanzfläche. Zuvor hatte sie mit ihrem Profi-Tanzpartner Valentin Lusin (36) einen leidenschaftlichen Tango und einen langsamen Walzer in Perfektion hingelegt. „Ich bin von England nach Deutschland gekommen, um zu tanzen. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier mit so offenen Armen aufgenommen werde“, sagte das Model sichtlich gerührt in einem Sprachmix aus Deutsch und Englisch. „Ich bin total sprachlos“ - und schickte im Siegerinterview Küsschen an die Zuschauerinnen und Zuschauer nach Hause.

Das Nachsehen hatte trotz ebenfalls begeisternder Leistungen die Schauspielerin und Youtuberin Julia Beautx (24) mit deren Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (35), die zweite wurde. Auf Platz drei landete Ex-Kunstturner Philipp Boy (35) mit Profitänzerin Patricija Ionel (28). Erstmals seit 2018 standen zwei Frauen im Finale.

Anna Ermakova: „Die Königin dieser Staffel“

Die Jury hatte Ermakova zuvor erneut mit Lob überhäuft. „Du hast die Gabe, zu performen - du bist ein Unikat! In ein paar Jahren werden wir immer noch von Anna Ernakova sprechen“, sagte Motsi Mabuse. Jorge González wurde emotional, als er über die 23-Jährige sprach: „Wenn du tanzt, vergisst du alle Sorgen in dieser Welt. Heute Abend waren alle gut, aber das war ein anderes Niveau.“ Und auch der als durchaus kritisch bekannte Joachim Llambi lobte überschwänglich: „Du hast in dieser Staffel in allen 13 Shows verzaubert und dieses Sahnehäubchen oben drauf gesetzt. Du bist für mich heute Abend die Königin dieser Staffel.“

Unterstützung bekam Anna Ermakova beim Finale auch von ihren Eltern: Mama Angela fieberte im Studio mit, Papa Boris Becker sendet am Freitag noch emotionale Grüße bei Instagram: „Liebe Anna, heute ist Dein großer Tag und ganz Deutschland fiebert mit Dir mit“, sagte der 55-Jährige in einem Video. „Und egal, wie es ausgehen wird: Die Herzen der Deutschen hast du schon erobert - und zwar im Sturm. Dein Talent, deine Disziplin, deine Leistung und - noch mehr - deine Persönlichkeit sind hervorragend. Und ich könnte stolzer nicht sein.“

