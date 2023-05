Litauen beim ESC 2023: der Act, der Song, die Aussichten

Die legendäre Musikmetropole Liverpool ist Gastgeber des 67. Eurovision Song Contests. 26 Länder kämpfen am Samstag um den ESC-Titel 2023. Wir stellen die Teilnehmenden und ihre Songs vor – hier: Monika Linkytė aus Litauen.

Litauen beim ESC: Statistik und Chancen

ESC-Teilnahmen: 23 (inklusive Liverpool 2023)

ESC-Siege: 0 (einmal sechster Platz)

Prognose 2023: Bei den Wettanbietern hat Litauen derzeit eine Gewinnchance von weniger als einem Prozent. Stand: 11.5.2023

Das ist Monika Linkytė

Auch die litaische Sängerin Monika Linkyté ist eine ESC-Rückkehrerin (wie Loreen aus Schweden und andere): 2015 in Wien trat sie im Duett mit Kollegin Vaidas Baumila an (Platz 18 damals). Nun geht sie als Solistin an den Start - und zog etwas überraschend im zweiten Halbfinale in die Schlussrunde ein.

Das ist der Song

Auch ihr Lied ist - wie viele andere Beiträge im ESC-Jahrgang 2023 - ein Appell zur Selbststärkung, quasi eine Wellnesshymne für inneres Wohlbefinden. Sie blickt zurück auf die düsteren Jahre ihrer Jugend, die sie nun hinter sich gelassen zu haben hofft. Man würde ihr wünschen, dass das Finalergebnis am Sonnabend an diesem Zustand nichts ändert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Das sind die Lyrics von „Stay“:

Čiūto tūto

Čiūto tūto





I‘ve carried sadness with me

I hid it well since sixteen

And all the crying all the fighting

It kept putting out the fire

That burned so bright within me





As I look back to all these years

To broken dreams disguising fear

Being someone that I‘m really not

Just stay with me

My heart is bleeding

I need your healing





Oh oh oh (oh oh)

Wait for me

Well it ain‘t easy

To love someone like me





Čiūto tūto

Čiūto tūto

Čiūto tūto

Finally my heart is beating





Čiūto tūto

Čiūto tūto

Čiūto tūto

Finally my heart is beating





I took it all on myself

I asked for nobody‘s help

Had to taste it

And embrace it

All the bitterness of failure

To find myself within me





Just stay with me

My heart is bleeding

I need your healing

Wait for me

Well it ain‘t easy

To love someone like me





Čiūto tūto

Čiūto tūto

Čiūto tūto

Finally my heart is beating





Čiūto tūto

Čiūto tūto

Čiūto tūto

Finally my heart is beating





Just stay

Oh oh oh oh oh oh

Just stay

Oh oh oh oh oh oh





Čiūto tūto

Čiūto tūto

Čiūto tūto





Čiūto tūto

Čiūto tūto

Čiūto tūto





(Text: Krists Indrišonoks, Monika Linkytė)