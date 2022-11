Der Comedy-Hit „LOL: Last One Laughing“ bringt Millionen Menschen, nicht nur in Deutschland, zum Kreischen. Bei den diesjährigen International Emmys muss sich die Serie allerdings geschlagen geben.

Michael Bully Herbig bei der Premiere der dritten Staffel der Comedy-Gameshow „LOL: Last One Laughing“.

Comedy-Serie „LOL: Last One Laughing“ geht bei International Emmys leer aus

New York. Die deutsche Ausgabe der Comedy-Serie „LOL: Last One Laughing“ ist bei den diesjährigen International Emmys leer ausgegangen. Die von Michael Herbig für den Amazon-Dienst Prime Video moderierte Streaming-Show, die im April 2023 in den vierten Durchgang starten soll, musste sich bei der Gala am Montagabend in New York in der Kategorie „Non-Scripted Entertainment“ der australischen Reality-Serie „Love on the Spectrum“ geschlagen geben.

Volker Neuenhoff (links) und Otto Steiner von der deutschen Comedy-Serie „LOL: Last One Laughing“ waren bei den 50. International Emmy Awards im New York Hilton Midtown zu Gast. © Quelle: Charles Sykes/Invision/AP/dpa

Das Format „LOL: Last One Laughing“, das es auch in anderen Ländern gibt, war in Deutschland erstmals im April 2021 an den Start gegangen. Das Konzept: Eine Reihe von Entertainern und Comedians versucht über mehrere Stunden, sich in einem Studio gegenseitig zum Lachen zu bringen. Es gewinnt derjenige Kandidat, der nicht lacht. Die Gewinner der ersten drei Staffeln waren Max Giermann, Torsten Sträter und Anke Engelke.

Die International Emmys sind der weltweite Ableger des wichtigsten Fernsehpreises der Welt. Auch die für nichtamerikanische Produktionen vergebenen Auszeichnungen sind sehr begehrt, haben aber nicht den Stellenwert der in Los Angeles vergebenen US-Preise. Im vergangenen Jahr war ZDF-Intendant Thomas Bellut ausgezeichnet worden.

