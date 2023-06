Gründungsfeier in Hannover: Neue Madsack Stiftung will Qualitätsjournalismus fördern

Der traditionsreiche Ort erstrahlte in einem ganz neuen Licht – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Die berühmte Kuppel des Anzeiger-Hochhauses in Hannover war von innen in einem fast mystischen Blau illuminiert. Dass die oberen Etagen des Gebäudes derzeit eine Baustelle sind, passte prächtig ins Konzept: Rund 100 illustre Gäste hatten sich dort jetzt versammelt, um einen neuen Aufbruch zu feiern – „an einem Ort, an dem einerseits Neues entsteht, der andererseits viel Geschichte atmet“, wie Sylvia Madsack es formulierte.

Ihr Großvater, August Madsack, hatte in Hannover einst jenen Verlag gegründet, aus dem die heutige Madsack Mediengruppe hervorging. Die Enkelin, selbst eine erfolgreiche Schriftstellerin („Enriettas Vermächtnis“), hat hier jetzt als Privatperson die Madsack Stiftung ins Leben gerufen. Diese hat sich die Förderung von Qualitätsjournalismus zum Ziel gesetzt.

Die Stiftung unterstützt Journalistinnen und Journalisten, die angesichts rasanter Veränderungen in der Gesellschaft und in der Medienbranche solide Recherchen betreiben – und so letztlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt stützen.

„Wir möchten unabhängigen Journalismus stärken, der auf Fakten basiert und nicht von einem ideologisch motivierten Aktivismus geprägt ist“, sagt Sylvia Madsack. „Redliche journalistische Arbeit muss immer der Wahrheit verpflichtet sein.“

„Journalistinnen und Journalisten spielen eine unverzichtbare Rolle bei der Wahrung der Demokratie, indem sie die Gesellschaft informieren, Orientierung geben, Missstände aufdecken und eine Stimme für diejenigen sind, die sonst ungehört bleiben würden“, sagt Thomas Düffert. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Madsack Mediengruppe engagiert sich auch im Vorstand der Stiftung.

Thomas Düffert dankte Sylvia Madsack für ihre Initiative: „Diese Stiftung wird jungen Journalistinnen und Journalisten dabei helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, indem sie ihnen Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten bietet“, sagte er. „Und sie wird auch Projekte und Initiativen unterstützen, die journalistische Integrität, Qualität und Vielfalt fördern.“

Dem Stiftungsvorstand gehört neben der Vorsitzenden Sylvia Madsack und ihrem Stellvertreter, dem Bestsellerautor Takis Würger („Unschuld“), zudem noch der hannoversche Jurist Valentin R. Seidenfus von der renommierten Kanzlei KSB Intax an. Als Geschäftsführer fungiert Hendrik Brandt, langjähriger Chefredakteur in der Madsack Mediengruppe.

Wie zeitgemäßer, aufklärender Journalismus heute aussehen kann, machte die Verleihung der erstmals vergebenen Madsack Awards an drei herausragende Publizistinnen deutlich: Die Madsack Stiftung prämiert mit der Auszeichnung, die mit jeweils 5000 Euro dotiert ist, künftig Redaktionen oder Persönlichkeiten für besondere journalistische Leistungen.

Hendrik Brandt mit Preisträgerinnen Katharina Nocun (l) und Pia Lamberty (r). © Quelle: Rainer Droese

Diese hat Franziska Klemenz unzweifelhaft vorzuweisen: Als Reporterin berichtete die 30-Jährige zunächst für die „Sächsische Zeitung“ und dann für „Table.Media“ unter anderem über Rechtsradikale in Dresden, über Pegida-Demonstrationen und Kundgebungen sogenannter Querdenker. „Diese junge Frau wurde während der Arbeit mit Flaschen beworfen, beschimpft, bedroht“, sagte Takis Würger in seiner Laudatio. „Sie hat beispielgebend gezeigt, wie mutiger Journalismus aussehen kann.“

Im Geiste der Aufklärung wirken auch die Autorinnen Pia Lamberty und Katharina Nocun: In bislang drei Büchern haben sie präzise analysiert, wie Verschwörungsmythen entstehen. In ihrem jüngsten Buch „Gefährlicher Glaube“ etwa beschäftigen sie sich mit den Phänomenen der Esoterik. „Alle drei Bücher zeichnet aus, dass sie nicht billig belehren“, sagte Hendrik Brandt in seiner Laudatio. „Vor allem ‚Gefährlicher Glaube‘ ist ein wunderbarer Beleg dafür, dass es auch unter Sachbüchern echte Pageturner geben kann“, sagte Brandt. Etwas Besseres lässt sich über publizistische Arbeiten kaum sagen.