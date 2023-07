Mai Thi Nguyen-Kim erhält den Kulturpreis Deutsche Sprache

Baden-Baden. Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, das Deutsche Gymnasium in Tallinn und das Digitale Wörterbuch Deutsche Gebärdensprache werden mit dem Kulturpreis Deutsche Sprache 2023 ausgezeichnet. Als erste Naturwissenschaftlerin erhalte Nguyen-Kim den mit 30.000 Euro dotierten Jacob-Grimm-Preis, teilten die Eberhard-Schöck-Stiftung und die Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung am Montag in Baden-Baden mit. Die Preisverleihung findet am 30. September in Baden-Baden statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die promovierte Chemikerin werde für ihre klare, verständliche und moderne Sprache geehrt, mit der sie einem breiten Publikum komplexe wissenschaftliche Inhalte vermittle, hieß es in der Begründung der Jury. Zudem habe sie einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der deutschen Wissenschaftssprache in sozialen Medien geleistet und damit viele junge Menschen erreicht.

Deutsche Gymnasium Tallinn gewinnt Initiativpreis

Den mit 5.000 Euro dotierten Initiativpreis Deutsche Sprache erhält das Deutsche Gymnasium Tallinn. Mit zahlreichen Initiativen und phantasievollen Ideen fördere die Schule die deutsche Sprache über den schulischen Kontext hinaus und sichere ihr einen besonderen Stellenwert in der estnischen Bildungslandschaft, so die Mitteilung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der undotierte Institutionenpreis Deutsche Sprache 2023 geht an das Digitale Wörterbuch Deutsche Gebärdensprache (DW-DGS), das am Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser an der Universität Hamburg angesiedelt ist.

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Auch Lindenberg, Loriot und Tukur gewannen Preis

Der Kulturpreis Deutsche Sprache wird seit 2001 von der Eberhard-Schöck-Stiftung verliehen, in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Ausgezeichnet werden Personen, Institutionen und Initiativen, die sich in besonderem Maße um die deutsche Sprache verdient gemacht haben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Udo Lindenberg, Cornelia Funke, Loriot, Ulrich Tukur und die Fantastischen Vier.

RND/epd