„maischberger. die woche“: aktuelle Gäste und Themen

Star-Besetzung: Roland Emmerich dreht Gladiatoren-Serie

Für den US-Streamingdienst Peacock dreht Hollywood-Regisseur Roland Emmerich eine Serie über römische Gladiatoren. In „Those About To Die“ soll eine wahre Starbesetzung zu sehen sein. Laut des Regisseurs sind unter anderen Iwan Rheon (Game of Thrones) und Johannes Haukur Johannesson („Vikings: Valhalla“) dabei.