„maischberger. die woche“: aktuelle Gäste und Themen

In der ARD-Talkshow „maischberger. die woche“ liefert Moderatorin Sandra Maischberger den wöchentlichen Rückblick auf Politik und Gesellschaft. Stets dabei: prominente Gäste und jede Menge Fragen zu verschiedenen Themen, die das Land in dieser Woche bewegt haben. Hier werfen wir einen Blick auf die nächste Ausgabe.

Sandra Maischberger: Die Gäste und Themen am Mittwoch, 29.03.2023

Deutschland sucht dringend Fachkräfte. Knapp zwei Millionen Stellen sind derzeit unbesetzt. Wie kann der Personalbedarf gedeckt werden? Müssen wir in Zukunft alle mehr und länger arbeiten? Darüber diskutieren der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und der stellvertretende CDU-Vorsitzende Carsten Linnemann.

Vor zweieinhalb Jahren entführte das iranische Regime ihren Vater. Im Februar wurde der Deutsch-Iraner von einem Gericht in Teheran zum Tode verurteilt. Über ihre Bemühungen, den Vater zu retten, und ihre Forderungen an die Bundesregierung spricht Gazelle Sharmahd im Studio mit dem FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Kabarettist Mathias Richling, die Chefredakteurin der Welt am Sonntag Dagmar Rosenfeld und der Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen.

Alle Gäste in der Übersicht:

Hubertus Heil (SPD) – Bundesarbeitsminister

Carsten Linnemann – stellvertretender CDU-Vorsitzender

Gazelle Sharmahd – Deutsch-Iranerin

Bijan Djir-Sarai – FDP-Generalsekretär

Mathias Richling – Kabarettist

Dagmar Rosenfeld – Chefredakteurin von Welt am Sonntag

Markus Feldenkirchen – Spiegel-Autor

„maischberger. die woche“: Sendezeit und Wiederholungen

Regulär strahlt die ARD eine neue Ausgabe um 22.50 Uhr im Ersten aus.

Sendebeginn für die Ausgabe am Mittwoch, den 29. März ist um 22.50 Uhr.

Zeitgleich ist „maischberger. die woche“ auf tagesschau24 zu sehen. Wiederholungen der aktuellen Ausgabe laufen in der Regel auf verschiedenen Sendern der ARD.

Das sind die Wiederholungstermine der Sendung am Mittwoch, 29.03.2023:

Do., 30.03.23 | 00:20 Uhr | WDR

Do., 30.03.23 | 03:40 Uhr | Das Erste

Do., 30.03.23 | 20:30 Uhr | tagesschau24

Fr., 31.03.23 | 01:05 Uhr | 3sat

Zusätzlicher Sendeplatz für Sandra Maischberger

Seit Mai 2022 läuft „maischberger. die woche“ statt einmal, zweimal die Woche. Zusätzlich zum bisherigen Sendeplatz am Mittwochabend läuft eine Ausgabe am Dienstag. Die Umstellung erfolgte nach Senderangaben im Zuge einer Programmreform.

„maischberger. die woche“ im Livestream sehen

Parallel zur Ausstrahlung im Free-TV ist die aktuelle Ausgabe von „maischberger. die woche“ auch über den Livestream des Ersten im Internet zu sehen. In der ARD-Mediathek lässt sich die aktuelle Sendung zudem auch zeitversetzt anschauen, ein pünktliches Einschalten zum Sendebeginn ist also nicht nötig.

Hier geht’s zur ARD-Mediathek.

Sämtliche Ausgaben von „maischberger. die woche“ sowie Einzelgespräche und frühere Folgen der Talkshow stehen Nutzern online auf Abruf zur Verfügung.

Wer ist Sandra Maischberger?

Sandra Maischberger ist eine deutsche Journalistin, Moderatorin, Produzentin und Buchautorin. Die 1966 in München geborene Talkshow-Moderatorin lebte einen Teil ihrer Kindheit in Rom und absolvierte ihr Abitur im Jahr 1985 in Garching. Noch im selben Jahr startete sie ihre berufliche Karriere beim Radiosender Bayern 2. Nebenbei arbeitete sie als freie Mitarbeiterin für verschiedene Zeitungen und Hörfunksender. Nach Anstellungen im Privatfernsehen folgte Anfang der 2000er Jahre der Wechsel zur ARD. Seit September 2003 moderiert die mehrfach ausgezeichnete Journalistin die wöchentlich inzwischen zweimal erscheinende Talkshow „maischberger. die woche“ (bis 2016 „Menschen bei Maischberger“).

Sandra Maischberger ist mit dem Kameramann Jan Kerhart verheiratet. Das Paar hat einen Sohn und lebt in Berlin.

RND/pf mit Material von ARD