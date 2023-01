„Make Love, Fake Love“: Alle Sendetermine und Infos zur Datingshow mit Yeliz Koc

RTL bringt eine weitere Datingshow auf den Markt: Bei „Make Love, Fake Love“ soll Realitystar Yeliz Koc einen Mann finden. Der Haken: Nicht alle Kandidaten meinen es ernst mit ihr.

Worum geht’s bei „Make Love, Fake Love“, und wie funktioniert die Show?

Das Konzept der Sendung stammt aus Großbritannien und wurde dort 2021 erstmals unter dem Titel „Ready to Mingle“ ausgestrahlt. Nun gibt es die Show auch in Ungarn und Deutschland, hierzulande unter dem Titel „Make Love, Fake Love“. Eine Singlefrau, in dieser Staffel Yeliz Koc, zieht mit zehn Männern in eine Villa ein. Sie soll die Kandidaten kennenlernen und sich in sie verlieben.

Dabei ist aber Vorsicht geboten: Denn nicht alle Männer sind Singles. Einige täuschen ihre Liebe zu Yeliz nur vor, andere meinen es ernst mit ihr – welcher Mann in welche Kategorie fällt, muss Yeliz herausfinden. Denn entscheidet sie sich im Finale für einen vergebenen Kandidaten, darf der das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro behalten. Wählt Yeliz einen Single, teilt sich das Paar die Siegprämie.

Die TV-Show ist nicht nur für Yeliz herausfordernd. Die vergebenen Männer müssen auch ihre Mitstreiter überzeugen, dass sie Single sind – denn schnell entstehen in der Villa Misstrauen und Gerüchte. Zusätzlich erschwert wird es den vergebenen Männern dadurch, dass ihre Freundinnen die Bilder aus der Villa argwöhnisch beobachten. Wie weit gehen ihre Männer für den Sieg? Küssen sie Yeliz, obwohl sie vergeben sind? Oder landen sie gar im Bett?

Nicht alle Männer können in der Villa bleiben. Yeliz und die Freundinnen der vergebenen Männer können Kandidaten nominieren. Über den Rauswurf entscheidet dann Yeliz. Anschließend wird enthüllt, ob der Kandidat Single war oder nicht. Damit die Villa nicht zu leer wird, ziehen immer wieder neue Männer ins Haus ein.

Sendetermine von „Make Love, Fake Love“ 2023

Die aktuelle Staffel hat am 29. Dezember 2022 begonnen. Seitdem werden immer am Donnerstag neue Folgen veröffentlicht. Nachdem die ersten beiden Folgen im Doppelpack ausgestrahlt wurden, werden seither pro Woche Einzelfolgen veröffentlicht. So geht es weiter bis zum Finale, das voraussichtlich wieder als Doppelfolge gezeigt wird. Insgesamt kommen so zwölf Folgen zusammen. Die Sendetermine in der Übersicht:

Folge eins: Donnerstag, 29.12.2022

Folge zwei: Donnerstag, 29.12.2022

Folge drei: Donnerstag, 5.1.2023

Folge vier: Donnerstag, 12.1.2023

Folge fünf: Donnerstag, 19.1.2023

Folge sechs: Donnerstag, 26.1.2023

Folge sieben: Donnerstag, 2.2.2023

Folge acht: Donnerstag, 9.2.2023

Folge neun: Donnerstag, 16.2.2023

Folge zehn: Donnerstag, 23.2.2023

Folge elf: Donnerstag, 2.3.2023 (voraussichtlich)

Folge zwölf: Donnerstag, 2.3.2023 (voraussichtlich)

Wo ist „Make Love, Fake Love“ zu sehen?

Die Reality-Show ist bei RTL Plus (früher TV Now) im Stream abrufbar. Dort zählt die Sendung zum Premium-Angebot, ist also nur mit einem kostenpflichtigen Account abrufbar. Das Premium-Paket ist die ersten 30 Tage kostenlos, danach kostet es 4,99 Euro pro Monat. Eine Ausstrahlung im Free-TV ist laut RTL nicht geplant. Damit geht der Sender ähnlich wie bei „Are You The One?“ und weiteren Datingshows vor, die ebenfalls nur online gezeigt werden.

Wer ist Yeliz Koc?

In der Sendung dreht sich alles um die einzige Frau: Yeliz Koc. Die 29-Jährige ist keine Unbekannte im deutschen Reality-TV. Aufmerksamkeit erhielt sie beim „Bachelor“ 2018, wo sie Daniel Völz nach ihrem Rauswurf eine Ohrfeige verpasste. Im Anschluss war sie bei „Bachelor in Paradise“ und im „Sommerhaus der Stars“. 2022 nahm die Influencerin aus Hannover dann am „Kampf der Realitystars“ teil.

In der Liebe hatte Yeliz Koc bisher wenig Glück: Unter anderem kam sie durch „Bachelor in Paradise“ mit Johannes Haller zusammen, die Beziehung hielt bis Dezember 2019. Zwei Jahre später kam sie dann mit Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht zusammen. Nach kurzer Zeit verkündeten die beiden im Februar 2021 die Schwangerschaft von Yeliz. Doch noch vor der Geburt von Tochter Snow Elaine trennte sich das Paar. Bei „Make Love, Fake Love“ setzt Yeliz Koc nun ihre Reality-TV-Karriere fort.

Wer sind die Kandidaten bei „Make Love, Fake Love“?

Zu Beginn der Show sind insgesamt zehn Männer in die Villa eingezogen. Die Konstellation ändert sich zwar durch Rauswürfe und Einzüge, die Anfangskandidaten haben aber die meiste Zeit, um Yeliz von sich zu überzeugen.

Bryan kommt aus Schifferstadt, ist aber in den USA geboren. Der gelernte Schlosser arbeitet aktuell als Personaltrainer und Ernährungsberater. Bryan ist 32 Jahre alt.

Frederik arbeitet als Barkeeper in Düsseldorf. Vielleicht ein Vorteil: Der 32-Jährige ist auch Dating-Coach.

Sidar arbeitet als Store-Manager. Der 22-jährige Krefelder musste eine Fußballkarriere wegen einer Knieverletzung auf Eis legen.

Musti kommt wie Yeliz aus Hannover. Er arbeitet als Zeitsoldat bei der Bundeswehr und ist 24 Jahre alt.

Der 26-jährige Jannik hat bisher viel Wert auf die Karriere gelegt. Mit einem Freund leitet er eine Videoproduktionsfirma. Jannik kommt aus Schwalmstadt.

Ilias arbeitet in einem Corona-Testzentrum, hofft aber insgeheim auf eine Karriere als Sänger. Mit 22 Jahren ist der Bremer der jüngste Kandidat.

Der Kölner Chris arbeitet als Sozialversicherungsfachangestellter. Der 32-Jährige gilt als Schwiegermutterliebling.

Ermin ist in Bosnien geboren und lebt heute in Oberhausen. Ermin ist 34 Jahre alt und arbeitet als Head of Social Media in einer Influencer-Agentur, nebenbei ist er Model.

Cem kommt aus Berlin und arbeitet als Automobilkaufmann. Er ist 27 Jahre alt .

Halbitaliener Fabio sticht mit seiner Art aus der Runde heraus. Der 29-Jährige arbeitet als Staubsaugerverkäufer. Ob er auch sich selbst bei Yeliz gut verkaufen kann?

Wer moderiert „Make Love, Fake Love“?

Die Moderation von „Make Love, Fake Love“ übernimmt Janin Ullmann. Die 41-Jährige steht Yeliz auch als Unterstützung zur Seite. Ihre Karriere begann Ullmann bei dem Musiksender Viva. Danach moderierte sie verschiedene Shows im Privatfernsehen, ab 2012 war sie auch im NDR zu sehen, unter anderem bei der Satireshow „extra 3″. Als Schauspielerin gelang ihr der Durchbruch als Lotta und Alex in der Pro-Sieben-Telenovela „Lotta in Love“.

Wo wurde „Make Love, Fake Love“ gedreht?

Die Villa, in die Yeliz und die Männer eingezogen sind, steht auf Mallorca.

