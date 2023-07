„Marie Antoinette“: vom seelisch ungesunden Leben bei Hofe

Die Hochzeitsnacht ist der blanke Horror. Der ganze Hofstaat hat sich im Schlafgemach versammelt. Links die Frauen, rechts die Männer und an der Stirnseite der König. Braut und Bräutigam stehen sich an den Bettkanten gegenüber. Ihnen werden die Nachtgewänder abgestreift. Nackt stehen sie vor dem geifernden Publikum, bevor sie unter die Bettdecke schlüpfen.

Auf einen Wink des König werden Schalen mit Papierkugeln gereicht, die von den Umstehenden unter fröhlichem Gelächter auf das Brautpaar geworfen werden. Schließlich ziehen sich alle zurück. Aber der Bräutigam schaut die Braut nicht einmal an, legt ein zusammengefaltetes Kissen als Barriere in die Mitte des Bettes und dreht sich von ihr weg. Als sie ihn schüchtern an der Schulter berührt, ergreift der Prinz Hals über Kopf die Flucht. Und natürlich schaut hinter jeder Tür ein neugieriger Zuschauer durch das Schlüsselloch. Gerade einmal 14 Jahre alt ist Marie Antoinette (Emilia Schüle), als sie 1770 von ihrer Mutter, der österreichischen Königin Maria Theresia (Marthe Keller), nach Versailles geschickt wird, um den französischen Thronfolger Louis (Louis Cunningham) zu ehelichen. Die Hochzeit ist ein wichtiges diplomatisches Puzzlestück im geostrategischen Machtpoker der Habsburger Monarchie.

„Marie Antoinette“ ist eine Koproduktion von Canal+ und BBC

Aber der beiderseitige Vertrag gilt erst als besiegelt, wenn aus der Ehe ein männlicher Erbe hervorgegangen ist. Und das kann dauern. Denn nicht nur die blutjunge Marie Antoinette hat keinerlei Vorstellung von Sexualität. Auch der introvertierte Prinz ist diesbezüglich vollkommen unerfahren und beschäftigt sich lieber mit Tauben und Pferden. Elf Jahre wird es dauern, bis der ersehnte männliche Erbe geboren wird – und dieser Zeitspanne ist die erste Staffel der britisch-französischen Serie „Marie Antoinette“ gewidmet. Die Koproduktion von Canal+ und BBC, die nun bei Disney+ dem internationalen Publikum zugänglich gemacht wird, versteht sich als feministische Blickvariante auf das Leben der letzten Königin vor der Französischen Revolution. Das Drehbuch stammt von Deborah Davis, die schon das Skript zu „The Favourite“ geschrieben hat.

Dessen sarkastischer Erzählton findet sich in „Marie Antoinette“ jedoch nur in abgeschwächter Form wieder. Was bleibt, ist jedoch die spezifisch weibliche Perspektive auf das seelisch ungesunde Leben bei Hofe. Die achtteilige Serie zeigt auf Augenhöhe die Erfahrungen der unbedarften, jungen Königin und deren Lernprozesse im höfischen Intrigantenstadl. Denn nicht nur mit der Fortpflanzungsunwilligkeit ihres Gatten hat Marie Antoinette zu kämpfen, sondern auch mit den Zudringlichkeiten des amtierenden Monarchen Louis XV. (James Purefoy) und der offenen Ablehnung gegenüber „der österreichischen Schlampe“ seitens zahlreicher Hofdamen und der königlichen Mätresse Madame Du Barry (Gaia Weiss).

Neben dem Ränkespiel konzentriert sich die Serie auf den schleppenden Annäherungsprozess der Eheleute. Über ganze fünf Folgen zieht sich der Weg zur ersten Liebesnacht hin, womit der romantische Geduldsfaden deutlich überstrapaziert wird. Erst in der Mitte nimmt die Serie endlich Fahrt auf, wenn die weibliche Hauptfigur sich aus der Opferrolle herauskämpft und als Königin selbst das Heft in die Hand nimmt. Deutlich glaubwürdiger wirkt in der zweiten Hälfte auch Emilia Schüle, die mit diesem prominenten Part ihre internationale Karriere ankurbelt.

Eine zweite Staffel ist geplant

Während man ihr die 14-jährige Unschuld aus dem Habsburger Land nicht wirklich abnehmen kann, blüht ihre Performance mit dem zunehmenden Reifungsprozess der Figur deutlich auf. Eine zweite Staffel des opulenten Serienprojektes, das mit prunkvollen Originalschauplätzen und ausschweifenden Kostümorgien aufwartet, ist schon in Auftrag gegeben.

Dann wird mit der aufkommenden Französischen Revolution vielleicht auch ein wenig Zeithistorie ins Geschehen einfließen, die man in diesem allzu höfischen Serienkosmos schmerzlich vermisst.

„Marie Antoinette“ ist bereits bei Disney+ streambar.