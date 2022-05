An drei Abenden in der Woche greift Markus Lanz mit seinen Gästen aus Politik, Medien und Sport aktuelle gesellschaftliche Themen auf. Dabei kommen häufig Menschen zu Wort, die eine spannende Lebensgeschichte zu erzählen haben.

Sendezeiten von „Markus Lanz“: Wann läuft eine neue Ausgabe?

Regulär strahlt das ZDF eine neue Ausgabe von „Markus Lanz“ immer dienstags bis donnerstags aus. Sendebeginn ist je nach Programmplanung zwischen 22.45 und 0 Uhr.

Das sind die Sendezeiten der Ausgaben von „Markus Lanz“ in dieser Woche (Programmänderungen und abweichende Sendezeiten möglich):

Dienstag, 24.05.2022, 23.30 Uhr

Mittwoch, 25.05.2022, 23.15 Uhr

Donnerstag, 26.05.2022, 22.00 Uhr

„Markus Lanz“: Gäste und Themen am 24. Mai

Das sind die Gäste der aktuellen Ausgabe von „Markus Lanz“:

Sigmar Gabriel (Politiker) – Der Ex-Vizekanzler (SPD) und ehemalige Außenminister nimmt Stellung zum innereuropäischen Streit um Energie-Embargos gegen Russland sowie zur Ostpolitik seiner Partei.

Gerald Knaus (Migrationsforscher) – Er äußert sich zur aktuellen Lage der Ukraine-Flüchtlinge und fordert: „Wir müssen eine Vision haben, wie in den nächsten Jahren die Integration der Ukraine in die EU aussehen kann.“

Cordula Tutt (Journalistin) – Die Expertin der „Wirtschaftswoche“ äußert sich zu den Herausforderungen bei der Energieversorgung in Deutschland sowie zu den Handelsverflechtungen zwischen Europa und China.

Matin Qaim (Agrarökonom) – Er spricht über die Gründe für die derzeit stark steigenden Lebensmittelpreise und erläutert die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Welternährungslage.

„Markus Lanz“: Livestream und Wiederholungen

Parallel zur Ausstrahlung im Free-TV ist eine neue Folge von „Markus Lanz“ auch als Livestream in der ZDF-Mediathek zu sehen. Dort lässt sich die aktuelle Sendung zudem auch zeitversetzt anschauen, ein pünktliches Einschalten zum Sendebeginn ist also nicht nötig.

Ältere Ausgaben von „Markus Lanz“ stehen in der Mediathek noch Monate nach ihrer Erstausstrahlung zur Verfügung.

Infos zu Tickets

Wer bei „Markus Lanz“ als Zuschauer im Studio dabei sein möchte, kann Tickets normalerweise telefonisch oder per E-Mail bestellen. Aufgrund der Corona-Pandemie finden alle Aufzeichnungen von „Markus Lanz“ derzeit jedoch ohne Publikum statt. Es besteht die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. Mehr Informationen zu Kartenkauf und Anfahrt gibt es hier.

Wer ist Markus Lanz?

Markus Lanz ist ein Moderator, Journalist und Autor. Lanz wurde am 16. März 1969 in Bruneck in Südtirol (Italien) geboren und wuchs in Geiselsberg auf. Er besuchte eine humanistische Klosterschule und absolvierte 1988 das Abitur in Brixen. Im Anschluss leistete er seinen Wehrdienst beim italienischen Militär. Lanz hat sowohl die deutsche als auch italienische Staatsbürgerschaft.

Markus Lanz © Quelle: ZDF und Juliane Werner

Markus Lanz‘ journalistische Ausbildung begann klassisch mit einem Volontariat, das er bei Radio Hamburg von 1993 bis 1995 absolvierte. Es folgte eine Anstellung als Nachrichtenredakteur und Moderator bei RTL Nord. Von 1998 bis 2003 arbeitete Lanz als Moderator bei RTL Köln. Bis 2008 war er Redaktionsleiter des RTL-Magazins „Explosiv“.

2008 erfolgte der Wechsel zum ZDF, wo er unter anderem die Kochshow „Lanz kocht“ moderierte. Die Sendung wurde 2012 eingestellt. Ebenfalls seit 2008 moderiert Lanz seine bis heute bekannteste Sendung. Die ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ erreichte im Jahr 2019 rund 1,45 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 12,3 Prozent entspricht. Im Jahr 2020 schalteten sogar durchschnittlich 1,8 Millionen Menschen ein. In seiner Talkshow spricht Lanz wöchentlich mit Gästen aus Politik, Unterhaltung und Sport über aktuelle Themen, die die Gesellschaft bewegen. Zu den prominentesten Gästen zählten bisher Bill Gates, Tony Blair, Bud Spencer oder Karl Lagerfeld.

Neben seiner Talkshow moderiert Markus Lanz immer wieder verschiedene Sendungen im ZDF und dreht Dokumentationen. Nach dem Rücktritt von Thomas Gottschalk übernahm er von Oktober 2012 bis Dezember 2014 vorübergehend die Moderation von „Wetten, dass ...?“.

Markus Lanz hat zwei Töchter aus seiner Ehe mit Angela Gessmann und einen Sohn aus seiner früheren Beziehung mit der Moderatorin Birgit Schrowange. Neben seiner Fernsehkarriere engagiert er sich als Fotograf und Autor. Markus Lanz lebt in Hamburg.

