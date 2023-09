Gäste und Themen bei „Markus Lanz“

An drei Abenden in der Woche greift Markus Lanz mit seinen Gästen aus Politik, Medien und Sport aktuelle Themen auf, die die Menschen bewegen. In der Regel veröffentlicht das ZDF die aktuelle Gästeliste am Nachmittag des Sendetages. Wir geben diese hier bekannt, sobald entsprechende Informationen vorliegen.

Wann läuft eine neue Folge „Markus Lanz“? Aktuelle Sendetermine

Das sind die Sendezeiten der nächsten Ausgaben von „Markus Lanz“ (Programmänderungen und abweichende Sendezeiten möglich):

Mittwoch, 27.9.2023, 23.15 Uhr

Donnerstag, 28.9.2023, 23.15 Uhr

„Markus Lanz“: Gäste und Themen am Mittwoch, 27. September

Das sind die Gäste der aktuellen Ausgabe von „Markus Lanz“:

Matthias Maurer, Astronaut – 176 Tage war er auf der ISS. Er erläutert, warum der Mond wieder ins Zentrum des Raumfahrtinteresses rückt – 50 Jahre nachdem letztmals Menschen den Erdtrabanten betreten haben.

Harald Lesch, Astrophysiker – Der ZDF-Wissenschaftsmoderator äußert sich zum Ringen um die Vormacht im All sowie zu den wirtschaftlichen Begierden, Prestige und Egoismen in der internationalen Raumfahrt.

Andrea Rotter, Sicherheitsexpertin – Die Referatsleiterin der Hanns-Seidel-Stiftung spricht über geopolitische Rivalitäten im All und die militärische Nutzung von Weltraumtechnologien.

Matthias Spott, Raumfahrtunternehmer – Er äußert sich zum Potential der wirtschaftlichen Nutzung des Weltraums und zur Strategie milliardenschwerer Investoren, insbesondere aus dem US-amerikanischen Raum.

Sendezeiten von „Markus Lanz“: Wann läuft eine neue Ausgabe?

Regulär strahlt das ZDF eine neue Ausgabe von „Markus Lanz“ immer dienstags bis donnerstags aus. Sendebeginn ist je nach Programmplanung zwischen 22.45 und 0 Uhr – mitunter aber auch erst nach Mitternacht.

„Markus Lanz“: Livestream und Wiederholungen

Parallel zur Ausstrahlung im Free-TV ist eine neue Folge von „Markus Lanz“ auch als Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen. Dort lässt sich die aktuelle Sendung zudem auch zeitversetzt anschauen, ein pünktliches Einschalten zum Sendebeginn ist also nicht nötig.

Ältere Ausgaben von „Markus Lanz“ stehen in der Mediathek noch Monate nach ihrer Erstausstrahlung zur Verfügung.

Keine Tickets mehr für „Markus Lanz“

Vor Corona wurden „Markus Lanz“-Sendungen vor Publikum aufgezeichnet. Aus Infektionsschutzgründen wurde das während der Pandemie jedoch eingestellt. Dann entschied man sich dazu, die Show dauerhaft ohne Studiogäste fortzuführen. Als Grund nannte Produzent und Chefredakteur Markus Heidemanns, dass sich ohne Publikum die Gesprächssituation zwischen Moderator und den Gästen verbessert habe. „Die Gespräche haben eine viel größere Dichte.“

Wer ist Markus Lanz?

Markus Lanz ist ein Moderator, Journalist und Autor. Lanz wurde am 16. März 1969 in Bruneck in Südtirol (Italien) geboren und wuchs in Geiselsberg auf. Er besuchte eine humanistische Klosterschule und absolvierte 1988 das Abitur in Brixen. Im Anschluss leistete er seinen Wehrdienst beim italienischen Militär. Lanz hat sowohl die deutsche als auch italienische Staatsbürgerschaft.

Markus Lanz © Quelle: ZDF und Juliane Werner

Markus Lanz‘ journalistische Ausbildung begann klassisch mit einem Volontariat, das er bei Radio Hamburg von 1993 bis 1995 absolvierte. Es folgte eine Anstellung als Nachrichtenredakteur und Moderator bei RTL Nord. Von 1998 bis 2003 arbeitete Lanz als Moderator bei RTL Köln. Bis 2008 war er Redaktionsleiter des RTL-Magazins „Explosiv“.

2008 erfolgte der Wechsel zum ZDF, wo er unter anderem die Kochshow „Lanz kocht“ moderierte. Die Sendung wurde 2012 eingestellt. Ebenfalls seit 2008 moderiert Lanz seine bis heute bekannteste Sendung. Die ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ erreichte im Jahr 2019 rund 1,45 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 12,3 Prozent entspricht. Im Jahr 2020 schalteten sogar durchschnittlich 1,8 Millionen Menschen ein. In seiner Talkshow spricht Lanz wöchentlich mit Gästen aus Politik, Unterhaltung und Sport über aktuelle Themen, die die Gesellschaft bewegen. Zu den prominentesten Gästen zählten bisher Bill Gates, Tony Blair, Bud Spencer oder Karl Lagerfeld.

Neben seiner Talkshow moderiert Markus Lanz immer wieder verschiedene Sendungen im ZDF und dreht Dokumentationen. Nach dem Rücktritt von Thomas Gottschalk übernahm er von Oktober 2012 bis Dezember 2014 vorübergehend die Moderation von „Wetten, dass ...?“.

Markus Lanz hat einen Sohn aus einer früheren Beziehung mit der Moderatorin Birgit Schrowange und zwei Töchter aus der Ehe mit Angela Gessmann. Im Februar 2023 gab Lanz über seinen Anwalt die Trennung bekannt. Neben seiner Fernsehkarriere engagiert er sich als Fotograf und Autor.